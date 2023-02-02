英超｜薛耶治壓哨投PSG失敗　英媒揭時間線車路士關鍵一刻無回應

古有「Fax機事件」，今有「Email事件」。巴黎聖日耳門與車路士洽談外借薛耶治事宜，直至臨門一腳竟然泡湯，英媒指車路士的文件三度出錯，成為交易拉倒的罪魁禍首。《天空體育》透露這宗交易的時間線，並指這名摩洛哥中場極度沮喪。



車路士在轉會窗大灑金錢，新兵及使費同樣令人驚訝。有入，自然有出，今季僅在英超上陣10場的薛耶治，隨即成為球隊邊緣人。

薛耶治在轉會窗末段傳出，外借至法甲班霸巴黎聖日耳門，而兩軍已達成共識，薛耶治亦抵達巴黎接受體測，這宗交易只差文件上的確認。不過，根據英媒報道，車路士在關窗前三度文件出錯，引致薛耶治未能壓哨加盟PSG。

PSG方面對交易觸礁震怒，即向法國足球聯賽的法律小組上訴，最終維持原判，薛耶治無法加盟。

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《天空體育》揭關鍵時間線

轉會窗在當地時間周二晚上11點關閉，《天空體育》透露了這宗交易在關窗前1個多小時的時間線，究竟是什麼出了錯，令這名摩洛哥球星「滯留」史丹福橋。

PSG在晚上9點40分向車路士再開價，提高外借的費用，但車路士方面遲遲沒有反應。直至晚上10點46分，距離關窗不足15分鐘，車路士依然沒有回覆，PSG方面隨即致電「車仔」，希望對方盡早在協議上簽名，但電話都無人聽，其後在48分﹑49分及50分再撥一次電話，同樣無人回應。

關窗只剩5分鐘，車路士終有反應，他們終在文件上簽名，並傳回PSG，惟這份文件是錯誤的。1分鐘後﹑晚上10點56分，PSG再把有球會及球員簽名的文件寄給車路士，「車仔」方面在兩分鐘後回覆，表示他們已經簽妥文件，並在電郵上附上，豈料車路士附上了還未簽署的版本，而該份文件依然是錯誤的。

來回多次後，車路士表示在11點整發送郵件，卻因「不能預料的技術故障」，而未能按時把協議傳回，PSG在晚上11點03分才收到車路士的正確簽署文件，並隨即辦理餘下手續，可惜為時已晚。

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薛耶治無緣加盟PSG，全因車路士在關鍵時刻無回應。（Getty Images）

消息：薛耶治嬲到爆

《天空體育》引述另一消息指，薛耶治與經理人早在午飯時間已抵達巴黎，並在黃昏時份在PSG的總部等候，當時交易仍未確認，即使他們有點擔心，但認為無論如何也可完成交易，想不到最終竟然拉倒收場。

根據《天空體育》記者Kaveh Solhekol的報道，薛耶治十分渴望加盟PSG，他多次以訊息要求車路士班主托德波里盡快完成交易。直至交易泡湯的一刻，他不敢相信是事實，感到十分憤怒之外，更曾想過自掏腰包，令自己可以加盟PSG。

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