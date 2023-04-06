美職早霸王｜拿舒維爾撼FC多倫多　雙方難言穩勝齊齊獻「細」

東岸的拿舒維爾在美職第6周主場出戰，巧遇「和波專家」FC多倫多，兩軍都難言穩勝，與其吼和局，入球細可能是更好的選擇。



經歷兩連敗後，拿舒維爾上周作客擊敗奧蘭多城，6戰10分排聯賽第5，表現似回復正常。他們今季雖然位列中游，但對前列的新英倫革命及FC辛辛那堤，場上表現絕對不差，只是空有攻勢，埋門卻只差一點點；反而今季所勝出3場，控球率都不足四成，今場也可留意其臨場發揮。

拿舒維爾上周作客擊敗奧蘭多城，表現似回復正常。（路透社）

上屆美職MVP穆卡達季初腳風不順，雖然不乏射門機會，但都失諸交臂，猶幸上仗終告「開齋」，今場依然是拿舒維爾的取勝之匙。

另外值得留意的是，拿舒維爾防守力很強，今季6場有4次不失球，而總入球更悉數在3球以下。

FC多倫多6戰得7分排東岸第9，他們要贏不容易，要贏他們亦很難，今季已賽和了4場，是全聯賽和波最多的球隊。

FC多倫多是全聯賽和波最多的球隊。（路透社）

拿舒維爾上屆美職MVP穆卡達，季初腳風不順，幸近仗終於開齋。（路透社）

不過，兩軍近5次對賽卻只賽和了一次，今場勝負難料，由於拿舒維爾防守穩健，所以不如博入球細更好。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。