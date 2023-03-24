港足U22挫新加坡為大港腳「復仇」　港日混血小將趙聡悟奠勝

為備戰今年9月的U23亞洲盃外圍賽跟杭州亞運，港足U22赴新加坡參戰魚尾獅盃，小將同時為爭入明年亞洲盃決賽周名單而打拚。



賽事只得4隊參與，港隊於準決賽對東道主新加坡U22，早段馬希偉轉身燙射、劉家喬偷波後單刀都射得太正；29分鐘兩人合作，劉家喬接應界外球用身位單擋再回後，馬希偉即時抽射但無力。

新加坡32分鐘有前鋒拉沙心口控定後勁射，但被梁祐維擋走；4分鐘後，拉沙再接應直線避滿葉卓文起腳，但被出迎夠快的伍瑋謙封走。

港隊40分鐘先開紀錄，隊長余在言40多碼罰球斬入禁區本無威脅，主隊後衛跟龍門失誤相撞，皮球頂落馬希偉腳下，此子射中柱後由趙聡悟補中成1：0。

港隊上半場佔盡優勢。（新加坡足總）

港隊下半場持續受壓，攻勢欠奉，補時階段伍瑋謙打手槌犯錯，港隊門前一輪混戰，幸有梁祐維護空門，結果保持1：0勝果完場，為昨晚主場友賽僅與新加坡成年隊打和1：1的大港腳「復仇」，也是自成年隊主教練安達臣2021年12月上任後，港足梯隊的第一場勝仗。

港隊將於下周日（26日）晚上8時30分舉行的冠軍戰對馬來西亞U22；大馬於另一場準決賽以4：2擊敗柬埔寨U22。