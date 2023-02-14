羽毛球港將伍家朗情人節大曬甜蜜結婚照　前年8號風球下求婚成功

2月14日情人節，香港羽毛球代表伍家朗大曬與另一半Charlotte的甜蜜結婚照。今年是二人一起度過的第8個情人節，家朗在Instagram發文說句：「Happy Valentine's Day!!!」並分享拍攝結婚照的感受。



香港羽毛球代表伍家朗大曬與另一半Charlotte的甜蜜結婚照。（伍家朗Instagram）

伍家朗稱：「終於有得睇我地期待已久既pre wedding相喇。好多朋友喺我影之前都俾定心理準備我話影pre wedding會好攰，但影既過程我又幾enjoy同埋覺得時間過得幾快，不過就辛苦左@chauyunn 嗰日又寒冷天氣警告又落住毛毛雨咁影外景，但係睇返啲相我地都好鍾意好滿意，應該幾十年後攞返出嚟睇返都仲係會咁鍾意！」

伍家朗早在2021年10月10日求婚成功，還記得當日颱風獅子山襲港掛起八號風球，他在Instagram分享自己已向當時拍拖6年半的女友Charlotte求婚，更特別的是這難忘場面是在八號風球下發生：「一齊左（咗）6年半終於都嚟到哩（呢）一日，今次可以話係最成功既surprise（驚喜）。竟然可以呃住你呃到儀式前一刻先開估……」

哪料家朗還有更意想不到的事，「更加估唔到係我讀台詞讀到1999（一團糟的意思）你都忍唔住喊咗」！



伍家朗當時在香港港麗酒店求婚，他直言：「8號風球之下staycation求婚真係嚇到一額汗，一早plan定嘅嘢差啲因為個颱風而被破壞晒」，幸好獲Charlotte的好友「由頭到尾都咁上心，落心落力幫我策劃同籌備」，他又感謝酒店、花店和借出西裝的公司，讓他有型地求婚。