劍擊｜江旻憓登場力克法國劍手過關　何思朗華沙站首圈遭逆轉

香港劍擊隊今日（11日）分途出擊，女子重劍江旻憓與男子佩劍何思朗將先後登場，本文將持續更新港將們戰績。



女子重劍世界盃巴塞隆拿站

世界排名第3位的江旻憓（Vivian），近態不俗，連續兩站登上頒獎台，今站力爭再添獎牌，而巴塞亦是Vivian的福地，事關她曾在2019年贏得巴塞站世界盃冠軍。

今站被列為2號種子，首圈遇上法國劍手Josephine Jacques Andre Coquin，兩人曾經在2019年的多哈大獎賽碰頭，當時Vivian以一劍飲恨。

劍擊｜世界盃及大獎賽直播與港將名單 張家朗江旻憓力爭連奪奬牌

江旻憓初段5秒連取兩劍，挾5：1的領先優勢完成首節。Vivian次節連失兩分，其後以「雙燈」止血，但依然被對手追成7：7平手，Vivian隨後再領先，以10：9完成次節。最後一節剩下1分半左右，江旻憓拿下兩劍單燈，將比數拉開至3分，最終以15：12力克對手，次圈將與格魯吉亞劍手Maia Guchmazova爭入16強。

女子重劍世界盃：直播連結（西班牙劍擊協會Youtube頻道）花劍大獎賽：直播連結（國際劍聯官方頻道）

江旻憓在上一站劍擊大獎賽（多哈站）奪得銅牌。（FIE）

男子佩劍世界盃華沙站

何思朗繼早前突尼斯大獎賽打入16強﹑創下生涯最佳戰績後，這名27歲的港將愈戰愈勇，今站小組賽全勝，以25號種子身份躋身正賽圈，將與埃及劍手Adham Moataz碰頭。這名埃及劍手年僅19歲，在青年組世界排名第6，近期分別參與青年及成年的世界盃賽事。

何思朗早段一度拉開5：2，即使曾被收窄差距，休息前以8：5領先。思朗在暫停後連失7分，形勢扭轉，更落後至9：14，可惜以11：15不敵對手，無緣次圈。

劍擊｜網上直播江旻憓戰女子重劍世界盃 何思朗陳諾思再爭創佳績

何思朗在突尼斯大獎賽打入16強後，今站再爭佳績。（FIE圖片）

港隊名單：

女子重劍：江旻憓（種子，世界排名第3）、陳渭泠、朱嘉望、方心、佘繕妡、連翊希、黎曉瞳

男子佩劍：陳智軒、張愷駿、周頌羲、何思朗、任俊霖、梁天晴、羅浩天、Ren Junming

女子佩劍：歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文、薛雅齊

女子花劍：陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名、吳佳蔚

男子花劍：張家朗（種子，世界排名第5）、蔡俊彥（種子，世界排名第11）、陳建雄、鄭鐵男、張小倫、蔣翱駿、李逸朗、梁千雨、吳諾弘、楊子加



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