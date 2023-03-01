亞洲盃決賽周賽期出爐　港足明年將出戰　卡塔爾足總成立籌委會

香港足球代表隊去年6月於印度取得2023亞洲盃決賽周席位，自1968年後再參與這項大賽。主辦賽事的卡塔爾足總周二（1日）公布，亞洲盃決賽周將於明年1月至2月間上演。



港足去年在疫情下赴印度參與亞洲盃外圍賽，先後擊敗阿富汗與柬埔寨，雖不敵東道主印度，但仍取得出線決賽周資格，返港後更揭發當地衛生條件惡劣。

港隊去年取得亞洲盃決賽周資格。（HKFA）

今屆亞洲盃決賽周本由中國主辦，但中國最終因疫情棄辦，改由卡塔爾接手，是該國繼1988及2011年後再度主辦同一賽事，亦會連續主辦世界盃、亞洲盃及U23亞洲盃多項足球大賽。

亞洲盃原定在2023年6月至7月上演，但有指為遷就卡塔爾氣候，改期至冬天舉行，卡塔爾足總周二在官網公布，已就賽事成立本地籌委會，並透露賽事會於2024年1月12日至2月10日舉行。

香港足球代表隊相隔54年再闖亞洲盃決賽周。（HKFA）

屆時包括港足在內的24支球隊會抽籤分為6組，進行單循環分組賽，每組首兩名及4支最佳小組第三名球隊將晉級16強，展開一場過淘汰賽，決出冠軍。

為備戰賽事，港隊今月將兩度友賽，包括作客馬來西亞，主教練安達臣早前公布34人初選名單，多名外流兵入圍之餘，也有鐘樂安、周緣德等混血中堅首度獲徵召。