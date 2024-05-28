巴黎奧運2024香港隊名單持續更新　免費直播時間表+港隊賽程+獎金

巴黎奧運將於2024年7月26日至8月11日舉行，包括何詩蓓、張家朗、鄧俊文/謝影雪等香港運動員，已取得奧運資格。本文緊貼巴黎奧運香港隊名單，以及免費直播時間表、賽程、獎金等香港隊資料。



香港隊巴黎奧運參賽名單

以下為香港隊巴黎奧運參賽資格一覽，截至5月28日，已經到手的入場券包括：

游泳隊

何甄陶：50米自由泳

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、100米蛙泳、200米自由泳、400米自由泳

張心悅：200米背泳

接力項目（人選待定）：女子4X100米自由泳接力、女子4X100米混合泳接力



滑浪風帆

人選待定：男子iQFOiL

人選待定：女子iQFOiL



單車

人選待定：男子個人公路賽

人選待定：女子個人公路賽

人選待定：場地女子全能賽



帆船

貝俊龍：男子ILCA 7單人帆船

阿輝／祥傑：男子49人級帆船



乒乓

黃鎮廷：男子單打

人選待定：女子單打（兩席）

黃鎮廷／杜凱琹：混合雙打

人選待定：女子團體賽



劍擊

張家朗：男子花劍個人賽

陳諾思：女子花劍個人賽

何瑋桁：男子重劍個人賽

江旻憓：女子重劍個人賽



賽艇

趙顯臻：男子單人雙槳艇



體操

石偉雄：男子跳馬



羽毛球

李卓耀：男子單打

盧善恩：女子單打

楊霈霖／楊雅婷：女子雙打

鄧俊文／謝影雪：混合雙打



跆拳道

盧蔚豐：男子68公斤以下級



三項鐵人

伍泰龍：男子組



巴黎奧香港隊名單：何詩蓓獲游泳女子50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳及100米蛙泳入場券。（資料圖片；林靄怡攝）

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以下為香港運動員取得巴黎奧運資格的時序：

2023年3月3日

游泳

何詩蓓 女子400米自由泳（游出4分05.84秒達A標）

何詩蓓 女子200米自由泳（游出1分55.53秒達A標）



2023年4月15日

游泳

張心悅 女子200米背泳（游出2分10.35秒達A標）



2023年4月16日

游泳

何詩蓓 女子100米自由泳（游出53.10秒達A標）

何甄陶 男子50米自由泳（游出21.86秒達A標）



2023年5月14日

何詩蓓 女子50米自由泳（游出24.56秒達A標）



2023年9月27日

滑浪風帆

人選待定 女子iQFOiL（中國已透過世界帆船錦標賽取得參賽資格，馬君正亞運奪銀後，港隊藉洲份指定賽事最高名次獲入場券）



2023年11月15日

單車

人選待定 男子個人公路賽（撇除已從世界排名獲得資格的隊伍，港隊憑2023亞錦賽頭兩名獲入場券）

人選待定 女子個人公路賽（憑2023年10月17日之世界排名獲入場券）



2023年12月2日

游泳

何詩蓓 女子100米蛙泳（游出1分06.05秒達A標）



2023年12月19日

帆船

貝俊龍 男子ILCA 7單人帆船（亞洲錦標賽暨巴黎奧運亞洲及大洋洲區資格賽冠軍）



2024年2月11日

游泳

女子4X100米自由泳接力（2023、2024世錦賽總排名）



2024年2月18日

游泳

女子4X100米混合泳接力（2023、2024世錦賽總排名）



2024年2月21日

乒乓

女子團體賽 + 女子單打兩名（2024團體世錦賽8強）



2024年4月1日

劍擊

張家朗 男子花劍個人賽（亞洲及大洋洲區排名第一）

陳諾思 女子花劍個人賽（亞洲及大洋洲區排名第二）

江旻憓 女子重劍個人賽（亞洲及大洋洲區排名第一）



2024年4月11日

乒乓

黃鎮廷／杜凱琹：混合雙打（巴黎奧運資格賽冠軍）



2024年4月15日

單車

場地女子全能賽（奧運積分排名，由李思穎獲得惟出戰人選待定）



2024年4月21日

體操

石偉雄 男子跳馬（奧運積分排名第一位）

賽艇

趙顯臻 男子單人雙槳艇（奧運亞洲及大洋洲區資格賽第4名）



2024年4月25日

滑浪風帆

人選待定 男子iQFOiL（鄭清然在終極奧運資格賽取得前5位）



2024年4月26日

帆船

阿輝／祥傑 男子49人級帆船（奧運終極資格賽第7位，透過「發展中國家或地區」計劃，獲重新分配此項最後一個入圍名額）



2024年4月27日

劍擊

何瑋桁 男子重劍個人賽（奧運亞大區資格賽冠軍）



2024年4月30日

羽毛球

李卓耀 男子單打（奧運積分排名）

盧善恩 女子單打（奧運積分排名）

楊霈霖／楊雅婷 女子雙打（奧運積分排名）

鄧俊文／謝影雪 混合雙打（奧運積分排名）



2024年5月8日

跆拳道

盧蔚豐 男子68公斤以下級（奧運資格賽第3名，排名較前選手遭DQ後遞補）



2024年5月21日

乒乓球

黃鎮廷 男子單打（奧運積分排名）



2024年5月27日

三項鐵人

伍泰龍 男子組（奧運積分排名）



巴黎奧運港隊免費直播+賽程時間表

特區政府連續兩屆動用公帑購入奧運播映權，香港市民將享巴黎奧運免費直播。比較東京及巴黎兩屆奧運的直播安排，上屆NowTV有份，但沒有香港電台；今屆則相反，沒有收費電視台參與，香港電台「入圍」。基於保密協議，政府沒有公開兩次購入奧運轉播權的金額。

巴黎奧運港隊重點賽程 江旻憓7.27登場 張家朗何詩蓓7.29爭獎牌

7月27日

劍擊：女子重劍個人賽

女子重劍的江旻憓以「世一」身分取得個人賽資格，團體賽則因積分不及中國（香港215分，中國236分），未能以亞洲最高排名身分取得入場券。

如無意外，江旻憓將繼東京奧運之後，再次成為開幕禮翌日率先登場的港隊獎牌希望。去屆她止步於8強，創出香港女子重劍歷來最佳奧運戰績，但貴為世界「一姐」，她肯定以獎牌為目標。

江旻憓實力非凡，獨欠一面獎運獎牌。（資料圖片；楊宇翹攝）

7月29日

游泳：女子200米自由泳決賽

劍擊：男子花劍個人賽

何詩蓓在開幕禮翌日率先出戰女子400米自由泳，主項200米自由泳的初賽及準決賽於7月28日上演，7月29日則舉行決賽。她於東京奧運奪得這個項目的銀牌，今屆競爭比去屆更激烈，預計對手包括澳洲的世界紀錄保持者奧卡拉瑾和去屆金牌迪梅絲，加拿大的麥堅杜殊亦是獎牌競爭者。

值得一提的是，有別東京奧運，巴黎奧運的游泳決賽將回復晚上舉行，即是香港時間深夜。

男子花劍個人賽亦於7月29日舉行，張家朗以衛冕身分出戰。三年過去，各隊湧現不少高手，東道主法國的拿霍特、意大利的馬連尼、埃及的咸沙都是主要對手，加上美國隊經歷疫情後復蘇，張家朗爭取衛冕，並非易事。

東京奧運香港獎牌項目，劍擊、游泳、乒乓均在7月27日開戰。（資料圖片）

7月31日

游泳：女子100米自由泳決賽

何詩蓓在東京奧運勇奪兩銀，除了200自，另一面銀牌就是100自。澳洲雙姝奧卡拉瑾及衛冕的艾瑪麥姬昂、荷蘭的史甸貝根，都是何詩蓓的競爭對手。

何詩蓓。（楊宇翹攝）

8月1日

羽毛球：混雙準決賽

鄧俊文/謝影雪3年前在東京奧運4強不敵中國的鄭思維/黃雅琼，再於銅牌戰負予「東渡組合」渡邊勇大/東野有紗。巴黎奧運或許是兩人爭奪奧運獎牌的最後機會，因為兩人早前已經明言，奧運之後大有機會淡出港隊，要一圓獎牌夢，準決賽是重要一步。

8月8日

乒乓球：女團準決賽

東京奧運乒乓球女團銅牌戰，李皓晴、杜凱琹及蘇慧音打出驚喜，力克德國站上頒獎台。雖然蘇慧音近年因傷避戰，但去屆以後備身分前赴東京的朱成竹，早前在世錦賽表現可人，協助港隊於4強以場數3：2險勝勁敵中華台北，奪得一面銅牌，港隊女乒今屆會否以新陣容亮相，值得期待。

另外，3年前以一句「X你企中間」成為網民焦點的李靜，今年由女隊教練榮升總教練，巴黎奧運是他上任後的首個重大考驗。

朱成竹。（袁志浩攝）

巴黎奧運香港隊獎金

體院及馬會將透過為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，以現金獎勵表現出色的運動員，計劃涵蓋世界大學生運動會、杭州亞運、杭州亞殘運、巴黎奧運、巴黎殘奧、全運會、殘疾人全運會等。

巴黎奧運獎金金額仍然有待公布。至於上屆東京奧運，18名位列前八的運動員獲「恒基精英運動員嘉許計劃」合共頒發1,937.5萬港元現金獎勵，以下為上屆獎金金額：

東京奧運香港運動員成績及獎金

香港運動員在2021年的東京奧運取得歷來最佳的1金2銀3銅共6面獎牌，可按連結瀏覽去屆詳情：東京奧運香港總結｜一文睇晒全部選手成績 感謝所有港隊運動員

以下為香港運動員去屆成績及獎金：

鄧俊文、謝影雪 羽毛球混雙第4名 125萬港元

李慧詩 場地單車女子競輪賽第8名 31.25萬港元

李慧詩 場地單車女子爭先賽銅牌 125萬港元

張家朗 劍擊男子花劍個人賽金牌 500萬港元

張家朗、蔡俊彥、張小倫、吳諾弘 劍擊男子花個團體賽第7名 62.5萬港元

江旻憓 劍擊女子重劍個人賽第5名 31.25萬港元

江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、朱嘉望 劍擊女子重劍團體賽第7名 62.5萬港元

劉慕裳 空手道女子個人形銅牌 125萬港元

何詩蓓 游泳女子100米自由泳銀牌 250萬港元

何詩蓓 游泳女子200米自由泳銀牌 250萬港元

杜凱琹 乒乓球女單第5名 31.25萬港元

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴 乒乓球女團銅牌 250萬港元

杜凱琹、黃鎮廷 乒乓球混雙第5名 62.5萬港元

陳晞文 滑浪風帆女子RS:X第5名 31.25萬港元



以下為港隊焦點項目的巴黎奧運入場券爭奪戰之截止日期：

羽毛球 2024年4月28日

劍擊 2024年4月30日

田徑（馬拉松） 2024年4月30日

賽艇 2024年5月21日

三項鐵人 2024年5月27日

高爾夫球 2024年6月17日（男子）/2024年6月24日（女子）

乒乓球 2024年6月18日

游泳 2024年6月23日

田徑 2024年6月30日



【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】