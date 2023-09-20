亞運港隊戰報．持續更新︱體操女將陳卓琳退賽　女子板球大勝晉級

香港隊在杭州亞運派出681名運動員，參與40個體育項目，力爭佳績。《01體育》持續跟進港隊每日比賽，為大家送上一眾港將最新消息及比賽戰報。



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月20日港隊戰報

女子體操：

香港女子體操代表陳卓琳早前在成都世界大學生運動會中受傷，中國香港體操總會9月20日宣布，收到港協暨奧委會及醫學顧問的判斷後，決定讓陳卓琳退賽，陳卓琳亦同意安排，將專心治療，並會以明年的世界盃系列、及2025年德國世大運、2026年名古屋亞運為目標。

陳卓琳因傷退出亞運。（資料圖片／黃寶瑩攝）

女子板球：

港隊在女子1/4決賽資格賽大比數擊敗蒙古，晉身8強，詳細報道請按此觀看。

9月19日港隊戰報

女子板球：

港隊在初賽B組出戰，面對馬來西亞，港隊以84：102敗陣後，跌入負方組，明日將面對蒙古，勝方仍可獲8強席位。

女子沙灘排球：

杜詠彤／黃雯靖在初賽B組面對菲律賓組合，雙方激戰3局，港將以21：17先贏首局，惟隨後以21：23、13：15連失兩局遭對手反勝。

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對澳門組合梁安盈／羅詠心，首局以16：21先失，次局兩位港將雖在頭段領前，但終被澳門組合後來居上，以15：21再負一局落敗。

男子沙灘排球：

王沛林／林琪豐在初賽C組面對日本組合，以9：21、14：21敗陣。

男子排球：

港隊在初賽E組首仗面對泰國，以17：25、16：25、13：25直落3局敗陣。

港隊亞運背景：



香港1954年首次參加亞運會，當時為第二屆賽事，1986年第九次參賽由保齡球選手車菊紅贏得歷來首面亞運金牌。自此香港每屆亞運獎牌數目持續提升，上屆印尼亞運港隊奪得8金18銀20銅共46面獎牌，再創新高，亦追平2010廣州亞運的8面金牌紀錄。



「牛下女車神」李慧詩在3屆亞運個人累積5金，是獲得最多亞運金牌港將；累積獎牌數目最多的一位是游泳女將施幸余，她在4屆亞運共獲9面獎牌，李慧詩、傅家俊、黃金寶和歐鎧淳各得6面獎牌。

