澳職方程式｜墨爾本勝利9場僅1勝　迎墨城演打吡「大」戰凶多吉少

澳職第17輪賽事上演「墨爾本打吡」，同時也是榜尾挑戰榜首的戲碼，由墨爾本勝利主場迎擊墨爾本城。雙方今季表現迥異，主隊近9場只曾一勝，相反客軍近9場僅嘗一敗；「一哥」今場隨時掀起一幕「大」屠殺。（球賽編號：FB7551，2月18日下午4時45分開賽，無綫85台直播）



墨爾本勝利今季戰績差勁，戲謔地說，幾乎要改名做「墨爾本失敗」，包括上場作客不敵紐卡素噴射機，近9場只嘗一勝，錄得1勝1和7負的劣績，難怪會以15戰得14分，在聯賽榜敬陪末席。

墨爾本勝利近9場只嘗一勝，錄得1勝1和7負的劣績，在聯賽榜敬陪末席。（Getty Images）

單計主場的話，墨爾本勝利表現已好少少，但6次出戰，也只是取得2勝4負，所以今場面對態勇的墨爾本城，恐怕是凶多吉少。

事實上，墨爾本城表現神勇，今季只曾作客不敵FC悉尼，一直高踞榜首，現時15戰已有34分，不單比次席的中岸水手多8分，更足足比墨爾本勝利多20分。

墨爾本城攻力冠絕澳職，15戰得37球，近3仗2勝1和共攻入13球。（Getty Images）

墨爾本城攻力亦冠絕澳職，15戰得37球，近3仗2勝1和共攻入13球，而且總入球悉數超過3球。

兩軍對賽往績，有利大手交易，近10次對壘有6次總入球在3球或以上。（Getty Images）

兩軍對賽往績，也有利大手交易，近10次對壘中，有6次總入球在3球或以上，今場墨爾本城相信也將以一場「大」勝，來鞏固榜首領先優勢。

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