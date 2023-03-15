歐聯觀察｜曼聯7:0狂數萊比錫 「超人」夏蘭特獨取5球 平美斯紀錄

曼城以7：0大破RB萊比錫已令人意外，而其中鋒艾寧夏蘭特獨取5球，更足以讓人目定口呆；這名挪威射手追平了美斯歐聯單場入球紀錄，難怪電視旁述驚訝地說：「他簡直像超人（Superman）！」



今場比賽可說是夏蘭特展示個人身體質素的舞台，所入5球沒有一球是通過漂亮組織得來的，在22分鐘打破缺口的第1球，是主射12碼中鵠；第2球將奇雲迪布尼中楣彈出的射門補中；第3球是將對手的白界前解圍擋入；第4及第5球都是門前混戰「執死雞」。

夏蘭特先藉12碼為曼城先開紀錄，也揭開大屠殺的序幕。（路透社）

雖然這些入球多少帶點幸運成份，但夏蘭特每每快人一步的神反應、本身已6呎4吋還有驚人的騰空力、幾個箭步已逼在眼前的衝刺力，這些超人身體能力完全震懾了萊比錫的防線，所以有些解圍不夠清脆，門將巴拉斯域治有幾次傳送稍慢也差點給夏蘭特逼甩。巴拉斯域治今場7次從網窩拾回皮球，但其實他也有8次撲救，當然如果他能將皮球能撲遠一點，可能也阻止了夏蘭特追平紀錄的一球。

夏蘭特在超強反應，所以往往能快對手一步補中。（路透社）

美斯在2011/12球季效力巴塞隆拿對利華古遜（又是德甲球隊！）一仗，同樣獨取5球，是首名在歐聯（改制後）單場入5球的球員；繼而是巴西前鋒路爾斯阿祖安奴在2014/15球季代表薩克達以7：0大破巴迪一仗入了5球。不過，兩人有一點不及夏蘭特，美斯射入5球用了84分鐘、阿祖安奴則用了82分鐘，而夏蘭特僅用了57分鐘，他還在63分鐘便被調離場。

將對手的解圍封入網窩，與其說夏蘭特好運，不如說是他的埋間觸覺十分敏銳。（路透社）

打破封塵94年球會紀錄

上次見證美斯締造紀錄的，正是時任巴塞主帥哥迪奧拿，如今做了曼城領隊，卻「阻止」了夏蘭特創造新的紀錄，畢竟萊比錫軍心已散，夏蘭特若有多30分鐘比賽時間，很可能再多入一、兩球；就像根度簡於49分鐘增添紀錄，以及迪布尼於補時階段的錦上添花，湊成7：0大捷。姑勿論如何，夏蘭特今季攻入到第39球，打破了曼城封塵94年的單季入球紀錄；舊紀錄是Tommy Johnson在1928/29年球季射入了38球。

夏蘭特在63分鐘被調離場，也似乎意猶未盡，還想留在場上爭取打破美斯旳紀錄。（路透社）

夏蘭特今場8次射門8次中目標入了5球，帶領曼城兩回合贏8：1晉身歐聯8強；另一場歐聯16強賽事，波圖卻沒那麼好運，他們主場面對國際米蘭縱有21次埋門，卻無功而還，包括在補時階段，先有一次近射遭護空門，另加一球中柱、一球中楣，結果只能取得0：0和局，兩回合以0：1飲恨。