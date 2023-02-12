花劍大獎賽．都靈站｜張家朗輕鬆過關　吳諾弘、蔡俊彥首圈止步

花劍大獎賽都靈站，今日（12日）分別上演男、女子花劍正賽，包括張家朗及蔡俊彥等4名港將先後登場，本文將為大家持續更新港將戰績。



張家朗首圈輕鬆過關

「香港劍神」張家朗首圈與德國劍手Paul Luca Faul爭晉級，兩人上站巴黎站同樣於首圈碰頭，當時張家朗輕鬆以15：9擊敗對手。

張家朗初段連取3分，差距一度拉開至7：1，其後卻被這名德國劍手力追至僅領先1劍，幸好家朗未有自亂陣腳，一口氣連取7分，以15：7輕取對手晉級，次圈將與主場劍手盧佩利（Edoardo Luperi）爭晉級。

花劍大獎賽：直播連結（國際劍聯官方頻道）

張家朗上站在巴黎摘銅後，今站在都靈大獎賽再爭獎牌。（FIE圖片）

吳諾弘（Lawrence）面對埃及劍手、3號種子Alaaeldin Abouelkassem同樣不落下風，首節打成4：4平手。吳諾弘次節初段受傷倒地，需要軍醫入場治理左腳傷勢，經過7分多鐘後，吳諾弘繼續作賽，但移動明顯緩慢。

有傷在身的吳諾弘以5：6進入最後一節，奮戰下依然未能收復失地，結果以9：15落敗。

花劍大獎賽．都靈站｜吳諾弘脫穎而出 偕張家朗蔡俊彥戰正賽

吳諾弘順利躋身都靈站大獎賽正賽圈。（鄭子峰攝）

11號種子蔡俊彥則與匈牙利劍手杜沙（Daniel Dosa）對壘，二人曾於上年世錦賽交手，Ryan以13：15落敗，今仗力爭報回一敗之仇。

蔡俊彥今仗同樣打得吃力，早段連失兩劍後追平，其後再被杜沙連取3分，更被拉開至3：8。Ryan兩度力追3分至1分落後，惟依然無功而還，結果以11：15告負，首圈止步。

蔡俊彥首圈再鬥去年世錦賽曾經落敗的匈牙利劍手。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳諾思連續兩站首圈止步

繼上站巴黎站世界盃後，小將陳諾思再度打入正賽，首圈挑戰6號種子、意大利劍手Francesca Palumbo，這名29歲的意大利女將近況甚勇，連續兩站世界盃登上頒獎台。

這名17歲的小妮子首局受制於對手，以2：4落後，其後力戰依然未能收窄差距，被拉開至6劍落後，結果以6：15不敵對手，連續兩站正賽首圈告負。

花劍港隊都靈站大獎賽賽程：

女子花劍：

陳諾思 對 Francesca Palumbo（意大利）綠色劍道 17：00（香港時間）



男子花劍：

張家朗 對 Paul Luca Faul（德國）黃色劍道 17：40

吳諾弘 對 Alaaeldin Abouelkassem（埃及）綠色劍道 17：40

蔡俊彥 對 杜沙（匈牙利）綠色劍道 18：20



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