英超｜曼城1：1利物浦　沙拿熨射建功開紀錄　艾華利斯撞射追平

國際賽期過後，英超周六（1日）上演重頭戲，由曼城主場鬥利物浦。



暫列次席的曼城，若要爭衛冕的話，今仗主場鬥利物浦不容有失。早前因傷缺陣國際賽的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），加上缺席操練，主帥哥迪奧拿表示這名挪威神鋒有可能上陣。

正選陣容卻很誠實，夏蘭特連大軍名單都不入，前線由艾華利斯擔正，配合基亞利殊及馬列斯攻堅。利物浦方面，達雲紐尼斯先列後備，沙拿夥拍加普及迪奧高祖達上陣。

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曼城在禁區頂有一次罰球機會，馬列斯直接僅僅柱邊出界。利物浦由後場組織，阿歷山大阿諾特長傳予祖達，成功突破越位陷阱，殺入禁區先護住皮球，再傳後予沙拿，踏順步韻左腳熨射破網，紅軍17分鐘先開紀錄。

沙拿先開紀錄，其後親吻草地慶祝。（路透社）

曼城以一次精彩組織攻勢扳回一城，馬列斯右路突破再交給根度簡，這名曼城隊長再分邊，基亞利殊第一時間地波傳中，艾華利斯門前撞射建功，27分鐘追成1：1平手，看台上做座上客的夏蘭特興奮得彈起。

艾華利斯撞射得手，曼城追成1：1平手。（路透社）

曼城正選陣容（4-4-2）：



門將：1艾達臣

後衛：5史東斯﹑3魯賓戴亞斯﹑25艾簡治﹑6尼敦阿基﹑

中場：17奇雲迪布尼﹑16洛迪卡斯簡迪﹑8根度簡

前鋒：26馬列斯﹑19艾華利斯﹑10基亞利殊



利物浦正選陣容（4-3-3）：



門將：1艾利臣比加

後衛：66阿歷山大阿諾特﹑5干拿迪﹑4雲迪積克﹑26安德魯羅拔臣

中場：19哈維艾利洛﹑3法賓奴﹑14佐敦軒達臣

前鋒：11沙拿﹑18加普﹑20迪奧高祖達



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