歐聯｜拿玻里締歷史首闖8強　新神鋒梅開二度豪言劍指冠軍

拿玻里主場贈法蘭克福3蛋，兩回合以5球大勝對方晉級，球會史上首度躋身歐聯最後8強。

拿玻里箭頭奧森漢今仗在上﹑下半場各建一功，梅開二度，今季已錄得23個入球。這名拿玻里「新神鋒」早已成為各大勁旅的目標，名宿亨利更為曼聯做決定。



歐聯16強，首回合作客依然兩球擊敗法蘭克福的拿玻里，今仗返回主場同樣踢得輕鬆，戰至上半場補時階段終破缺口，奧森漢（Victor Osimhen）接應保列坦奴傳中，無人看管下跳起頭槌破網，拿玻里先開紀錄。換邊初段，拿玻里右路一次攻勢，迪羅倫素地波傳中，皮球越過一眾法蘭克福守將，奧森漢面對空門加一腳，53分鐘射成2：0。

施連斯基（Piotr Zielinski）隨後在禁區內博得12碼，再親自操刀中鵠，64分鐘錦上添花，結果拿玻里以3球淨勝法蘭克福，兩回合大勝5球，亦是拿玻里球會史上首度打入歐聯8強。

拿玻里3球輕取法蘭克福，順利晉級歐聯8強。（Getty Images）

拿玻里締歷史信心大增

拿玻里前鋒奧森漢今季大熟大勇，除了今仗梅開二度外，上回合也有士哥，今仗更當選為最佳球員，並為球會締造歷史，連當年馬勒當拿效力時也未能達到歐聯8強。大勝一場再晉級，似乎對拿玻里上下注下一枝強心針，奧森漢對歐聯充滿信心，豪言一切也有可能。

「這是一個美妙的晚上，但取得入球也不重要，重點是球隊能夠晉級，我們必須保持這種高水平的發揮。我對球隊的實力十分有信心，我們可以走出屬於自己的路，並衝擊錦標，一切也有可能。」

奧森漢梅開二度，賽後直言球隊有力爭標。（Getty Images）

拿玻里主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）當然對奧森漢讚不絕口，盛讚他是強頑的球員，個人能力及團隊精神兼備，能夠為球隊帶來莫大的幫助。

曼城主帥哥迪奧拿日前向拿玻里大笠高帽，直指他們是現今歐洲最強的球隊，史巴列堤在球壇打滾多年，當然不會上當，笑言這只是哥帥的心理戰。

哥迪奧拿向拿玻里笠高帽，史巴列堤笑言對方是心理戰。（Getty Images）

卡尼VS奧森漢 亨利：哈利卡尼

這名24歲的尼日利亞鋒將今季錄得23個入球，其中19球在意甲攻入，更曾經連續8場聯賽有進賬。奧森漢的入球能力已被世界看到，不少勁旅也對他虎視眈眈。

一直努力尋找前鋒的曼聯，奧森漢﹑高路梅安尼及哈利卡尼也在雷達之中。即使看到奧森漢今場的表現，名宿亨利依然認為，奧森漢未必是曼聯的最佳人選，「如果我是曼聯，我會選擇哈利卡尼，始終卡尼在英超效力多年，他毋須適應，更可與拉舒福特有更好的配合。這不代表奧森漢的能力差，但相比之下，卡尼看似是更好的選擇。」

名宿亨利直言，他認為奧森漢並非曼聯前鋒的最佳人選。（Getty Images）

英超第28輪賽程：