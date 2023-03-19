花劍大獎賽｜張家朗輕鬆挫意大利小將 蔡俊彥危機下晉級(設直播)
撰文：高詩琦
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花劍釜山大獎賽周日（19日）上演正賽，張家朗和蔡俊彥以種子身份出戰，首圈先過一關。
在男子賽為港隊打頭陣的張家朗，面對意大利的20歲小將Giulio Lombardi，開局之初曾陷入拉鋸，先遭對手領先1：2、再反超前3：2、但又被追平3：3，不過身形佔優的家朗其後漸漸拉開差距，最後更連取3分，以15：8獲勝，進入次圈（32強），將在香港時間下午約12時10分再戰，對手為韓國的Kim Gyeong Mu。家朗曾在去年11月的德國站首圈面對這位世界排名90的劍手，當時爆冷不敵對方出局。
蔡俊彥緊接上陣，目前世界排名14的他若早早出局，便大有機會跌出世界前16、失去種子資格，今仗可說是非勝不可。鬥韓國劍手Choi Hyun Soo早段陷入苦戰，與對手一直爭持至4：4再落後至6：8，不過這位港將即連追三劍超前至9：8，雙方又陷入拉鋸，戰至10：10、12：12，至此蔡俊彥連取3分，進入次圈，將在香港時間下午約12時35分對日本代表、2019年亞錦賽包辦個人及團體金牌的敷根崇裕。
直播連結：國際劍聯官方頻道
女花賽事方面，港隊有鄭曉為和張楚瑩打入正賽，惟張楚瑩4：15敗予新加坡劍手Amita Berthier，鄭曉為亦以9：15不敵Erica Cipressa，雙雙在首圈止步。
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