轉會專題︱車路士運用財技冬窗增8新兵可一不可再　兩將勢離隊

車路士再出1.2億歐元，向葡超勁旅賓菲加收購阿根廷22歲中場安素費南迪斯，再次展現驚人財力。

事實上，未計費南迪斯在內，他們已在今個轉會窗用上超過2億歐元引入8個新球員，他們有個共通點——年輕。至於31歲的佐真奴和29歲的薛耶治，很大機會日內離隊。



車路士在今個轉會窗已引入8個球員。

車路士運用財技瘋狂增兵

車路士出到1.2億歐元，未知買不買到安素費南迪斯，不過藍軍單在今個冬季轉會窗，其實已經花費超過2億歐元、買入8個球員，財力相當恐怖。8個新球員之中，以來自馬德里體育會的借將祖奧菲歷斯名氣最響，其餘7位在加入車路士之前，應該沒有多少球迷認識。

大家不約而同都有一個疑問，為何車路士可以不停買人而不違反財政公平條款（FFP）？因為他們運用一項財技，將即使看起來很高的轉會費，在攤分年期下仍可滿足歐洲足協財政監管條例。

車路士冬季轉會窗8新兵：

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車路士這8員新兵，共通點是全部十分年齡，8人平均年齡只有20.1歲。年輕的好處，是可以跟球會簽下長約，車路士正正利用這點，避過FFP監管。

以轉會費最高可達1億歐元的梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）為例，他跟車路士簽下8年半合約，轉會費用按球員合約年期攤分，而他的轉會費當中3000萬歐元為附帶獎金條款，暫時不用支付，換言之，梅迪歷在合約年期內，車路士每年轉會開支大約只佔826萬歐元。

球員／位置／年齡／轉會費（借用費）

1. 梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）／翼鋒／22歲／7000萬歐元＊

2. 巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）／中堅／21歲／3800萬歐元

3. 馬杜基（Noni Madueke）／翼鋒／20歲／3500萬歐元

4. 吉斯度（Malo Gusto）／右閘／19歲／3000萬歐元

5. 山度士（Andrey Santos）中場／18歲／1250萬歐元

6. 大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana）／前鋒／20歲／1200萬歐元

7. 祖奧菲歷斯（João Félix）前鋒／23歲／1100萬歐元（借用半季）

8. 史隆連拿（Gabriel Slonina）／門將／18歲／- (外借收回）



＊注：連同附帶條款最高可達1億歐元



歐洲足協修例 車路士瘋狂收購可一不可再

其他新兵也是如此：身價3800萬歐元的巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）的合約年期亦長達7年，轉會費3500萬歐元馬杜基（Noni Madueke），簽約7年半，里昂守將吉斯度（Malo Gusto）以3000萬轉會費加盟，同樣簽下7年半長約。

前鋒大衛達曹科芬拿（David Datro Fofana）轉會費僅1200萬歐元，合約年期也達6年半，平均一年僅花185萬歐元左右。去年夏天加盟，剛外借收回的門將史隆連拿（Gabriel Slonina），合約期為6年。相對而言，巴西U20隊長山度士（Andrey Santos）的5年合約，已算是最「正常」。

一般而言，歐洲球會向當打球員開出4至5年的合約，6年的例子已屬罕見，7年以上更是幾乎聞所未聞，因此梅迪歷簽下8年半合約時，無不令外界譁然，歐洲足協亦立刻作出反應，修例將收購球員的轉會費攤分年期，以5年為上限，堵塞球會利用超長年期合約大玩財技的漏洞。新例在2023年夏天實施，不設追溯期，換言之車路士在今個冬窗的一堆超長合約不會被追究。

佐真奴再傳離開車路士。（Getty Images）

車路士獲一班年輕新血加盟，球隊有人滿之患，佐真奴和薛耶治均盛傳日內離隊。2018年夏天加盟的佐真奴，與球會合約今夏屆滿，他已年屆31歲，為免夏天「人財兩失」，藍軍或趁今個轉會窗放他走。

他最大機會的下一站，是目前排英超榜首的阿仙奴。兵工廠銳意加強防守中場位置兵力，一再出價收購白禮頓防守中場卡些度（Moises Caicedo），惟三度出價、加碼至7500萬英鎊仍未獲放行，佐真奴或成為後備人選。

29歲的摩洛哥進攻好手薛耶治亦盛傳離隊，曼聯收購被拒後，他被指已接受巴黎聖日耳門的合約，有望跟美斯、尼馬和麥巴比做隊友。