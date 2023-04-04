英超︱高普承認利物浦今季表現差　大戰車路士前夕揚言不怕被炒

撰文：吳慕兒
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近日英超接連有熱刺領隊干地、車路士主帥樸達和李斯特城教頭羅渣士先後被辭退，從博彩公司開出賠率反映，就連利物浦領隊高普帥位非昔日般穩如泰山，紅軍剛在周六 1：4大敗予曼城，周二深夜再要作客車路士，高普賽前揚言他「不怕」被炒。

高普揚言不怕被利物浦辭退。（Getty Images）

今季已有12位主帥失去工作，創下英超新紀錄，當中修咸頓、車路士已先後兩度易帥。球季尚餘兩個月才完結，這紀錄尚有機會持續刷新，就連德高望重的利物浦主帥高普，也有機會飯碗不保。

利物浦連續兩仗英超敗陣後，跌至第八位，早前歐聯亦在16強負皇馬出局。今夜對車路士賽前記者會上，高普承認：「我意識到今天仍能坐在這裏，是因為過去，而不是我們今季的表現。」

「我們擁有精明的班主，他們知道球隊狀況。如果這是我首季執教，情況會有點不同。」 高普揚言：「我不害怕（被炒），沒有需要感到害怕，我需要交出表現。我來這裏不是做裝飾品，我是來交貨的。」他強調自己全程投入，指出球隊未能持續踢出應有水平令他失望，認為必須找出解決方法。

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樸達接任成為車路士領隊後，球隊表現愈來愈沉，終難逃被炒一劫。（Getty Images）

對於今季英超再創領隊被炒人數新高，他的反應是：「我可以講什麼？大家避免談論的話題大概是：在這瘋狂世界為何我仍坐在這裏？最後一個存活的人。」高普2015年10月上任紅軍領隊，至今已踏入第8個年頭，為目前英超20支球隊中執教同一球隊年期最長一人。

高普認為如此多領隊被炒實在差勁，同時又指這就是行業的一部分，干地離任，繼而再有樸達、羅渣士同日被辭退，他說：「我想這些球會都不在本身預期的位置，我已不能說更多，他們我都認識、敬重和喜歡，都是好人和了不起的領隊，但事情會走錯方向，當球會決策者認為要作出改變，便會換人。」

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英超2022/23球季領隊被炒時序：

1.　2022年8月30日：柏加／般尼茅夫
2.　2022年9月7日：杜慈／車路士
3.　2022年10月2日：般奴拿基／狼隊 　
4.　2022年10月20日：謝拉特／阿士東維拉
5.　2022年11月6日：哈辛赫圖／修咸頓
6.　2023年1月23日：林柏特／愛華頓
7.　2023年2月6日：馬殊／列斯聯
8.　2023年2月12日：尼敦鍾斯／修咸頓
9.　2023年3月17日：韋拉／水晶宮
10.　2023年3月26日：干地／熱刺
11.　2023年4月2日：羅渣士／李斯特城
12.　2023年4月2日：樸達／車路士

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羅渣士離開執教4年的李斯特城。（Getty Images）

下一位被炒領隊大熱是……？

2013／14球季10個領隊被炒，創下英超紀錄，2017／18、2021／22兩季皆曾平紀錄， 直到干地成為今季第10個主帥被辭退，然後樸達和羅渣士周日雙雙被炒，創下新紀錄。

下一個被炒英超領隊賠率：

谷巴（Steve Cooper）／諾定咸森林：2.1倍
莫耶斯／韋斯咸：3.5倍
法蘭克／賓福特：10倍
高普／利物浦：20倍

（資料來源：SkyBet）

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