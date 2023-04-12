歐聯｜拿玻里重塑意甲勢力版圖　衝破被邊緣化鬱結　鳯凰浴火重生

歐聯8強今晚迎來了久違的意甲「內訌」，由今季聯賽冠軍差點到手的拿玻里，先作客去季意甲盟主AC米蘭。除這兩個看點以外，這場比賽尚有更深層次的意義，干係着意大利足球的前世今生。



意大利足球向來有南北分野，本來自19世紀意大利統一後，北方乘着工業發展帶來經濟增長造成與南方的貧富懸殊，加上南方人經常被標籤與黑手黨有關，處處受北方人嫌棄。拿玻里所在地那不靳斯（Naples）與其他南方地區，一直都被北方主流地區視為「偏門嘢」，中北方一眾球會向來自命「名門正派」，對南部人不屑一顧。

拿玻里主場馬勒當拿球場，承載着意大利南部球迷的熱情，以及國民被邊綠化那種鬱結。（Getty Images）

拿玻里在80年代中後期得到球王馬勒當拿加持，令長期被無視的意大利南部人民能夠自豪地振臂抬頭，亦令拿玻里飛上枝頭變鳳凰，不過隨着馬勒當拿1991年離開球會，拿玻里的童話故事以2次意甲、1次意大利盃及1次歐洲足協盃冠軍告終。

延伸閱讀：在被邊緣化的那不勒斯，馬勒當拿就如神一般存在

馬勒當拿（右）為拿玻里帶來榮耀、意甲錦標以及受重視的感覺。（Getty Images）

馬勒當拿離隊後，當時陣中其他好手如蘇拿、費拉拿、加拉加、方辛加等，在1994年前陸續離隊他投，星散後拿玻里無論球場上戰績，抑或財政上都開始走下坡，至97/98年球季完結後降班至意乙。雖然兩季後拿玻里重回意甲，不過球隊財力仍是一大經營障礙，一季後又再跌落乙組，至2004年球會更被逼宣告破產。

拿玻里球迷心目中沒有忘記過馬勒當拿和那個時代的球隊。（Getty Images）

正當拿玻里經歷「後馬勒當拿」至破產這十多年的下坡路時，其他意大利球會在歐洲賽場卻是手執牛耳。AC米蘭、祖雲達斯及森多利亞都先後殺入歐聯決賽，前兩者更捧盃而回。經歷80年代尾至90年代初，意甲被譽為「迷你世界盃」後，90年代中後期，球迷間更開始出現「意甲七雄」或「七姊妹」的講法，中北部米蘭、都靈、羅馬、佛羅倫斯等城市的球會各有球星坐陣，長期壟斷意甲前列，更加無視南部球會。

AC米蘭和祖雲達斯2003年包辦歐聯決賽席位，是意甲球隊近年在歐洲賽場最風光一幕。（Getty Images）

AC米蘭、祖雲達斯、國際米蘭近30年均曾染指歐聯冠軍：

不過，拿玻里承載着南部人的寄望，這家球會球迷向來熱情而且規模龐大，佔國內球迷人口超過一成，球會倒閉等如一群信眾失去了自己的「教堂」。電影片商迪勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis），本住那不勒斯這個城市不能沒有自己的球會的信念，這時出手打救了拿玻里。

電影片商迪勞倫迪爾斯，本住要把足球隊留在那不勒斯的信念，出手打救了拿玻里。（Getty Images）

雖然球隊被罰落意丙（Serie C1）作賽，球會又不能在當季即時用回原名SSC Napoli，要易名成Napoli Soccer作賽，但在迪勞倫迪爾斯出任主席下，拿玻里總算是涅槃重生。他們僅用3年時間便迅速地從第三級別聯賽升回意甲，又用回原有名字SSC Napoli，7年內更重返歐聯賽場。

這段復興過程，除了迪勞倫迪爾斯作為金主外，龐大的球迷基礎為球隊帶來入場門票和電視轉播權收入，通過課金來集腋成裘，盡顯南方球迷對球隊的無限追隨與守護。

拿玻里擁躉佔意大利球迷人口超過一成，力量不容小覷。（Getty Images）

此其時，意大利足球其實一樣百病叢生。2003年AC米蘭與祖雲達斯包辦歐聯決賽席位，以及2006年意大利勇奪世界盃，也掩飾不了國內球壇充斥貪污及理財不善等問題。

2006年「電話門」引爆，祖雲達斯、AC米蘭、拉素、費倫天拿及里賈納都受到懲罰，祖雲達斯更被罰落乙組作賽。其後意甲由國際米蘭與祖雲達斯輪流壟斷，直至去季由AC米蘭染指錦標。

意大利2006年捧起世界盃時的風光，難以掩蓋國內球壇種種問題。（Getty Images）

拿玻里在這段期間，一直保持一定戰鬥能力，自2011年後，一直保持在意甲前列位置，無間段地取得歐洲賽資格，亦象徵這隻一度陷落的鳯凰已浴火重生。

由2009年馬沙利（Walter Mazzarri）執教開始，其後無論賓尼迪斯、沙利、安察洛堤、加度素等教頭都能維持拿玻里機動快速的進攻風格。至現今教頭史巴列堤（Luciano Spalletti）接手後，更乘着球隊逐漸換血，利用年輕球員為球隊注入動力，踢來戰術不複雜，但行軍快速，球員迫搶勤力，整體上球隊很能受壓而反彈能力亦強。

迪勞倫迪爾斯入主拿玻里後，已曾三度捧起意大利盃。（Getty Images）

表面上外界會以為拿玻里近季處於人才流失期，過去幾季的重心球員如荷西卡利祖、阿倫盧利奧、恩斯治尼、梅頓斯、高列巴尼等先後離隊，但史巴列堤已靜靜地讓一批年輕球員成長起來，完成了一次新陳代謝。目前拿玻里一線隊球員的平均年齡約為25.6歲，超過30歲的球員只有3至4人，更健康的年齡架構，令史巴列堤可以更完善球隊的戰術佈局。

拿玻里教線史巴列堤已成功為球隊改朝換代，找到新血取代舊主力。（Getty Images）

今晚拿玻里在歐聯8強遇上AC米蘭，除了展示意甲再一次進入百花齊放階段，並非如過去十年被寡頭壟斷外，也承載着拿玻里要挑戰意甲舊秩序，同時衝出歐洲的夙願。



今屆意甲拿玻里已帶開次席球隊16分，奪冠只是時間問題，但歐聯8強對於拿玻里而言，仍然是一片未知境地。早前球隊在聯賽大敗給AC米蘭，或許是給予拿玻里陣中年輕人一記當頭棒喝。

拿玻里今季已歷史性打入歐聯8強，假如能繼續晉級，球隊在歷史地位將不遜馬勒當拿年代。（Getty Images）

假如他們能闖過AC米蘭和國際米蘭（昨晚首回合作客勝賓菲加2：0）這兩支在歐洲賽最成功的意甲球隊兩關，他們將會挑戰連馬勒當拿時期都不能取得的成就（當年只能捧起歐洲足協盃），同時向北部球會宣示：你們都沒有比誰高尚，南方人也可以征服歐洲，讓意大利足球發光發亮。