七欖2023｜女子港隊首戰正賽無緣晉級　可貴是經驗亦是回憶

昨日以「超現實」形容國際七欖「地標戰」的香港女子七欖代表奧亞娜，周六（1日）在港隊跌入名次賽後，對西班牙一役成功達陣，為港隊取得今屆第二個入球。在主場取得生涯第一個國際七欖入球，置身大球場感受到球迷的支持和熱情，她感動表示「Feel Like Home」。



香港女子七欖隊周六（1日）早上續戰香港國際七人欖球賽分組賽最後一場賽事，昨日港隊藉謝詠翹為港隊取得系列賽正賽首個達陣，掀起士氣，今早乘勇迎戰世界系列賽暫列第7的英國隊，終以0：35告負跌入名次賽4強，與另外3支隊伍爭奪第9名。

其後於名次賽對上西班牙隊，港隊在落後下有18歲女將奧亞娜於左路突破達陣追至5：7，觀眾報以熱烈掌聲和歡呼聲，奧亞娜拾起欖球向看台興奮擺出V字慶祝，掀起全場氣氛。惟港隊之後未能突破西班牙防線，更兩度失守，最終以5：24吞敗，將於傍晚6時37分與巴西爭第十一名。

港隊在小組賽三戰全敗，轉戰名次賽鬥西班牙。（梁鵬威攝）

今屆首在國際七欖亮相的奧亞娜在香港長大，除了馬尾綁上紅色髮圈，指甲亦畫上紅色區旗圖案，她直言對代表香港感自豪，並全力打好每一場比賽，「我們沒有什麼可輸的，每一次都交出最好的表現。」她認為球隊的表現一場比一場好，「我們在傳接方面有改善，而我每一場都在學習和進步。」

奧亞娜昨日首次出戰國際七欖，並在主場取得生涯首個國際七欖達陣。（梁鵬威攝）

以外卡參賽的港隊首次在大球場出戰系列賽正賽，自昨日首場對新西蘭起硬仗連連，於分組賽三戰全敗下無緣晉級，惟對奧亞娜等港將來說仍意義重大，留下美好回憶，「我只得18歲，不只能第一次在大球場比賽，在這裏像家一樣（Feel Like Home），結果已不太重要。」

港隊在賽後為主場球迷簽名、拍照。（張倩儀攝）

奧亞娜受主場球迷喜愛，她笑言在大球場像家一樣（Feel Like Home）。（張倩儀攝）

對於今屆首度在正賽與世界強隊對壘，港將藍嘉敏直言對全隊是寶貴的經驗，亦期望能在下月於南非舉行的世界系列賽資格賽中取得參賽席位，「贏到的話，下年就不是邀請隊。昨日對加拿大一仗對我們是強心針，可以發揮到應有水平並取得入球，是幾鼓舞的。」