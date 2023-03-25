劍擊世界盃｜羅浩天反彈成功突圍　男重周澤軒生涯首闖正賽

除了南京舉行的女子重劍世界盃，男子佩劍及重劍港將亦在歐、美分途出擊，一共4名港將突圍，順利殺入正賽圈。



羅浩天今季首闖正賽圈

港隊男子佩劍完成兩星期的法國集訓後，轉戰布達佩斯站世界盃，8名港隊代表周五（24日）力爭打入正賽圈。

羅浩天小組賽3勝3負，淘汰賽首戰以15：11力克波蘭劍手Szymon Hryciuk，其後再以15：10勇挫西班牙劍手Rogelio Caballero，成功突圍打入正賽圈，將惡鬥法國劍手、3號種子阿比堤（Bolade Apithy）。羅浩天今季狀態低迷，如今走出低潮，今季首度打入正賽64強。

小將陳樂熹與梁天晴皆距離正賽僅差一步，而陳智軒、周頌羲及任俊霖亦在淘汰賽不敵對手。

布達佩斯站男子佩劍世界盃

羅浩天 對 阿比堤（法國）香港時間18：30 綠色劍道



羅浩天打入布達佩斯站世界盃正賽。（資料圖片／葉詩敏攝）

男子重劍3將過關 周澤軒生涯首闖正賽

男子重劍隊遠赴阿根廷布宜諾斯艾利斯出戰世界盃分站，吳浩天小組賽錄得5勝1負，得失劍與捷克劍手同為＋14，兩人小組賽戰績並列第16位。根據賽例，小組賽前16位的劍手可以直入正賽，兩人只能活一個，一人需要戰淘汰賽，吳浩天有運被揀中直接晉級，自多哈大獎賽後再闖正賽，將與厄瓜多爾劍手Francisco Limardo爭入次圈。

方凱申以15：14險勝加拿大劍手，其後再以15：13力克以色列劍手，連贏兩場入正賽，首圈與摩洛哥劍手Houssam Elkord爭晉級。

周澤軒首戰以12：11淘汰意大利劍手，加上以3劍之差擊敗德國劍手，生涯首度殺入正賽圈，首圈與韓國劍手Ma Segeon碰頭。 劉昊峯及何瑋桁則在淘汰賽無緣晉級。

布宜諾斯艾利斯站男子重劍世界盃



吳浩天 對 Francisco Limardo（厄瓜多爾）香港時間22：25 藍色劍道

方凱申 對 Houssam Elkord（摩洛哥）香港時間23：15 綠色劍道

周澤軒 對 Ma Segeon（韓國）香港時間00：05 黃色劍道

