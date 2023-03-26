港足︱傑志守將艾利奧坐Uber遺失護照　友賽馬來西亞未能成行

香港足球代表隊（港足）繼日前在旺角場友賽新加坡後，今日前往馬來西亞，待28日跟大馬國家隊進行另一場友賽。不過傑志守將艾利奧卻因一個不得已的原因，未能成行。



艾利奧（5號）未能隨港足到馬來西亞友賽。（夏家朗攝）

港足在今個國際賽期先在3月23日主場迎戰新加坡，再在3月28日作客馬來西亞。大軍在今日（26日）出發往大馬，傑志守將艾利奧在Instagam限時動態說出未能隨隊出征的無奈原因。

艾利奧在IG限時動態交代未能隨隊到大馬原因。（艾利奧Instagram）

艾利奧發文說，「代表香港讓我自豪，珍惜每次披上這件戰衣的機會。上星期四友賽新加坡後，我在Uber遺失行李，不幸地，我的護照也在其中。」

他表示，事後一度找到接載司機，惟之後跟對方失去聯絡，只好報警求助，至今一直未有消息。「我已盡一切努力，可惜今次未能趕及隨隊前往馬來西亞。我會留在家中為球隊打氣，WE ARE HONG KONG！」

港隊友賽新加坡一仗，黃洋被換出後，艾利奧（5號）戴上隊長臂章，賽後跟球迷互動。（夏家朗攝）

現年37歲的中路守將艾利奧，2008年從巴西來港落班，效力公民，2014年起轉投傑志至今。

他在2015年10月獲發香港特區護照，2016年起成為香港足球代表隊成員，目前為隊中資深成員之一，上周友賽新加坡，當隊長黃洋被調離陣後，艾利奧戴上隊長臂章。