美職早霸王｜聖荷西地震主場表現出色　震走肯薩斯體育會

美職第8周賽事，主場表現出色的聖荷西地震，在地頭迎擊肯薩斯體育會，主勝非常穩陣，皆因客軍開季7場未贏過，更在西岸包尾。



聖荷西地震上周作客以1：1賽和紐約紅牛，近3場保持不敗，暫時以7戰得11分排西岸第6，表現不過不失。

聖荷西地震上周作客以1：1賽和紐約紅牛，近3場保持不敗。（路透社）

不過如果單計主場成績，聖荷西地震今季4次出戰，取得3勝1和，表現十分不錯。

聖荷西地震能否再添勝仗，實有賴兩名中場的發揮。一月加盟的防中卡路士古路素，是厄瓜多爾國腳，除了是防線前的屏障，也聯繫攻守，今季還有一次助攻。

更重要的是「10號仔」基斯頓艾斯賓路沙，他上季有12次助攻，是球隊的進攻泉源，今季更加強了埋門意識，暫時已有4球進帳。

聖荷西地震「10號仔」基斯頓艾斯賓路沙，他上季有12次助攻，是球隊的進攻泉源。（路透社）

肯薩斯體育會今季出戰7次，只取得3和4負劣績，未嘗勝利滋味，而且只入了2球，攻擊力屬聯賽最弱，難怪在西岸排包尾。

肯薩斯體育會（右）今季出戰7次只入了2球，攻擊力屬聯賽最弱，難怪在西岸排包尾。（路透社）

客軍勢頽，主勝可期。不過，兩軍近6次對賽，肯薩斯體育會卻擁3勝3和，如果擔心他們今仗反底，也可以選擇半場和，因為兩軍都是慢熱型，各自近3場均半場打和。

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