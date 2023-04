4月5日的英超聯賽,曼聯主場1:0贏賓福特。唯一一個入球出現在27分鐘,拉舒福特(Marcus Rashford)獲沙比薩(Marcel Sabitzer)妙傳後入球,也是他今季第28個入波。曼聯賽後28戰有53分,排名第4;賓福特以43分排第9。



另一場紐卡素作客5:1大炒韋斯咸,其中哥林威爾遜(Callum Wilson)及祖連頓(Joelinton)分別各入2球。紐卡素28後戰亦有53分,雖與曼聯同分,但因得失球差較佳排第3。

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Newcastle United - London Stadium, London, Britain - April 5, 2023 Newcastle United's Callum Wilson in action with West Ham United's Kurt Zouma and Declan Rice. (Reuters)