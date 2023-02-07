英超起訴曼城過百次違返財政條款　最嚴重可逐出聯賽

英格蘭超級足球聯賽（英超）賽會經過4年調查，起訴曼城在過去9年來，超過100次違反賽會財政條款，並指控曼城自2018年12月調查展開以來，一直不合作。

暫時未知最終罰則為何，但英國傳媒指，曼城最嚴重判罰可被逐出英超。



英超賽會發出聲明，詳細列明曼城由2009至2018年間所違反的每項財政條款，曼城以聲明回應：「曼城對賽會聲稱球會違反英超條例感到意外，尤其是在英超聯經過如此大規模調查及涉及大量細節之後。球會歡迎事件交由獨立委員會審視，公正地考慮支持曼城一方不可推翻的證據。我們期待此事能作出一個了斷，並且告一段落。」

曼城自2008年被阿聯酋王室持有的Abu Dhabi United Group收購以來，至今6次贏得英超冠軍，最近一次是上季或2021/22球季。

英超賽會聲明指，曼城違反財務條例，要求他們提供「正確的財務資料，以公平審視球會的財務狀況。」當中包括球會收入、贊助收益及營運開支。英超賽會稱，曼城所違反的條款，部分與歐洲足協條款相關，包括2013/14球季至2017/18球季的財政公平條款（FFP），以及在2015/16至2017/18球季違反英超在盈利及可持續發展條例。

2020年歐洲足協曾裁定曼城在2012至2016年間「嚴重違反」FFP，判罰他們禁止參加歐洲球會賽事兩年，但裁決去年在體育仲裁法庭被推翻。當英超調查2018年展開，曼城宣稱指控「完全虛構」。

經過英超賽會4年調查，他們將成立獨立委員會審視及裁決。由於當中牽涉大量文件及證據，相信要再經過一段時間才會有結果。英國廣播公司（BBC）指，罰則可由罰款、扣分以至逐出英超。