英超特攻｜藍月鬥紅軍　曼城利物浦爆發入球「大」戰

榜首的阿仙奴越戰越勇，少賽一場以8分落後的曼城為保持爭奪聯賽錦標的機會，今周英超主場面對「海鮮波」利物浦不容有失；兩軍以攻力見稱，過去對碰都會上演入球騷。（球賽編號：FB9036，4月1日晚上7時30分開賽，NowTV 621台直播）



曼城攻力之強，毋須介紹，他們在27場聯賽入了67球，攻力冠絕英超，而且近況不俗，近6場全勝外，更攻入了23球，差不多平均每場入4球；其中近兩場分別於歐聯以7：0狂數RB萊比錫及在足總盃以6：0大炒英冠的般尼，氣勢一時無倆。

曼城中鋒夏蘭特近兩場入了8球，表現完全是「宇宙級」。（Getty Images）

當中，實不能不提曼城中鋒艾寧夏蘭特，他在2月份雖然狀態稍為回落，6場「只」入了2球，但他在3月「復活」，4場入了9球，其中對RB萊比錫一場獨取5球，追平了美斯的紀錄；4日後對般尼再大演帽子戲法，相當誇張。夏蘭特報稱有傷，沒有歸隊代表挪威征戰國際賽，但看來都是為了養精蓄銳，在這一場大戰披甲。

利物浦今季表現大跌「Watt」，跟去季衝四冠的狀態大相逕庭，或因球員體能透支，就算沒受傷，亦無法重拾最佳狀態，當中以防中法賓奴、中堅雲迪積克等主力一直態沉，影響尤為嚴重，難怪在聯賽只能以26戰得42分排第6。

利物浦中堅雲迪積克今季狀態低迷，是球隊表現大跌的關鍵。（Getty Images）

不過，紅軍卻非總是踢得差，順風順水時，可以慨憎曼聯七隻光蛋，而在聯賽以攻擊力計，也只落後曼城、阿仙奴及熱刺。他們面對前列強隊時表現尤其出色，今季已擊敗曼城、曼聯、熱刺、雙殺紐卡素，可謂遇強越強。

沙拿今季3次對曼城都能取得入球，將是「藍月亮」今仗的心腹大患。（Getty Images）

曼城今仗實在不能掉以輕心，尤其他們近年面對利物浦沒太大優勢，今季雖曾在聯賽盃擊敗對手，但在社區盾及聯賽都嘗敗績；翻查對賽紀錄，曼城近6次面對利物浦，僅取得1勝2和3負。值得留意的是，這6次對碰，有5次總入球超過3球，所以與其博主勝，不如穩陣地估入球大好過。

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