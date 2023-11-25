巴黎奧運2024香港隊參賽資格持續更新　游泳單車風帆已獲入場券

巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文/謝影雪、伍家朗等香港運動員，正積極爭取奧運入場券，部份項目已經落實參賽資格，本文持續更新香港隊進軍2024巴黎奧運的戰況。



香港運動員在2021年的東京奧運取得歷來最佳的1金2銀3銅共6面獎牌，當中場地單車爭先賽銅牌李慧詩已經退役；另一銅牌得主劉慕裳則因空手道並非巴黎奧運比賽項目，2024年夏天只能透過電視直播支持港隊；劍擊男子花劍個人賽金牌張家朗，以及乒乓女團銅牌杜凱琹、蘇慧音及李皓晴正積極爭取參賽資格；銀牌的何詩蓓則是最早躋身巴黎奧運的香港運動員。（東京奧運香港總結｜一文睇晒全部選手成績 感謝所有港隊運動員）

除了何詩蓓，泳隊還有背泳新星張心悅及男飛魚何甄陶同樣取得入場券。滑浪風帆隊與單車隊亦已穩奪參賽席位。

以下為香港隊巴黎奧運參賽資格一覽，將會持續更新：

2023年3月3日

游泳

何詩蓓 女子400米自由泳（游出4分05.84秒達A標）

何詩蓓 女子200米自由泳（游出1分55.53秒達A標）



2023年4月15日

游泳

張心悅 女子200米背泳（游出2分10.35秒達A標）



2023年4月16日

游泳

何詩蓓 女子100米自由泳（游出53.10秒達A標）

何甄陶 男子50米自由泳（游出21.86秒達A標）



2023年5月14日

何詩蓓 女子50米自由泳（游出24.56秒達A標）



2023年9月27日

滑浪風帆

人選待定 女子iQFOiL（中國已透過世界帆船錦標賽取得參賽資格，馬君正亞運奪銀後，港隊藉洲份指定賽事最高名次獲入場券）



2023年11月15日

單車

人選待定 男子個人公路賽（撇除已從世界排名獲得資格的隊伍，港隊憑2023亞錦賽頭兩名獲入場券）

人選待定 女子個人公路賽（憑2023年10月17日之世界排名獲入場券）



巴黎奧運參賽資格：何詩蓓是最早取得入場券的香港運動員。（資料圖片；林靄怡攝）

以下為港隊焦點項目的巴黎奧運入場券爭奪戰之截止日期：

單車（場地單車） 2024年4月15日

羽毛球 2024年4月28日

劍擊 2024年4月30日

田徑（馬拉松） 2024年4月30日

賽艇 2024年5月21日

三項鐵人 2024年5月27日

高爾夫球 2024年6月17日（男子）/2024年6月24日（女子）

乒乓球 2024年6月18日

游泳 2024年6月23日

田徑 2024年6月30日



【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】