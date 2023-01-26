武漢長江禍不單行先降班再散班　4年內第4支中超球隊解散︱足球

一個武漢，兩支球隊，命運截然不同。

升班馬武漢三鎮受惠於「棄賽潮」，首奪中超冠軍；武漢長江（前稱：武漢卓爾）以第16名降班，禍不單行的是，武漢長江周三（25日）正式宣布解散，已經是4年來第4支散班的中超球隊。

武漢長江落得如此下場，盛傳與前國足主帥李鐵被帶走也有關。



今季降班的中超球隊武漢長江，周三發聲明宣布解散。即使散班，武漢長江也強調將妥善處理球員及工作人員的薪金及相關福利。



前稱武漢卓爾的武漢長江，在開季成績不錯，但其後遇上資金問題，球隊上下大受打擊，兩度累積被扣9分，最終只能以第16名完成賽事，降班收場。

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武漢隊兩度被扣分，結果以第16名完成聯賽。（微博截圖）

武漢長江散班疑與李鐵有關

武漢長江在2009年成立，2013年首度「衝超」成功，其後在中甲打滾5季，2019年回歸中超，並取得史上最佳的第6名，惟如今已成為夢幻泡影。

去年11月，擔任教練培訓班講師的前國足主李鐵，突然在課程期間失去聯絡。直至該月底，湖北省紀委監委證實李鐵涉嚴重違法，正接受國家體育總局紀檢監察組與湖北省監委監察調查。內地媒體人冉雄飛透露，李鐵涉及「經濟犯罪」，涉案金額達數億人民幣。

李鐵在2017年10月接任武漢的總經理及體育總監，其後更親自擔任主帥，身兼多職，武漢的戰績即有改進，同時領軍重返中超。即使當李鐵接任國足主帥時，他仍然兼任武漢總經理一職。根據早前內媒報道，李鐵繼續在武漢隊擁有實權，上至獎金分配，下至臨場換人也與他有關。

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即使李鐵接掌國足後，據報他依然擁有實權控制武漢隊。（資料圖片／Getty Images）

球隊散班陸續有來？

戰績上升，想不到連球隊的負債同樣上升，冉雄飛指武漢負債高達3億，並指其中兩億與李鐵有關。當他執教國家隊時，李鐵更違規收取武漢隊3000萬年薪，並未有退還。

早在武漢隊宣布散班前，早有不少消息指內部早已得知這消息，有內地知名記者指，武漢市政府特意推遲宣布解散這消息。武漢長江已經是4年內第4支解散的中超球隊，而欠薪依然是困擾中國球壇的一大問題，內媒預測這只是散班潮的開始。

武漢長江已經是4年內第4支解散的球隊。（微博截圖）

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