英超｜阿仙奴1：2阿士東維拉　艾馬利倒戈戰　古天奴開齋建功

英超周六頭場，由艾馬利領軍的阿士東維拉倒戈，主場鬥阿仙奴。



踏入2月，阿仙奴連續3場聯賽失分，榜首位置拱手讓予曼城，今仗面對昔日主帥艾馬利（Unai Emery）領軍的阿士東維拉。

英超｜艾馬利回歸首倒戈阿仙奴 曾提拔小將變今日主力

荷里活影星湯漢斯亦是今場座上客。（Getty Images）

阿士東維拉開段一次反擊，主隊後場搶得控球權，馬迪卡殊準繩長傳予奧尼屈堅斯。面對沙列巴，屈堅斯變速然後左腳抽射，遠柱入網，維拉開賽5分鐘先開紀錄。阿仙奴隨即反撲，佐真奴交出過頭波，賓韋特右路傳中，尼基迪亞面對空門一頂中楣，其後球證表示賓韋特越位在先。

奧尼屈堅斯左腳勁射建功，維拉開賽5分鐘領先。（Getty Images）

阿仙奴的右路繼續有威脅，同樣來自賓韋特的傳中，維拉守衛頭槌解圍不遠，沙卡禁區內球不着地勁射破網，兵工廠16分鐘追成1：1平手。

沙卡攻入今季第9球，一度助阿仙奴追成平手。（路透社）

艾馬利回歸英超後首度倒戈，當然不會輕易放過舊東家，泰朗明斯引球過半場，阿歷斯摩蘭奴左路傳中，貝安迪亞特意「大漏」，古天奴在禁區內無人看管起腳，蘭斯達爾捉錯路入網，這名巴西球星取得今季首個入球，維拉31分鐘再度領先。

阿士東維拉正選陣容（4-4-2）：

門將：1達米安馬天尼斯

後衛：2馬迪卡殊﹑4干沙﹑5泰朗明斯﹑15阿歷斯摩蘭奴

中場：7麥甘尼﹑6杜格拉斯雷斯﹑44保巴卡卡馬拉﹑10貝安迪亞

前鋒：11奧尼屈堅斯﹑23古天奴



阿仙奴正選陣容（4-3-3）：

門將：1蘭斯達爾

後衛：4賓韋特﹑12沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑35辛真奴

中場：8馬田奧迪加特﹑20佐真奴﹑34格列沙加

前鋒：7布卡約沙卡﹑14尼基迪亞﹑19杜沙特



英超第24輪直播賽程：

英超第24輪直播賽程。（01美術製圖）

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