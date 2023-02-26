英超即時︱熱刺小將入球1：0車路士　半場前混亂薛耶治一度被逐

英超周日上演熱刺大戰車路士倫敦打吡，藍軍今季兩個轉會窗豪花6億歐元，表現不進反退，領隊樸達備受重壓，他和家人還收到死亡恐嚇。上周車路士0：1不敵榜尾修咸頓，今仗破釜沈舟一口氣作出6個調動，反觀熱刺以不變應萬變。



開賽僅14分鐘，泰亞高施華與卡尼碰撞後受傷。（Getty Images）

熱刺主帥干地在膽囊手術後仍在休養，工作續由副手史迪連尼（Cristian Stellini）暫代，他沿用上周2：0擊敗韋斯咸相同3-4-2-1陣容，韓國球星孫興慜續居後備，卡尼單箭頭，李察利臣和古路施夫斯基在他身後支援，門將洛里斯仍養傷下，最後一關續由費沙科士打把守。

車路士表現持續不振，比起上仗0：1不敵榜尾修咸頓，領隊樸達作出6個調動。隊長艾斯派古達對修咸頓一仗頭部受傷，今場避戰；上場獲正選的中場美臣蒙特、高華錫，中堅巴迪亞舒尼（Benoît Badiashile）、翼鋒馬杜基（Noni Madueke）、大衛達曹科芬拿全數被貶後備。6人位置由泰亞高施華、列斯占士、羅夫度斯卓克、史達寧、夏維斯和薛耶治取代。

薜耶治離奇紅牌變回黃牌事件：

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完半場前大型衝突薛耶治一度被逐

車路士上場派出半隊冬窗收購新兵，結果眾將毫無默契；今仗改以舊將為主，只剩下安素費南迪斯和祖奧菲歷斯兩新兵，表現立即大有改進，甫開賽與熱刺快打快，各攻一段相當刺激。可惜戰至14分鐘，中堅泰亞高施華力阻卡尼來襲後受創，捱至19分鐘終傷出，由韋士利科芬拿入替。

雙方受制對方密集防守，互有射門但具威脅的不多，反而埋身肉搏場面不少，完半場前薜耶治踢跌李察利臣後，雙方爆發大規模衝突，夏維斯、艾馬遜各領黃牌，球證艾治維（Stuart Attwell）一度以紅牌驅逐薛耶治，艾治維之後才走到場邊看VAR重播，又改變主意，將薜耶治的紅牌取消，改判黃牌。半場雙方踢成0：0。

熱刺小將史基普下半場甫開賽為熱刺先開紀錄。（路透社）

下半場甫展開熱刺把握一次攻勢，車路士中場安素費南迪斯門前大腳解圍，禁區邊被熱刺小將史基普截到並抽射破網，46分鐘為熱刺先開紀錄。熱刺領先下，優勢愈來愈明顯。

熱刺正選陣容（3-4-2-1）：

門將：費沙科士打

後衛：朗格勒、艾歷迪亞、羅美路

中場：賓戴維斯、賀積查治、史基普、艾馬遜

攻中：李察利臣、古路施夫斯基

前鋒：卡尼



車路士正選陣容（4-2-3-1）：

門將：阿列沙巴拿加

後衛：芝維爾、泰亞高施華、高列巴尼、列斯占士

防中：安素費南迪斯、羅夫度施卓克

攻中：史達寧、菲歷斯、薛耶治

前鋒：夏維斯

