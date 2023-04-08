英超｜曼聯0：0愛華頓　雲比沙卡面對空門補射錯失良機

英超周六頭場，曼聯在奧脫福迎戰愛華頓，兩軍正選陣容出爐。



曼聯周中一球小勝賓福特，終止聯賽3場不勝的走勢，今仗主場鬥愛華頓，中場大將卡斯米路繼續停賽，般奴費南迪斯移後一格做防守中場，隊長哈利馬古尼復任正選，亦是他近兩個月來的首場聯賽正選登場，前線由拉舒福特掛帥。

受傷已久的基斯甸艾歷臣，今仗重回大軍名單，先列後備，主帥坦赫格直言他的復出對球隊有莫大幫助，「中場往往決定勝負，是重要一環，艾歷臣回歸是對球隊十分鼓舞，希望他盡快回復比賽狀態。」

基斯甸艾歷臣傷癒復出，今仗返回大軍名單。（Getty Images）

擔任正前鋒的拉舒福特開賽早段有機會，米高堅尼頭槌頂後乏力，「福仔」以速度壓過對手，推入禁區變成半單刀機會，可惜起腳角度欠奉，門將比克福特撲出。

曼聯其後一次有心思角球攻勢，般奴開出角球傳給禁區頂的安東尼，這名巴西翼鋒立即起腳，勝在夠角度，皮球中柱彈出，門前的雲比沙卡沒有越位，面對空門補射卻竟然射斜，錯失黃金機會。

拉舒福特開賽初段有半單刀機會，可惜過不了比克福特。（路透社）

曼聯防線一次漏洞，集體走甩前鋒森斯，這名愛華頓前鋒在禁區內無人看管起腳，但卻射出軟弱無力的一腳，皮球慢慢溜出底線。曼聯嘗試把握愛華頓左閘葛菲特的漏洞，兩度被身後波打穿，安東尼一次推入禁區左腳起腳，先被比克福特撲出；另一次則未能推順，同樣被「拖肥」成功瓦解。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）：



門將：1迪基亞

後衛：29雲比沙卡﹑5哈利馬古尼﹑6利辛度馬天尼斯﹑12馬拉西亞

防守中場：39麥湯米尼﹑8般奴費南迪斯

進攻中場：21安東尼﹑15沙比薩﹑25查頓辛祖

前鋒：10拉舒福特



愛華頓正選陣容（4-1-4-1）：



門將：1比克福特

後衛：23史密斯高文﹑5米高堅尼﹑2達哥斯基﹑22葛菲特

防守中場：27伊祖沙古爾

中場：11迪馬雷格雷﹑17伊禾比﹑8奧拿拿﹑7麥尼爾

前鋒：50艾利斯森斯



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