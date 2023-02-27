行路Fantasy｜步行既簡單又好處多　真正男女老幼做得到

「日日運動身體好，男女老幼做得到」，這句口號耳熟能詳，是康文署與衛生署鼓勵大家把運動融入生活，原來推行已經是23年前。不過香港人工作忙碌，每日放工帶着疲憊身軀，遑論做運動，連郁動都不想，要實行「日日運動」殊不簡單。

即使有時間做運動，也要冒受傷的風險，有一種運動既門檻低又容易做——散步。



（網上圖片）

為何是步行？

做運動，感覺上有一定門檻（要有裝備﹑場地﹑甚至朋友一同參加），不時令人容易有藉口推卻。

步行，相信是門檻最低的運動，只要一對簡單的波鞋，舒適的衣物便可起步，十分適合忙碌的都市人。步行不是對抗性運動，減低傷患的機會外，連有舊患在身的朋友也可容易參與。

散步只需要一對簡單的波鞋。（Getty Images）

步行的好處

根據衛生署，「步行是最簡單、最安全的運動，也是最有效促進健康的運動之一。」康文署在「健步行」網頁中，建議「每星期應最少有3天累積30分鐘或以上的中等強度帶氧運動」，而步行正是屬於中等強度的運動之一。

步行不乏好處，燃燒卡路里﹑保持健康體重﹑減低患上心臟病﹑高血壓及糖尿病的機會﹑改善心肺功能及增強記憶力等，簡單而言，步行利必定多於弊。

未必人人都可以負荷跑步等帶氧運動，所以散步是個老少咸宜的活動。（Getty Images）

行路又豈止對身體好

「Solvitur Ambulando」是一個拉丁的片語，意思是「靠行路解決」，這個說法是來自古希臘哲學家錫諾普的第歐根尼（Diogenes）的學說，以此作比喻為以實際行動解決問題。

史丹福大學2014年做研究，究竟步行與思考及創造力有什麼關係，研究發現，散步6至15分鐘的人，創造力比起坐下來的人多出六成。換言之，步行不止對健康有好處，更對思考及大腦健康也有好處。步行好處那麼多

《01體育》編輯室決定將行路變成遊戲，寓行路於娛樂及工作，加上對足球類「Fantasy」遊戲情有獨鍾，所以「行路Fantasy」的欄目即將推出。