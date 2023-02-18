英超｜阿仙奴1：2阿士東維拉 艾馬利倒戈戰 古天奴開齋建功
撰文：趙子晉
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英超周六頭場，由艾馬利領軍的阿士東維拉倒戈，主場鬥阿仙奴。
踏入2月，阿仙奴連續3場聯賽失分，榜首位置拱手讓予曼城，今仗面對昔日主帥艾馬利（Unai Emery）領軍的阿士東維拉。
阿士東維拉開段一次反擊，主隊後場搶得控球權，馬迪卡殊準繩長傳予奧尼屈堅斯。面對沙列巴，屈堅斯變速然後左腳抽射，遠柱入網，維拉開賽5分鐘先開紀錄。阿仙奴隨即反撲，佐真奴交出過頭波，賓韋特右路傳中，尼基迪亞面對空門一頂中楣，其後球證表示賓韋特越位在先。
阿仙奴的右路繼續有威脅，同樣來自賓韋特的傳中，維拉守衛頭槌解圍不遠，沙卡禁區內球不着地勁射破網，兵工廠16分鐘追成1：1平手。
艾馬利回歸英超後首度倒戈，當然不會輕易放過舊東家，泰朗明斯引球過半場，阿歷斯摩蘭奴左路傳中，貝安迪亞特意「大漏」，古天奴在禁區內無人看管起腳，蘭斯達爾捉錯路入網，這名巴西球星取得今季首個入球，維拉31分鐘再度領先。
阿士東維拉正選陣容（4-4-2）：
門將：1達米安馬天尼斯
後衛：2馬迪卡殊﹑4干沙﹑5泰朗明斯﹑15阿歷斯摩蘭奴
中場：7麥甘尼﹑6杜格拉斯雷斯﹑44保巴卡卡馬拉﹑10貝安迪亞
前鋒：11奧尼屈堅斯﹑23古天奴
阿仙奴正選陣容（4-3-3）：
門將：1蘭斯達爾
後衛：4賓韋特﹑12沙列巴﹑6加比爾馬加希斯﹑35辛真奴
中場：8馬田奧迪加特﹑20佐真奴﹑34格列沙加
前鋒：7布卡約沙卡﹑14尼基迪亞﹑19杜沙特