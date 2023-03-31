澳職方程式｜威靈頓鳳凰回師主場　穩贏榜尾墨爾本勝利

經過國際賽期後，迎來第22周澳職聯賽，威靈頓鳳凰將於主場迎戰榜尾的墨爾本勝利；鳳凰主場戰績有保證，今場一於捧主勝。（球賽編號：FB9253，4月1日上午10時開賽，無綫myTV Super App直播）



威靈頓鳳凰上場作客阿德萊德聯慘以1：5大敗，未能躋身聯賽三甲，暫時以21戰31分成績，以得失球差遜於中岸水手排第5位。

威靈頓鳳凰主場戰績威威，近4場取得3勝1和。

雖然作客戰績麻麻，但威靈頓鳳凰回到主場就威威，近4場取得3勝1和，今次面對作客特別差的墨爾本勝利，可望再添3分。

鳳凰陣中特別要留意奧斯卡沙華達，這名波蘭鋒將近4場主場都有入球，而且在過去10場比賽亦入了9球，只有一場未建功，狀態可謂火熱；上場他因為太太臨盆而缺陣，今仗有望復出再爭士哥。

鳳凰陣中波蘭前鋒奧斯卡沙華達過去10場賽事轟入9球，狀態火熱。

以20戰得21分排榜末的墨爾本勝利，是十足十的神經刀，上場贏了中岸水手，之前更擊敗過榜首的墨爾本城，但他們僅限在主場發威，近6場作客只取得1和5負。

墨爾本勝利今季表現如神經刀，近6場作客只取得1和5負。

翻查對賽往績，鳳凰近5次主場面對墨爾本勝利，取得4勝1和的壓倒性優勢，他們今季主場威力依然，又有主力射手回歸，找不到開不出主勝的理由。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。