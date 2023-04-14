澳職方程式｜阿德萊德聯士氣如虹　主場迎戰西部聯「大」戰一場

士氣如虹的阿德萊德聯，已保持連續12場不敗，在第24周澳職聯賽，主場迎戰防守力弱的西部聯，可望「大」勝而回。（球賽編號：FB0028，4月16日下午3時開賽，無綫myTV Super App直播）



雖然上場意外1：1賽和FC悉尼，中斷了聯賽四連勝的氣勢，但阿德萊德聯仍保持連續12場不敗，取得7勝5和後，於聯賽以23戰41分的戰績，繼續力逼領先7分的榜首墨爾本城。

阿德萊德聯主場特別醒神，其中高大中鋒指宿洋史（9號），近期狀態更勝一籌，近6場已攻入4球。（Getty Images）

阿德萊德聯在主場特別醒神，只輸過一次給紐卡素噴射機，其餘10場取得7勝3和，而且近5場主場攻入了16球，火力十分驚人。

這要多得兩名鋒將奇治葛雲及指宿洋史，澳洲國腳葛雲今季取得11球，是球隊的首席射手；但來自日本的高大中鋒指宿洋史，近期狀態更勝一籌，近6場已攻入4球，兩人都是主隊的取分之匙。

阿德萊德聯陣中澳洲國腳葛雲今季取得11球，是球隊的首席射手。（Getty Images）

西部聯近況卻很一般，近3場只得1和2負，而且他們的防守力實在差勁，23場失了43球，與FC麥克阿瑟同屬防守力最差的球隊，難怪會排聯賽尾三。

西部聯近況卻很一般，近3場只得1和2負。（Getty Images）

兩軍近3次碰頭，阿德萊德聯悉數取勝，而且總入球都超過2球，加上西部聯防守力弱，入球大實是信心之選。

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