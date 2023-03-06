F1．巴林站｜41歲艾朗素回歸頒獎台摘季　阿士東馬田大躍進非虛火

F1（一級方程式）在巴林上演今季揭幕戰，紅牛車隊以絕對優勢「包Q」贏得今站冠軍。今站爭奪最後頒獎台最後一席的戰況更激烈，今季戰力大幅提升的阿士東馬田（Aston Martin），「頭哥」艾朗素以實力證明，賽道上連過法拉利及平治，結果登上頒獎台，這名41歲老將坦言是今季的完美開始。



阿士東馬田早在季前冬測已經展示其速度，但當時外界依然對他們的戰力抱懷疑。來到今季揭幕戰巴林站，即使阿士東馬田的艾朗素（Fernando Alonso）及「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）成功留在練習賽的前列，加上以第5及第8位起步，畢竟需要正賽來證明這架AMR23戰車的實力並非虛火。

阿士東馬田今季實力大躍進，一躍成前列分子。（路透社）

艾朗素鬥咸美頓勁精彩

艾朗素一直守在前列，縱然速度未能威脅「火星車」紅牛，但絕對有力與法拉利及平治纏鬥。這名41歲西班牙老將換胎後，從後步步進逼，遇上昔日隊友咸美頓（Lewis Hamilton），兩名世界冠軍的交鋒十分精彩。

第37圈，艾朗素試圖超越咸美頓，但過車後兩人戰車十分接近，艾朗素只好抽往外檔。艾朗素隨後一圈再接再厲，在10號彎內檔爬頭，後上的他更有DRS在大直路拉開差距。

原先守在「凳仔位」的陸克萊突然壞車退賽，艾朗素燃起爭奪香檳的希望，前方就是西班牙同鄉辛斯（Carlos Sainz Jr.），這名法拉利車手早已向車隊表示，自己的輪胎正在衰退，故不會特意防守艾朗素。當艾朗素埋身時，辛斯嘗試防守，在太遲煞車鎖死輪胎，即使入彎時守得住，但艾朗素在直路時起油輕鬆爬頭，進佔第三位，並順利衝線，亦是他生涯第99次登上頒獎台。

F1．巴林站｜揭幕戰紅牛完勝 法拉利又出事 造就艾朗素登頒獎台

艾朗素第99次登頒獎台。（Getty Images）

這是阿士東馬田在易名後第2次打入三甲，對上一次就是由華迪爾在2021年阿塞拜疆站奪得亞軍。不過最大分別就是，如今AMR23的戰車速度，即使面對法拉利及平治同樣不落下風，今次是憑實力登上頒獎台。

阿士東馬田面對平治，實力不落下風。（路透社）

艾朗素：戰車實力有驚喜

艾朗素衝線時，車隊上下也非常興奮，當「頭哥」離開戰車時振臂高呼，在頒獎台時指向台下的工作人員，感謝一眾車隊的手足。

艾朗素賽後坦言，戰車的表現令他們喜出望外，「這是新賽季的完美開始，我們也沒有想過戰車如此有競爭力，我們在整個比賽周末也是第二最強的戰車，這一點令我十分驚喜，車隊在冬天的努力終有回報。」

艾朗素今站取得季軍，阿士東馬田新賽季有個好開始。（Getty Images）

史杜爾負傷出戰 艾朗素：他係英雄

艾朗素隊友史杜爾季前炒單車，今站帶傷出戰，在練習賽時顯得扭軚有困難，擔心這名「太子爺」能否順利完賽，結果他以第6名衝線。作為大師兄的艾朗素，賽後同樣盛讚史杜爾的表現，「他（史杜爾）在12日前完成手術，當你看到他的手腳時，你認為他無法出賽，如今他帶傷上陣，並取得第6名。他在今仗展出無比的鬥志及決心，他為車隊取得不少分數，他是我的英雄。」

艾朗素盛讚新隊友史杜爾今站的表現。（Getty Images）