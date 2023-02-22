歐聯速評｜利物浦大好形勢慘負皇馬 輸在犯錯 也輸給了自己的絕招

當泰拔高圖爾斯都「派膠」令皇家馬德里落後至0：2的時候，大抵不少人都以為利物浦終於「反底」，但誰又會估到戰情卻180度轉變？紅軍在這場歐聯16強首回合主場以2：5慘敗，可以說輸在犯錯、輸給運氣，同時也輸給了自己的絕招——緊迫與反擊。



紐尼斯開賽僅4分鐘便精彩地用後腳射入，為紅軍先開紀錄。（Getty Images）

憑藉達雲紐尼斯的入球與沙拿把握皇馬門將高圖爾斯犯錯射入，利物浦在14分鐘便領先兩球，就算雲尼斯奧斯在20分鐘為皇馬追回一球，但紅軍的形勢依然不俗，有不少機會可擴大比數。可是，門將艾利臣比加解圍失誤（當然祖高美斯回後不太夠力也有一定責任），省中雲尼斯奧斯反彈入網，不單令皇馬追成2：2，也令這支歐聯霸主回復冷靜，逐漸踢回應有水準。

誰會想到，當高圖爾斯犯錯令沙拿射成2:0時， 最後紅軍卻遭逢一場大敗？（Getty Images）

祖高美斯屢犯錯 屬頭號罪人

事實上，紅軍今仗犯錯連連，除了輸第3球時，防守死球竟完全走甩對方的中堅艾達米列達奧，讓他輕鬆頂入外，其實第4球雖然是賓施馬射門省中祖高美斯入網似屬不幸，但在這個失球前一刻有一個細微片段，反映這個入球同樣是犯錯所致。當時皇馬進攻，祖高美斯甩位，法賓奴補到了中堅位置，法賓奴趁一個空檔一手捉了祖高美斯回到中堅位，但自己衝上去禁區邊阻截賓施馬射門時卻已來遲一步。

利物浦中堅祖高美斯（中）今場屢次犯錯，是球隊慘敗的頭號「戰犯」。（Getty Images）

當然，輸第4球前，紐尼斯接應傳中給丹尼爾卡華積從後一推失去平衡，似有12碼嫌疑，但這無法成為球隊慘敗的借口，正如隊長佐敦軒達臣賽後所言：「我們犯了太多錯誤，面對皇馬這樣的球隊會遭受懲罰，而今仗我們每一次犯錯，皇馬都會懲罰我們。」紅軍輸的第5球，也是來自犯錯，法賓奴前場控甩皮球，給莫迪歷截得並引球策動反擊，小將巴薩堤沒及時以技術犯規防止其長驅直進，最後終被賓施馬冷靜地懲罰了。

皇馬大賽經驗豐富，今仗針對18歲的巴薩堤，每每當他控球時，便加強緊逼。（Getty Images）

皇馬緊逼與反擊戰術奏效

紅軍的敗北，也不是完全基於犯錯，皇馬針對的部署亦起一定作用。皇馬不會像從前的利物浦那樣全場瘋狂緊逼，但當個別紅軍球員控球時，他們便會快速壓逼，尤其針對祖高美斯及巴薩堤。過去幾場巴薩堤表現成熟，但今場上半場卻不時失去控球權，球隊所失的第2球，起點便是他在前場被搶去皮球。當然，巴薩堤只得18歲，經驗尚淺，情有可原，而且及後也越踢越有信心。

皇馬安排了雲尼斯奧斯於左路突擊，他除了梅開二度外，還製造了不少威脅。（Getty Images）

皇馬另一個部署就是安排雲尼斯奧斯伺機反擊，因為軒達臣不時於右路要叠瓦助攻，阿歷山大阿諾又上到很前助攻，於是紅軍右路防守區域，便有很大空間讓雲尼斯奧斯發揮其速度優勢，上半場最少兩次幾乎製造入球，一次是雲尼斯奧斯突破越位後擬傳給賓施馬但傳失，另一次又是突破越位左路傳中，卻被羅拔臣快一步解圍。右邊的洛迪高雖然進攻效果不及左路明顯，但他也會因應紅軍的高位防守，伺機快速突襲，球隊所入的第4球，起點便是他在右路突破了越位。

有人說，利物浦還未絕望，曾在首回合落後3球，次回合反勝4球淘汰巴塞隆拿；甚至安察洛堤也曾嘗過紅軍絕地反擊的滋味，他永遠不會忘記2005年在伊斯坦堡由領先3球到丟失大耳盃的滋味。只是，這一支利物浦今季整體狀態與士氣都十分低沉，在聯賽連贏兩場原來僅屬迴光反照；次回合回到主場的皇馬，只要像今場最後10分鐘，冷靜地「搓馬騮」保持控球，繼續晉級只是時間問題而已。