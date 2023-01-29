重劍大獎賽．持續更新｜江旻憓決一劍獲勝　吳浩天生涯突破闖16強

重劍大獎賽多哈站今日（29日）舉行正賽，4位港將江旻憓、陳渭泠、吳浩天和何瑋桁分別出戰女子及男子賽事。



【19：00】吳浩天緊接出戰，在32強對世界排名第六的哈薩克劍手Ruslan Kurbanov，吳浩天早段領先，但一度遭對手追和5：5，兩人分數緊咬，激戰之中這位港將終以15：13鎖定勝局，打入16強，創生涯最佳成績。賽事將於香港時間晚上約9時在黃色劍道舉行。

【18：30】江旻憓在32強對Giulia Rizzi，早段曾領先8：6，後雖遭手超前，但這位港將再追平成11：11，雙方最終要以「決一劍」分勝負，雙方纏鬥後江旻憓先刺中對手亮單燈，裁判翻看片段後亦將分數判給江旻憓，這位港將由此以12：11獲勝，進入16強。

江旻憓的16強對手為法國劍手Coraline Vitalis，她是2019年的世界錦標賽個人賽冠軍、也是應屆世錦賽團體金牌得主。比賽約在香港時間晚上8時40分在黃色劍道上演。

江旻憓打入16強。（FIE）

【16：05】何瑋桁出戰男子賽首圈，對匈牙利的David Nagy終以4：15告負出局。

【15：50】男子賽緊接展開，吳浩天在首圈對芬蘭劍手Niko Vuorinen，一直以1、2分差距領先，相當緊湊，領先至12：11後他遭追和12：12，但在法定時間即刻結束下雙方都不敢莽動，終要「決一劍」分勝負，吳浩天搶攻之下成功先刺中對手得分，進入次圈，他即激動得脫下面罩大叫。

吳浩天在32強將要對世界排名第6的哈薩克好手Ruslan Kurbanov，賽事約在香港時間傍晚6時30分舉行，官方直播連結：按此觀看

吳浩天（左）決一劍獲勝晉級。（FIE）

【15：15】另一場女子首圈賽事，江旻憓面對世界排名63的烏克蘭劍手Dzhoan Feybi Bezhura之下，連續刺出13劍得分，領先至13：0之後，雙方在之後的兩分都是同時刺中對手「雙燈」一同得分，江旻憓終以15：2輕鬆獲勝，進入次圈（32強），屆時將會遇上意大利劍手Giulia Rizzi，去年底上演、今季的世界盃溫哥華站，江旻憓正是在決賽敗予這位33歲劍手，屈居亞軍。

江旻憓將在香港時間約傍晚6時再戰，可到國際劍聯收看直播：直播連結

【14：30】女子首圈賽事，率先上陣的港將陳渭泠以5：15不敵法國劍手Alexandra Louis Marie，首圈出局。