體壇札記︱渣打馬拉松見證疫情復常重要一步　有線體育快樂成追憶

今個星期香港兩件大事與體育界有關，一悲一喜。第25屆渣打香港馬拉松（又稱：渣馬／港馬）2023年2月12日順利上演，由跑手、記者以至廣大市民，一起再次經歷久違的興奮感覺，又或者是，由從前沒有感覺，在今次變得很有感覺。

無論渣馬或是其他大型國際體育盛事，香港每年如常舉辦，早被視作理所當然，3年疫情粉碎一切，失而復得令大家對今次渣馬格外感動。開心未完隨即又傳來有線電視6月1日停播的消息，這個曾開創不少體育直播先河的電視台近年由盛轉衰，走上未路已是必然結局，回想昔日有線體育台帶來的開心回憶，身為體育人卻不得不感到惋惜。



第25屆渣打香港馬拉松成為疫情後香港社會復常的重要一步。（夏家朗攝）

當一切不再理所當然

渣馬是香港跑界年度盛事，源起自1997年渣打銀行冠名贊助的「港深馬拉松」，當年只由600多人參加，由粉嶺跑上深圳。轉捩點是2000年增設半馬及10公里賽事，吸引更多不同程度跑手參與。渣馬年年舉辦，愈來愈受歡迎，參與人數每年突破新高，至2019年參賽名額已增至7.8萬個。



渣馬曾經彷如「永遠都存在」，一場世紀疫情改變一切，2020年首度停辦。2021年復辦時，名額已大減至1.8萬，規模只及2019年的兩成多。有參賽跑手指出，2021年的賽事上線時要保持社交距離，「一排只企幾個人，前排同後排要加差不多一米，直到倒數10秒先可以黐返埋一堆」。

疫情之下，對每個人的生活帶來天翻地覆轉變，跑手亦是一樣。第25屆渣馬幾乎再度停辦，事實上香港田徑總會（田總）去年9月16日一度宣布取消渣馬2022，經過政府介入才在4日後宣布「復活」，並改在2023年2月舉行。從有到無，再由無變返有，大家似乎都格外珍惜。

第25屆渣馬「復活」經過：

渣馬「復活」，跑手和市民同感興奮。（盧翊銘攝）

重拾「心口貼背脊的感覺」

2021那屆參賽人數只得1.8萬，跑手間又要保持社交距離，氣氛遠不及舊時。今屆人數回升至3.7萬，雖只及2019年的一半，但曾經極嚴格防疫措施幾乎全數取消，跑手終可重拾「心口貼背脊的感覺」，沿途為跑手打氣的市民明顯增多，賽事彷彿全城一起見證香港社會回復常態，不再是跑界「小圈子」活動。

說到今屆渣馬令香港市民高度關注這點，當然不得不提影星周潤發。

周潤發驚喜參加渣打馬拉松10公里賽，成為全港熱話。（高詩琦攝）

發哥意外成渣馬「吉祥物」

周潤發喜歡跑步行山多年，早已成為香港一眾山友自拍「集郵」對象，之前鮮有聽聞他參加比賽，直到去年12月他先參加香港越野錦標賽，到今次再參加渣馬10公里賽事，讓所有人驚喜萬分。「發哥」猶如渣馬「吉祥物」，由最精英的本地跑手到義工以至記者，也爭相與他合照。

娛樂圈中向來不乏跑得之人，師隨吳輝揚的蔡思貝更以1小時47分34秒完成半馬，刷新個人最佳成績。然而說到影響力和個人魅力，實難以跟殿堂級的發哥比擬。發哥一出，誰與爭鋒？他的出現，輕易令不愛跑步，甚至不做運動的大眾也跟今次渣馬連繫起來。他今年67歲了，依然好動活躍，是銀齡一族的最佳示範。

鼓勵大家多做運動有好多方法，除了發哥帶來的明星效應，渣馬大會將給予本地達標跑手的特別獎金，由傳統的1000元提升至1萬元，成為另一焦點。

「萬金先生」陣容龐大。（高詩琦攝）

1萬元獎金背後的意義

曾經失去過，跑手對半馬、全馬賽道出名難跑的渣馬不再怨言多多，大家珍惜出場的機會，早早作好準備。今屆一大特色，當然不得提人人興奮的1萬元馬拉松特別獎金。渣馬傳統向在3小時內完成（Sub 3）全馬的本地男跑手以及3小時30分內完成（Sub 330）全馬的本地女跑手，發放1000元特別獎金，更重要是得到「千金先生」、「千金小姐」的響亮名號，是本地跑手重要能力和身份象徵。

今年是渣馬25周年，獎金提高至1萬元。挑戰Sub 3／Sub 330並非易事，要踏上這個精英跑手第一個門欖，必須經過刻苦訓練，而且還要看天時地利人和，未必想做便可做到。重賞之下，一眾好手躍躍欲試，令達標人數大增，151位男跑手成為「萬金先生」，66位女跑手當上「萬金小姐」，這217人的「小圈子」今屆賽事引來迴響不小。畢竟普通人靠跑步竟可贏得1萬元，令公眾好奇到底是什麼一回事，似乎達到不錯宣傳效果。

正當渣打馬拉松帶來的復常興奮感未完，卻又傳來有線電視6月1日停播的消息。筆者與同事同感唏噓，不禁回想起當年每天追看有線引入的體育頻道ESPN的日子，美國四大運動NBA、MLB、NFL、NHL以外，甚至連高爾夫球職業巡迴賽（PGA）也不放過，簡直是「汁都撈埋」，還有體育台與英超直播。對一班熱愛體育的狂迷而言，當年的有線體育形同從未發現過的寶庫。

直到失去英超轉播權，有線體育亦由盛轉衰，停播前主要直播足球聯賽只剩下英冠和日職聯（J League）。說再見無可避免，唯獨「那些年」的快樂回憶將長留心中。