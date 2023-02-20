英超速評｜拉舒福特時左時右防不勝防 梅開二度領曼聯3:0大勝李城

拉舒福特延續火熱狀態，而且主帥坦赫格有意讓他輪番在左右進襲，打亂對手的部署，結果曼聯在主場迎擊李斯特城的聯賽，便憑藉拉舒福特梅開二度，加上辛祖後備建功，以3：0大勝而回，續居英超第3位，保持爭標希望。



曼聯中場卡斯米路繼續停賽，借將沙比薩續任正選，反而中堅位置，主帥坦赫格收起了華拉尼而起用了域陀連迪路夫，這個兩調動有些微影響球隊防守的整體性，尤其未能第一時間阻截李斯特城的反擊，事實上，要不是門將迪基亞又有神勇演出，「紅魔鬼」在首20分鐘應該早已失守。

李斯特城首20分鐘表現不俗，但伊恩拿祖（右）的近頂，都給迪基亞神勇救出。（Getty Images）

李城初段表現佳 迪基亞救全家

開賽僅8分鐘，李斯特城一次反擊，哈維班尼斯與伊恩拿祖在禁區頂「撞牆」入楔後單刀，但其射門竟被出迎封位的迪基亞單手擋出底線。至20分鐘，客軍又有入球黃金機會，伏兵遠柱的伊恩拿祖接應右路傳中，小禁區附近頂一個彈地波飛向球門，原本守在近柱的迪基亞竟然又可趕及，飛身撲出。

李斯特城由守轉攻的反擊組織十分流暢，只是埋門把握力不足，但更致命的是防線不穩，尤其中堅菲斯就像「計時炸彈」。在25分鐘，這名法國守將胡亂解圍，被曼聯球員截得皮球後又胡亂移前佈越位，結果其中堅拍檔哈利蘇達亞卻未及時散出，遭今仗踢右路的拉舒福特接應般奴費南迪斯直線妙傳，突破越位後單刀射成1：0。

拉舒福特（右）今場兩度突破越位陷阱，單刀建功，近5場射入6球。（Getty Images）

曼聯重拾節奏後，漸取得更多攻勢，至36分鐘，右閘達洛治衝入禁區，接應般奴費南迪斯右路傳中，但右腳僅篤到皮球出界，也令主隊於半場只領先一球。

坦赫格反應快 半場已調整

坦赫格似乎想盡快「殺死球賽」，完半場後即有調整，一方面換入查頓辛祖，將拉舒福特放回最擅長的左路，另外就是加強前場逼搶，果然令李城手忙腳亂。易邊僅3分鐘，利辛度馬天尼斯接應梳爾左路罰球傳中一頂中楣；1分鐘後拉舒福特近射，又被門將丹尼禾特擋出。

後備入替的辛祖為曼聯射成3:0，奠定勝局。（Getty Images）

捱打的李斯特城在56分鐘終守不住，費特直線妙傳，中路的費斯包了越位，令接應的拉舒福特左路入楔單刀建功，近5場射入第6球。6分鐘後，費斯又犯錯，他本身追着後備入替的查頓辛祖，但辛祖與般奴費南迪斯撞牆後，他卻走甩了辛祖，讓後者輕鬆射成3：0。

領先到3球後，坦赫格在69分鐘便收起拉舒福特等主力，為周中歐霸16強附加賽次回合主場迎擊巴塞隆拿留力，兩軍首回合以2：2賽和。

坦赫格在69分鐘便收起了拉舒福特，為周中再鬥巴塞隆拿做好準備。（Getty Images）

曼聯最終贏3：0，以24戰得49分續居第3，落後少賽一場的阿仙奴5分，及次席的曼城3分，仍然保持後上封王的機會。李斯特城則以23戰得24分排14，距離降班區只是3、4分，而且其失球數已達41球，在聯賽僅好過般尼茅夫，領隊羅渣士若不改善球隊的防守，恐怕會被捲入降班漩渦。