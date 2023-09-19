亞運．港隊戰報持更︱首日賽事板球沙排男排港將分途出擊
撰文：普利森
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香港隊在杭州亞運派出681名運動員，參與40個體育項目，力爭佳績。《01體育》持續跟進港隊每日比賽，為大家送上一眾港將最新消息及比賽戰報。
杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌
杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間
杭州亞運9月23日正式開幕，在此之前部分項目已率先展開分組賽。9月19日為首個比賽日，港隊分別在女子板球、男、女子沙灘排球及男子排球項目出戰。
港隊亞運背景：
香港1954年首次參加亞運會，當時為第二屆賽事，1986年第九次參賽由保齡球選手車菊紅贏得歷來首面亞運金牌。自此香港每屆亞運獎牌數目持續提升，上屆印尼亞運港隊奪得8金18銀20銅共46面獎牌，再創新高，亦追平2010廣州亞運的8面金牌紀錄。
「牛下女車神」李慧詩在3屆亞運個人累積5金，是獲得最多亞運金牌港將；累積獎牌數目最多的一位是游泳女將施幸余，她在4屆亞運共獲9面獎牌，李慧詩、傅家俊、黃金寶和歐鎧淳各得6面獎牌。
杭州亞運會何時開幕？如何收看比賽？
杭州亞運會將於2023年9月23日開幕，有線獲得杭州亞運在香港的獨家播映權（點擊睇文）
香港隊在去屆亞運奪得多少獎牌？今屆有哪些獎牌希望？
香港隊於去屆亞運奪得8金18銀20銅。今屆獎牌希望包括劍擊、游泳、風帆、空手道、羽毛球等，張家朗、劉慕裳、杜凱琹等東京奧運獎牌得主，以及鄧俊文謝影雪、江旻憓等，都是港隊重點。