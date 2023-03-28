巴黎奧運｜義工申請5月6日截止　符合三大基本條件即可報名

2024巴黎奧運會將會在明年7月26日至8月11日間舉行，殘奧則會由8月28日至9月8日間上演，賽會上周開始招募義工，報名將在5月3日截止。

到底要報名做奧運義工有什麼條件？又會有什麼職責呢？



申請成為巴黎奧運或殘奧義工的三大基本條件：

1. 在2024年1月1日時年滿18歲或以上

2. 懂說法語或英語

3. 由巴黎奧運選手村開幕至殘奧閉幕後兩日期間，至少有10日空檔

巴黎奧運會將在明年夏天舉行。（Getty Images）

巴黎奧運義工的職責包括什麼？

根據巴黎奧運官網，義工的職責種類繁多，包括接待、溝通、營運等，工作地點包括在機場、車站、選手村、媒體中心、比賽場館及訓練場館，如負責迎接來自世界各地的參與者，提供指示及資料等；負責場館間的交通；協助醫療人員（只限擁有醫療相關學位的義工）；協助比賽或訓練運作，例如執波、設置比賽器材，負責計時、排名資料、數據；協助運動員在所屬範圍內比賽或訓練，或是接受藥檢等等。

義工的工作範圍包括奧運會及殘疾人奧運會（殘奧），需花費的時間視乎義工個別情況，由10天至3個月不等。

2021年舉行的東京奧運，一位義工在協助放置羽毛球賽事的器材。（Getty Images）

若成功獲選，旅費及食宿會否有津貼？

官網列明在巴黎當地接受培訓及工作時，能免費乘搭公共交通；另外擔任義工時，視乎工作場地，每一更都會獲得一份正餐或餐飲券，惟除了上述兩項，其他開支均需自費，包括來往巴黎的航班及當地的住宿，賽會都不會提供任何津胋，不過會盡量安排義工在距離住宿處較近的場地工作。另外，既是義工，賽會自然不會提供任何薪金。

去奧運會做義工沒有薪金、機票和住宿都沒有津貼，但每屆都相當「搶手」。圖為東京奧運開幕禮的義工。（Getty Images）

做義工能看比賽嗎？

賽會如是說：「在奧運會，做後勤與做觀眾是完全不同的體驗。若你渴望觀賞賽事，最好還是購買門票在觀眾席欣賞吧。」

如何報名？何時有結果？

報名日期：2023年3月22日至5月3日報名連結：巴黎奧運義工報名系統結果公布日期：申請者會在2023年9至12月期間獲個別通知

若成功獲選會否有培訓？

若獲選成為義工，2024年第二季開始會展開網上培訓，奧運開始前，義工也會在場地接受一至兩日的培訓。