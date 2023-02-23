歐聯｜哥迪奧拿罕有原陣踢足全場　哥迪奧拿：換人不一定要動用

「下季有5個換人，到時你就知我有幾『天才』！」哥迪奧拿上季帶領曼城英超封王後，意氣風發地說。

曼城在歐聯16強首回合與RB萊比錫打成1：1，哥帥全場沒有動用任何一個換人，彷彿自打嘴巴，他賽後坦言不換人因為有其他考量。



曼城在歐聯16強首回合作客與萊比錫打成1：1平手。（路透社）

曼城下半場中段被RB萊比錫追成1：1平手，主帥哥迪奧拿沒有嘗試換人，以原陣由頭踢到尾；相反主隊則用盡5個換人名額。

曼城中場大腦奇雲迪布尼因病缺陣，未有列入大軍名單，縱然後備陣容中有不少「大冧巴」的副選球員，但艾華利斯及菲爾科頓亦候命，哥迪奧拿並非沒有選擇，結果哥帥一動不如一靜，成為自2018年由摩連奴帶領的曼聯後，另一支在歐聯場上沒有作換人調動的球隊。

歐聯｜曼城作客賽和萊比錫 疑似12碼無吹罰 英超4隊無一取勝

歐聯觀察｜夏蘭特從怪獸變無牙老虎 沒融入曼城體系恐成致命傷

菲爾科頓坐足全場，未有入替。（Getty Images）

為何不換人 哥迪奧拿：一定要用？

哥迪奧拿賽後被問及何不換人時，他直言自有分寸，「我有換人的決定權，我可選擇換人與否，有名額不代表我一定要動用。」

當被加華度爾攻入追平的頭槌後，哥迪奧拿有一刻想換入菲爾科頓，卻因戰術問題而卻步了，「當我們失守後，我隨即想到換入菲爾（科頓），但對方有6個前場球員，其中4個速度十分高，我們需要更多的控制，故此馬列斯及根度簡需要留在陣中。」

哥迪奧拿零換人，賽後坦言有戰術考量。（Getty Images）

有5個換人名額又如何

曼城上季英超封王後，哥迪奧拿在慶祝時向着鏡頭笑言：「下季有5個換人，到時你就知我有幾『天才』！」

雖然今季有5個換人，但彷彿得物無所用，哥帥似乎不喜歡運用所有名額。翻查數據，哥迪奧拿今季聯賽僅得8場全換5人，其餘都未有用盡。事實上，哥迪奧拿已非首次全場零換人，上季聯賽4次用原陣踢足全場，包括對曼聯的打吡戰。

翻查數據，哥迪奧拿今季僅得8次用盡5個換人名額。（資料圖片／Getty Images）

英超第25輪賽程：

英超第25輪直播賽程。（01美術製圖）

更多歐聯相關報道：