《給十九歲的我》引發爭議　女車神李慧詩「被出鏡」：氣上心頭

《給十九歲的我》當中兩位主角「阿聆」、「阿佘」公開表態，指一直反對該片公開放映，引發熱議。曾在片內其中一幕亮相的香港單車名將李慧詩，最新在Instagram發長文講述事前在毫不知情下成為片中一角，文首即以一句：「氣上心頭」開始，最後直指：「這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。」



《給十九歲的我》以十年時間紀錄英華女學校校舍重建期間、六位學生的成長過程。不過當中兩位主角「阿聆」、「阿佘」接受傳媒訪問，聲言一直反對將影片公開放映。當中「阿聆」更撰寫萬字文指：「由始至終都不同意《給》以任何形式進行公開放映」、「公開放映並非我意願」，知情後盡最大努力清晰向校方和導演張婉婷反映、交涉，但校方說法朝令夕改，由以學生意願出發，到只用法律角度去解釋所有問題。

除了兩位主角，在《給十九歲的我》亮相十多秒的「女車神」李慧詩，亦在社交媒體發文表達不滿。她寫道：「氣在心頭。不要再問我有沒有看過《給十九歲的我》。今年年初，有粉絲Inbox 我，電影《給》有我的份兒，我初時沒有放在心裏，以為只是對白加入我的名字。後來，愈來愈多看過這部電影的觀眾告訴我，電影的內容不止於對白，是一段訪問，當時並未知道那是甚麼片段，但擔心他們會斷章取義，便致電給體院同事，問問該如何處理這件事。體院同事後來在網上找到該片段。」

「那是在2016年1 月在日本亞洲場地單車錦標賽的一次訪問，訪問記者正是導演張婉婷女士。事隔多年，我當然不太記得當時的情況，只記得兩件事：第一，日本組委會問我會否接受香港傳媒訪問，一般賽後訪問我都同意進行，因為不希望記者們難做，所以我通常會答應；第二，當時張女士發問的內容很古怪，跟比賽完全沒有關係。因為她不是平時訪過我們的記者，我只是心中暗想：大概是她沒有經驗吧！」

「公司同事說可能是我忘記了張女士曾說過的話，可能她會得到我的同意將訪問用作紀錄片，甚至放上電影公映。是我忘了？我的記性不太好，這段時間，我不斷問自己，是我忘記了？平時我都很謹慎，希望向我的贊助商負責，不會輕易接受任何形式的拍攝。我質問自己，我忘了嗎？每個月都有訪問，我真的忘記這次訪問的用途嗎？」

「由優先場想到現在，我都難以用「忘記」去說服自己。片段是用作紀錄片和電影用途，我怎可能忘記呢？更何況，我從來不會擅自答應商業活動及出鏡，如果當時記者真的告訴我，他們會將片段放上電影螢幕，首先，我一定會化妝，然後我會問准體院同事再進行拍攝。」

「我是『被通知』成為電影的一部分。」

李慧詩稱，「我是『被通知』成為電影的一部分。」，指出：「每一天都有看過《給》的人問：「你看了沒有？」有 Fans 問我會否轉型拍電影，我一頭無緒（編按：一頭霧水）。作為運動員，遇上這些事都會找體院 PR 幫忙，就如學生有事會找老師一樣，但同事說她幫不了忙，香港沒有肖像權，該片段由張女士所擁有，她將之放上螢幕，沒有犯法。而且片段已經公映，追究也沒有太大意義。」

她對此質疑，「沒有犯法，是否代表那是對的？沒有犯法，是否就不用當事人同意？那怕是事先『知會』一聲以尊重當事人的『程序』都省去呢？」

李慧詩最後說道：「我只是佔電影片段十來秒，是『紀錄片』中最『不知所為』（謂）的一員，我為甚麼會在電影中『存在』相信大家心裏有數。這部電影，我不會看，亦不鼓勵你看。我懇請我的朋友、FB/IG Fans、大學講師和同學們不用再追問我所有有關《給十九歲的我》的情節。謝謝。」