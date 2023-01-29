澳網決賽持更︱祖高域韌力強大領先2：0　施斯柏斯次盤強攻變徒勞

澳洲網球公開賽（澳網）男子單打決賽，兩個在墨爾本最受歡迎的球手對決——去年因拒打疫苗被逐離境的祖高域（Novak Djokovic，又譯：喬科維奇／德約科維奇），強勢力爭澳網第十冠；墨爾本的龐大希臘人口，對手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）亦猶如擁有半個主場之利。

兩個世代王者對決，到底會由祖高域追平拿度的22次大滿貫紀錄，還是施斯柏斯首度封王？



施斯柏斯與祖高域力爭澳網冠軍。（Getty Images）

澳網前觸傷後大腿筋的9屆冠軍祖高域，一路打入決賽，再惹部分球迷不滿，認為他只是扮受傷。

經驗豐富的他來到關鍵時刻，盡顯優勢，首盤領先2：1，把握施斯柏斯失誤打破對方發球局。一次失誤，足以致命，雙方之後各保發球局下，祖高域率先以6：3先拔頭籌。

祖高域在澳網決賽首奪首盤。（Getty Images）

施斯柏斯落後下，次盤加強攻力，經常以時速高達160公里以上的抽擊，令祖高域難以抵擋。雙方一路互保發球局，戰至3：3之時出現一個小驚嚇，祖高域在反手方向追波時一度失平衡倒地。他雖因而失分，一度落後15：30，但最終在發球局成功力保不失。

施斯柏斯的強攻，看似令祖高域難以招架，不過塞爾維亞人發揮強大韌力，保住一個又一個發球局，此消彼長下，希臘球手的擊球水平開始下滑，屢次在關鍵分打失或落網，6：6迫至跟施斯柏斯鬥決勝局。

施斯柏斯次盤全力進攻，可惜仍攻不破祖高域。（Getty Images）

決勝局施斯柏斯接連打失，祖高域一度領先至4：1。正當施斯柏斯看似再失一盤，祖高域先是擊球落網，繼而發球雙錯誤，讓對手有機可乘。施斯柏斯追至4：4，壓力重大時刻祖高域再次發揮「大心臟」本色，連拿3分，細分7：4「搶七」成功，7：6再下一城，領先至2：0。

施斯柏斯次盤抽擊贏得13分，較祖高域多3分，可惜他的17次無壓力失誤，較對手多6次，尤其在關鍵的決勝局出現，令他無法追平。

墨爾本公園內，祖高域支持者眾，球迷以塞爾維亞旗幟為對方打氣。（Getty Images）

第三盤陷入絕境的施斯柏斯不容再失。祖高域發球局以一個雙錯誤開始，接連反手失誤，施斯柏斯終打破祖高域的發球局，1：0領先。施斯柏斯辛苦得來1分，卻因自己屢次打失，把發球局拱手相讓，祖高域一下子追平1：1，再保住發球局反超前2：1。

【祖高域職業生涯21個大滿貫】（按圖放大）