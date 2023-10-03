杭州亞運港隊最新賽果獎牌榜︱10.4：港足鬥日本　李思穎再出擊

香港隊杭州亞運最新賽果及獎牌數字，10月3日，香港單車隊憑劉允祐於男子個人公路計時賽摘銅。

暫時獎牌數字，港隊共奪6金15銀24銅，共45面獎牌。由於橋牌的男子及女子團體均殺入四強，壁球混雙及女單亦殺入四強，其中女單四強更上演「內訌」，加上男單同樣鎖定一席四強，故港隊肯定再穩獲6面獎牌，總獎牌數創出歷來新高。

10月4日焦點，重頭戲必然落在晚上6時的男子足球四強，香港將對日本，爭取晉級決賽延續神奇之旅。早上亦有單車女子個人公路賽，「小女車神」李思穎再次出擊。

01體育記者袁志浩、葉詩敏、趙子晉、林靄怡 杭州直擊



港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲45面獎牌）

6金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

15銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

單車 李思穎 女子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

壁球 陳善鈺、何子樂、湯芷穎、李嘉兒 女子團體 銀

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

24銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

劍擊 何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯 男子重劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚凱琳 女子4X100米自由泳接力 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/譚凱琳/簡綽桐 女子4X100米混合接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅

壁球 梁子軒、劉子均、鄧銘漮、黃祉謙 男子團體賽 銅

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅



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10月3日戰報（1銅）

單車 劉允祐 男子個人公路計時賽 銅



田徑：

女子跳高，鍾慧欣及黃沅嵐出戰，前者試跳1.83米失敗，以1.80米完成賽事；後者試跳1.80米失敗，以1.75米完成賽事，亦是個人今季最佳成績。

女子4X100米接力，港隊派出陳佩琦、江俊淇、梁筠宜、李紫桃出戰，以45.24秒完成，排名第5。

單車：

男子個人公路計時賽，劉允祐奪得一面銅牌，哈薩克及中國車手分奪金銀。

棒球：

男子分組賽，昨日大勝泰國的港隊今天面對勁敵中華台北，打到第六局被扣倒，以0：15落敗，將轉戰名次賽。

跳水：

阮柏彥出戰男子3米彈板決賽，取得236.95分，排名12，中國的王宗源以542.30分奪金，; 中國鄭九源及韓國李在炅分奪銀銅。

壁球：

混雙C組小組賽，李嘉兒/黃祉謙以2：0勝馬來西亞組合，小組全勝晉級下午的八強賽事。湯芷穎/鄧銘漮在D組對印度組合，以0：2落敗，兩人以次名出線，今日下午八強對李嘉兒/黃祉謙，最終李/黃勝2：0，穩奪獎牌。

男、女單賽事，梁子軒擊敗隊友劉子均殺入四強，陳善鈺及何子樂將於四強對壘，港隊於女單坐銀衝金。

彈床：

李冠煒及賴舜熺出戰男子資格賽，前者得50.170分，後者取49.300分，兩人皆未能晉級決賽。

羽毛球：

男單32強，李卓耀與中國的石宇奇打足三局，最終輸1：2，加上伍家朗首圈不敵李梓嘉，港羽男單全數畢業。女單方面，盧善恩及梁珈穎同樣32強下馬。

公路單車：

女子公路單車計時賽，港將梁穎儀以25分50.36秒獲第4名，無緣連續兩屆獲獎牌。三甲為烏茲別克的Olga Zabelinskaya、日本的與那岭惠理和哈薩克的Rinata Sultanova。

10月2日戰報（3銅）

三項鐵人 黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂 混合接力賽 銅

乒乓球 黃鎮廷 男子單打 銅

田徑 俞雅欣 女子跳遠 銅



田徑：

女子跳遠決賽，俞雅欣在第二跳跳出6.50米，打破自己保持的香港紀錄，最終以此成績奪得銅牌，是香港史上首面田項亞運獎牌。香港田徑之前三面亞運獎牌均來自徑項。

橋牌：

橋牌3大項目今晚決出最後4強，港隊在男團和女團賽均順利晉級，在不設季軍戰下，已助香港代表團穩袋兩面獎牌。

港隊今屆男、女團各自在今晚賽畢第2循環預賽後，均成功躋身明早（3日）9時起展開的4強賽，在不設季軍戰下，成功助香港代表團穩袋兩面獎牌。當中由黎偉傑、何凱桐、麥國輝和何煒霖組成的男團，在11隊參賽隊伍中，以總分308.31分高居首位晉級。

至於由顧可容、陳佩怡、黃慧敏和楊凱寧組成的女團，則在8隊參賽隊伍中，以總分159.08分排第2晉級，目前首位是總分176.69分的中國，中華台北和新加坡亦同樣躋身最後4強。至於混合團體港隊則在11隊中排第8出局。

乒乓球：

男單4強，黃鎮廷與中國的王楚欽激戰6局，最終輸2：4，獲得一面銅牌。

黃鎮廷。（袁志浩攝）

棒球：

港隊今日在第二場分組賽對泰國，上屆他們在落後0：4下反勝5：4，今屆戰況卻輕鬆得多，溫子賢、鄭鎧霆、吳有朋等先後取分，最終勝泰國10：0，完封對手。

跳水：

女子1米彈板決賽，港隊有陳梓銘及陳臨出戰，兩人於決賽分別取得222.30分及190.95分，陳梓銘總成績排第6，陳臨排11。

男子1米彈板決賽，阮柏彥奪250.5分，排名第9。

陳梓銘。（林靄怡攝）

陳臨（右）。（林靄怡攝）

羽毛球：

單項賽事今日展開。鄧俊文/謝影雪及李晉熙/吳芷柔於混雙首圈以局數2：0輕取東帝汶組合，楊盛才/羅卓謙亦於男雙首圈以2：0擊敗馬爾代夫組合。男雙首圈，鄒朗軒/呂俊瑋以0：2不敵2號種子印度組合。

伍家朗在男單64強惡鬥馬來西亞的李梓嘉，先贏一局21：15，但他之後連輸15：21及16：21，首圈行人止步。

壁球：

混雙小組賽，李嘉兒/黃祉謙連贏泰國及韓國組合2：0，湯芷穎/鄧銘漮亦以同樣比數連挫巴斯基坦及菲律賓組合。

彈床：

女子決賽，港將劉潔瑩取得44.660分，排名第4，無緣獎牌。

射箭：

複合弓女子團體1/8淘汰賽，港隊以225：218挫孟加拉，男子個人反曲弓1/32淘汰賽，郭賢霽以6：4勝朝鮮金國成，但之後於1/16淘汰賽不敵中國的魏紹軒。

圍棋：

簡瑩、劉禹欣及李樂怡出戰女子團體準決賽，以0：2不敵韓國，銅牌戰將對日本，韓國與中國爭冠。

同日下午銅牌戰，港隊再以0：2不敵日本，無緣踏上頒獎台。

籃球：

男子組1/4決賽資格賽，港隊以72：95不敵沙地阿拉伯，未能晉級。

三項鐵人：

今屆亞運三項鐵人最後一個項目——混合接力，港隊由黃子圖、彭詩雅、伍泰龍、賀思樂出賽，以1小時28分22秒完成，獲得銅牌，金、銀分別為日本隊及中國隊。

獨木舟靜水：

張子衝在男子1000米單人皮艇決賽以第8名完成，時間為4分16.775秒。

馬術：

三項賽今日煞科，最後一日場地障礙賽，何苑欣（馬匹：馬會妙天）、林立信（馬匹：馬會奮進）、蘇昱軒（馬匹: Spypark Ferro XS）及凌慇（馬匹：A Sparkling Bellini）出戰。所有騎手需於三日賽事策騎同一馬匹。在首日盛裝舞步賽結束後，每位參賽者的分數會轉為罰分，在經過越野賽及場地障礙賽後，計算所得罰分最少者為勝。

首兩天賽事後分別於個人賽位列第3及第5的何苑欣及林立信，今日於場地障礙賽各有4罰分；最終分別以32.30總罰分及32.70總罰分，排個人第8及第10。

蘇昱軒今日以零罰分完成場地障礙賽賽事，計算3日成績，以總罰分60.60排個人第18；首次參加亞運的凌慇則以總罰分59.00排個人賽第16位。

計算最佳三名成員成績後，港隊最終以總成績124罰分，排名第4完成三項賽團體賽事。金銀銅分別為中國、日本及泰國團隊。

10月1日戰報（1金2銅）

高爾夫球 許龍一 男子個人賽 金

高爾夫球 許龍一、黑純一、張雄熙、許城鋒 男子團體賽 銅

象棋 林嘉欣、馮家俊、黃學謙、陳振杰 混合團體賽 銅



足球：

男子組8強，香港對伊朗，潘沛軒下半場初段一箭定江山，以1：0擊敗伊朗，首次殺入亞運四強，創造歷史。

潘沛軒一箭定江山。（袁志浩攝）

潘沛軒一箭定江山。（袁志浩攝）

棒球：

香港棒球隊今日出戰首場分組賽，面對以職業選手掛帥的勁旅韓國，港隊打到第八局才被扣倒，以0：10落敗。

田徑：

女子100米跨欄決賽，呂麗瑤以13.35秒取得第6名。中國選手吳艷妮偷步，與裁判申訴後恢復比賽資格，奪得銀牌，但賽後仍被判DQ，成為比賽最大爭議。

排球：

女子排球D組分組賽，港隊受制於哈薩克的高度和強攻，陷於苦戰，以13：25、12：25及15：25落敗。

獨木舟靜水：

郭嘉煒、莫沅峰、張朗然、蔡奕伸出戰男子500米四人皮艇，在準決賽划出1分37.696秒，在五隊中排第四，無緣決賽。

高爾夫球：

許龍一為香港創出歷史，在男子個人賽擊敗擊國勁敵，奪得金牌，是港隊今屆第六金。他同時與隊加黑純一 、許城鋒及張雄熙摘下團體銅牌。

許龍一。（袁志浩攝）

田徑：

男子110米跨欄預賽，李家耀跑出14.20秒，梅政揚跑14.04秒，兩人分別在小組排第6。女子200米預賽，李紫桃以24.89秒排小組第5。男子200米預賽，陳俊浩、石錦程分別跑出22.12秒及21.99秒，分列小組第6及第7。

壁球：

港隊昨日在女團及男團分奪銀銅，眾將今日轉戰混雙賽事。李嘉兒/黃祉謙在C組以2：0擊敗尼泊爾組合，鄧銘漮/湯芷穎亦於D組以2：0輕挫泰國組合，旗開得勝。

射箭：

射箭賽事今日展開，男子反曲弓個人資格賽，郭賢霽以651分排31，羅官博以625分排59，温浚杰及伍棹然排70及73。至於女子複合弓個人資格賽，成績最好的是鄭鴻婷，以671分排30。

（港協暨奧委會）

滾軸溜冰：

王蘊妮出戰女子1000米速度滑輪賽事，在決賽滑出1分41.075秒，第五名衝線。

9月30日戰報（2銀）

電競 陳卓傑、羅慶隆、葉浩林、葉煒林、袁柏林 《夢三國2》 銀

壁球 陳善鈺 何子樂、李嘉兒、湯芷穎 女子團體 銀



乒乓球：

晚上女雙及男單8強，杜凱琹/朱成竹以2：3不敵朝鮮的嵯水影/朴水鏡，黃鎮廷與中華台北的林昀儒激戰7局，險勝4：3殺入4強，鎖定獎牌。

三人籃球：

女子隊在1/4決賽資格賽以14：22不敵日本，未能晉級。

排球：

香港女排出戰第一場賽事，在D組小組賽面對日本，以17：25、10：25及15：25落敗，明天將對哈薩克。

壁球：

女子團體決賽，雖然湯芷穎第一場險勝3：2，但何子樂及陳善鈺在之後兩場落敗，港隊輸場數1：2，未能衛冕。壁球團體賽事以1銀1銅作結，稍後將出戰單項賽事。

湯芷穎。（袁志浩攝）

乒乓球：

黃鎮廷今日雙線爭奪獎牌，早上先伙拍何鈞傑出戰男雙8強，但以局數0：3不敵東道主樊振東/王楚欽；晚上將轉戰男單，8強鬥中華台北林昀儒。至於女雙8強，杜凱琹/朱成竹今晚將對朝鮮組合。

獨木舟：

獨木舟靜水男子1000米單人皮艇，張子衝以4分11.243秒完成初賽，晉級下午的準決賽。男子500米雙人皮艇，蘇柏賢/張棹皓在初賽划出1分53.805秒，同樣晉級準決賽。

下午準決賽，張子衝以4分16.122秒排名第3，取得決賽資格。蘇/張則划出1分54.018秒，無緣晉級。

田徑：

女子100米跨欄，去屆取得銅牌的呂麗瑤，今早在初賽跑出13.24秒，在小組中排名第4，總成績第6名晉級；另一港將盛楚殷跑14.46秒，初賽止步。

男子跳遠資格賽，高皓塱在B組跳出7.26米，陳銘泰在A組跳出7.54米，後者晉級決賽，高皓塱初賽出局。

滾軸溜冰：

王蘊妮今早出戰女子速度滑輪1萬米積分淘汰賽，但未能取得任何分數，以第6名完成賽事。

壘球：

港隊在排名賽面對泰國，於三局下取得3分，以3：1擊敗泰國。

三項鐵人：

女子組賽事，港隊派出彭詩雅出戰，她以2小時04分28秒完成賽事，總成績排第6。

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9月29日戰報

田徑100米：

石錦程、李康傑、江俊淇和梁筠宜出戰初賽，未能晉級。

乒乓球：

乒乓球今日上演各個單項。女雙16強，杜凱琹/朱成竹面對韓國的李恩惠/梁夏銀，以3：11及9：11先失，之後力追以11：3及11：6力追至2：2。第五局生死戰，杜/朱以11：8奏凱，3：2反勝晉級8強。李皓晴/李清韻則以2：11、3：11及3：11不敵中國的孫穎莎/王曼昱。

男雙16強，黃鎮廷/何鈞傑以局數3：1擊敗塔吉克選手MAHMUDOV Afzalkhon/SULTONOV Ubaydullo，將於8強火併中國的樊振東/王楚欽。

杜凱琹和朱成竹於女單16強止步，前者以局數1：4不敵中華台北陳思羽，後者吞中國王藝迪4蛋。男單16強，林兆恒遇上東道主樊振東，以4：11、3：11、6：11及3：11落敗。黃鎮廷面對日本吉村真晴，先贏11：7及13：11；吉村之後連贏三局，以局數3：2反先。第六局黃鎮廷贏11：5，雙方戰至第七局決勝，最終黃鎮廷險勝11：7，晉級8強。

劍擊：

男子重劍團體賽，個人賽銅牌得主何瑋桁偕隊友方凱申、吳浩天、劉昊峯出戰，他們在8強以45：31擊敗烏茲別克，殺入4強穩奪獎牌，這是香港劍擊隊今屆第9面獎牌。

女子佩劍團體賽，港隊於8強以25：45負予韓國，這也意味着佩劍是港隊今屆唯一沒有獎牌的劍種。

場地單車：

男子競輪賽，港隊有翁浚皓及杜棹熙出戰。翁在首圈小組賽第2組只排名第5，杜則在第3組排第3，雙雙跌落復活賽。兩人於復活賽命運迥異，翁於第1組取得第4，未能晉級，才則以第2名衝線，晉級準決賽。

「小女車神」李思穎出戰全能賽，她在頭兩項捕捉賽及衝刺賽分別取得第2及第1名，爭奪獎牌形勢大好。

壁球：

女子團體4強對印度，港隊派陳善鈺、何子樂、李嘉兒出戰，最終險勝場數2：1，殺入決賽，距離衛冕只差一步。準決賽另一戰線為馬來西亞對韓國。

杭州亞運直擊｜壁球女團4強險勝印度 殺入決賽力爭衛冕

男子團體4強，港隊以場數1：2不敵巴基斯坦，不設季軍戰下取得銅牌。 港隊首場派梁子軒出戰，以局數1：3不敵巴基斯坦對手。劉子均在第二場險勝對手局數3：2。決勝的第三場，鄧銘漮再連輸三局，港隊無緣決賽。

體操：

男子跳馬決賽，吳家祺以13.800分在8名選手中排名第7，港隊未能連續三屆亞運在這個項目奪得獎牌。

游泳：

女子4X100米混合泳接力初賽，港隊派出張心悅、林凱喬、楊凱晴及鄭莉梅出戰，以4分08.34秒排名總成績第4晉級。

杭州亞運．游泳｜港隊晉女子4X100混決賽 中國遭DQ張雨霏7金夢碎

射擊：

女子10米氣手槍個人賽資格賽，成灝澂以576環排總成績第8，晉級同日決賽，但於決賽第二階段遭到淘汰，最終以116.4環排名第8。

三項鐵人：

早上舉行的男子三項鐵人賽事，港將伍泰龍一度升上第2名，最終以第5名完賽，他其後會再戰混合接力爭取獎牌。

競步：

早上的20公里競步，港將錢文傑在男子賽以1小時37分43秒完成，排第10位；程小雅在女子賽以1小時43分27秒排名第6。

9月28日戰報（4銀1銅）

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

劍擊 鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄 女子花劍團體 銅



壁球：

男子團體賽完成小組賽，港隊在B組5場小組賽取得4勝，次名晉級準決賽，加上女隊早前亦已晉級，港隊穩奪兩面獎牌，周五（29日）爭入4強，女子對印度、男子對巴基斯坦。

乒乓：

晚上混雙8強，黃鎮廷/杜凱琹面對中國的王楚欽/孫穎莎，首局以2：11大敗，第二及第三局均以7：11告負，8強止步。

游泳：

女子50米自由泳決賽，何詩蓓以24.34秒奪得銀牌，中國的張雨霏以24.26秒打破大會紀錄奪金。另一港將譚凱琳游出25.55秒，排名第6。

男子200米蛙泳，麥世霆及趙浩俊雙雙晉級決賽，分別游出2分12.46秒及2分13.03秒，排名第5及第6。

女子4X200米自由泳接力，港隊派出鄭渝、何詩蓓、鄭莉梅及歐鎧淳出戰，雖然何詩蓓由第5追到第3，鄭莉梅更一度上第2，但最終港隊只游「梗頸四」，無緣獎牌。

馬術：

個人盛裝舞步賽，力爭衛冕的蕭頴瑩，取得73.450分，奪得銀牌。

場地單車：

今早有女子爭先賽200米資格賽，楊礎搖及昨日於競輪賽取得第12名的吳思穎出戰，吳踩出11.230秒，楊則踩出11.291秒，分別排第8及第9晉級。

女子麥迪遜賽，「新女車神」李思穎伙拍楊倩玉出戰，最終取得40分，不敵50分的日本，為香港取得一面銀牌。

梁嘉儒在男子全能賽亦獲得一面銀牌。

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羽毛球：

羽毛球今日展開，港隊在女子團體16強遇上中華台北，盧善恩打頭陣以0：2不敵戴資穎，楊雅婷/楊霈霖亦吞李佳馨/鄧淳薰兩隻光蛋，第三場馬子雪負許玟琪0：2，女團未能晉級。

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男子團體面對泰國卻打出驚喜，雖然李卓耀打頭陣先輸一場，但呂俊瑋/楊盛才及伍家朗在第二與第三場奏凱，港隊領先2：1。第四場，李晉熙/鄧俊文落敗，幸好陳延澤在第五場險勝，港隊以場數3：2擊敗泰國晉級8強，下場將對日本。

劍擊：

亞運劍擊今日是「尾二」賽日，男子佩劍隊先在團體16強以45：31擊敗泰國，但8強以39：45憾負伊朗，無緣4強。

女子花劍8強，個人賽銅牌得主陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄出戰，以45：15輕勝泰國，殺入4強，肯定獲得一面獎牌。他們將於下午1時30分鬥韓國，以25：45不敵，獲得一面銅牌。

乒乓：

混雙16強今早舉行，黃鎮廷/杜凱琹以局數3：1擊敗朝鮮組合李鄭息/卞松京，晉級8強，今晚殺入4強就能穩奪獎牌；何鈞傑/李皓晴與張本智和/早田希娜激戰5局，憾負2：3。

其他雙打賽事，林兆恒/吳柏男以1：3不敵朝鮮組合咸柔成/李鄭息，何鈞傑/黃鎮廷則擊敗巴林組合，晉級16強。女雙賽事，杜凱琹/朱成竹及李皓晴/李清韻雙雙晉級16強。

單打方面，杜凱琹及朱成竹分別以4：0及4：1淘汰烏茲別克和蒙古選手，杜周五早上與中華台北的陳思羽爭入8強，朱於16強撼中國的王藝迪。男單黃鎮廷及林兆恒分別贏波，晉級16強。

游泳：

何詩蓓及譚凱琳今早出戰女子50米自由泳初賽，前者在第二組游出24.94秒，後者則在第三組游出25.61秒，兩人分別以第2及第7名晉級決賽。中國張雨霏以24.50秒首名晉級，打破亞運紀錄。

男子200米蛙泳初賽，麥世霆及趙浩俊分別游出2分12.40秒及2分13.57秒，晉級今晚決賽。同樣晉級決賽的尚有女子200米蛙泳常鈺娟，她於初賽游出2分33.32秒。

男子4X100米自由泳接力，卓銘浩、何甄陶、劉平治、伍棹然游出3分23.35秒，以第8名晉級決賽。女子4X200米自由泳接力，何南慧、鄭渝、吳麗華及莫思騏游出8分18.94秒，排名第3晉級。

何詩蓓在女子50米自由泳以第二名晉級決賽。（楊宇翹攝）

9月27日戰報（3銀3銅）

是日獎牌

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅



足球：

港足於16強面對巴勒斯坦，憑安永佳47分鐘一箭定江山，以1：0小勝，晉級8強，平65年來港足亞運最佳戰績，下圈將對伊朗。

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）

+ 8

劍擊：

晚上女子重劍團體決賽，香港隊與韓國展開連場激戰。進入最後一節，落後下的江旻憓打得主動，鬥擅守的宋世羅，連環追分下追至30：31，兩人互得一分，在32：33餘14秒之際，宋世羅再獲一次「單燈」，江即再追一分，之後一次「雙燈」，宋在餘3秒獲一次「單燈」，最終港隊力戰之下，僅34：36不敵韓國隊獲銀牌，但這面銀牌亦創下女子重劍在亞運會的最佳成績。

女子重劍隊。（趙子晉攝）

男子花劍隊奪得團體銅牌。（林靄怡攝）

男子花劍隊奪得團體銅牌。（林靄怡攝）

男子花劍隊奪得團體銅牌。（林靄怡攝）

游泳：

晚上女子100米背泳決賽，歐鎧淳再次游出「正秒」，以1分00.78秒完賽，排名第4，繼早前的50米背泳後再列「梗頸四」，無緣亞運個人項目獎牌。

至於男女子4X100米混合泳接力決賽，港隊派出張心悅、黃培燊、楊凱晴、劉平治出戰，四人以3分55.21秒完成，排名第6。

乒乓球：

雙打賽事今日展開，林兆恒/吳柏男在男雙首圈以3：1擊敗卡塔爾組合，黃鎮廷/杜凱琹在混雙次輪以3：0輕取澳門，另一混雙組合何鈞傑/李皓晴亦以3：0擊敗巴林組合。

網球：

黃澤林在男單8強面對韓國的洪性贊，先取首盤下反負，以1：2不敵，無緣4強。今日現場高達攝氏33度，黃澤林更力戰抽筋。

黃澤林。（葉詩敏攝）

場地單車：

今日上演男、女子團體追逐賽銅牌戰及女子競輪賽，其中李思穎、楊倩玉及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀組成的團體追逐組合，在銅牌戰踩出4分28.888秒，力壓4分30.158秒的韓國隊，奪得銅牌。男隊則命運迥異，在銅牌戰不敵韓國，與獎牌只差一步。

女子競輪賽，吳思穎在7至12名名次賽中敬陪末席，以12名完賽。

馬術：

蕭頴瑩及何苑欣出戰盛裝舞步個人資格賽，分別取得71.794分及68.000分的成績，排名第3及第9，晉級明日決賽。力爭衛冕的蕭頴瑩伙馬匹「馬會驍騰」出戰，何苑欣則策騎「Southern Cross Braemar」。

滑浪風帆及帆船：

原定今日上午舉行的滑浪風帆iQFOiL兩個組別，由於風速截至指定時間仍未達到賽會要求，是日獎牌賽未能上演，根據賽例將以初賽成績作為最終賽果。經過18場初賽，馬君正於iQFOiL女子組排在次席，為香港滑浪風帆隊增添一面銀牌，於男子組排在第3位的鄭清然取得銅牌。

由於中國選手已透過早前舉行的世界帆船錦標賽取得明年巴黎奧運iQFOiL女子組的參賽資格，故隨馬君正奪得杭州亞運銀牌後，香港滑浪風帆隊亦可藉着每個洲份指定賽事最高名次，鎖定巴黎奧運iQFOiL女子組的入場券。巴黎奧運最終人選將透過選拔賽落實名單。

另外，洛雅怡在亞運女子ILCA 6單人帆船賽奪得銀牌。

劍擊：

男子花劍個人賽金牌及銅牌得主張家朗與蔡俊彥，今早與隊友楊子加和崔浩然出戰團體賽8強，以45：34擊敗新加坡，躋身4強鎖定一面獎牌。4強面對韓國，他們以37：45不敵，無緣決賽，獲得一面銅牌，這是香港劍擊隊今屆第六面獎牌，亦是男子花劍隊第三面獎牌。

張家朗（右）、蔡俊彥（左）。（趙子晉攝）

游泳：

連續3日作賽的何詩蓓今日休息，焦點落在女子100米背泳的歐鎧淳身上。她在初賽游出1分01.34秒，總成績排名第4，晉級今晚19:42的決賽。男女子4X100米混合泳接力，港隊游出3分54.20秒，總成績排名第5，躋身決賽。

武術：

沈曉榆在女子劍術槍術全能取得19.326分，總成績排名第6。

壘球：

女子壘球隊在小組賽遇上新加坡，以4：9不敵。

跆拳道：

男子80公斤以下級1/16淘汰賽，譚政南以0：2不敵中國的崔陽，盧蔚豐則在男子68公斤以下級1/8淘汰賽以0：2不運烏茲別克選手。

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9月26日戰報（2金1銀4銅）

亞運獎牌榜 - 截至9月26晚上10時30分（01美術製圖）

劍擊：

男子重劍隊的吳浩天及何瑋桁一同晉級8強，惜吳浩天未能再進一步，何瑋桁則殺入4強，雖然無緣決賽，但不設季軍戰下勇奪銅牌，創出香港男子重劍歷來最佳亞運戰績。

拳擊：

曹星如於男子57公斤級32強以0：5不敵泰國拳手尊龍，首圈止步。

游泳：

何詩蓓出戰女子100米自由泳，她游出52.17秒，打破自己保持的亞洲紀錄，並奪得港隊第五金。

帆船：

帆船代表Akira Sakai和Russell Aylsworth勇奪49人級帆船銅牌。兩人在第十三輪賽事以第4名完成，最後一場賽事更以第一名完成，淨得分跟韓國隊同分，因為較韓國隊有更多場數以第一名完成，最終獲得奪銅牌。

七人欖球：

女子隊鬥泰國的銅牌戰，港隊憑莊嘉欣率先達陣領先7：0。泰國之後差點追平，幸港隊防守成功。下半場港隊繼續與泰國以快打快，莊嘉欣一次防守上的猶豫，泰國就達陣追至5：7，幸港隊最終守住優勢完場，增添一面銅牌。

男隊方面，決賽面對韓國未受考驗，終以14：7取勝，奪得香港今屆第四金，他們亦順利衛冕，連續兩屆封王。

香港男子欖球隊衛冕。（林靄怡攝）

馬術：

去屆亞運為港隊奪得第一金的蕭頴瑩，今日與陳萃彥、何苑欣出戰盛裝舞步團體賽及個人賽資格賽，以204.852分奪得一面團體賽銅牌。

武術：

男子南拳南棍全能，劉子龍以總分19.346分排第11。女子南拳南刀全能，何健欣獲19.363分，排第5。

網球：

男單第三圈，黃澤林（Coleman）火併東道主球手吳易昺，爭奪8強席位。Coleman男單世界排名478，遠低於吳易昺的第98位，不過他未因實力差距而言棄，首盤爆冷先勝6：4。第二盤Coleman一度領先2：1，但吳易昺力追反先5：2。第二盤面臨落敗邊緣，黃澤林力保發球局，追至3：5，可惜之後未能打破吳易昺發球局，以3：6輸第二盤。

第三盤，黃澤林在保住發球局下領先3：2，但吳易昺之後又保住發球局。黃澤林今日一戰發球極佳，Ace球成為關鍵，他繼續保住發球局，領先6：5。不過吳易昺之後又保住發球局，雙方戰至6：6，以Tie Break決勝。然而黃澤林在Tie Break兩次打波落網，一度落後1：6，但黃澤林關鍵時刻發力連救5個Match Point，連取7分反勝吳易昺，躋身8強。

滑浪風帆：

浪風帆女子RS:X組別剛完成最後兩場賽事，香港代表魏瑋恩於兩場賽事均取得第2名，不敵在最後兩仗也以首名衝線的泰國代表Siripon Kaewduang-Ngam，取得一面銀牌。

滑板：

男子街式賽預賽，香港隊有陸俊彥及李嘉龍出戰，兩人分別得19.91分及17.59分，排13和14，未能晉級。

跆拳道：

女子53公斤以下級1/8賽，蘇園婷以0：2不敵烏茲別克選手。女子57公斤以下級1/8賽，羅倩兒負哈薩克選手，比數為0：2。

七欖：

香港男子七人欖球隊在準決賽憑加時達陣，以12：7力克日本，今晚6時上演決賽，力爭衛冕。女隊則於4時50分銅牌戰鬥泰國。

（林靄怡攝）

游泳：

何詩蓓、譚凱琳打入女子100米自由泳決賽，張心悅進入女子200米背泳決賽，香港男子接力隊亦打入男子4X100米混合泳接力決賽。

女子100自和200背外，張榮恩、衛恆恩在男子400米個人混合泳初賽，分別游4分26.74秒和4分38.24秒，未能進入決賽；郭俊希、何承燁在男子1500米自由泳慢決賽，前者游16分21.69秒，何游16:21.74秒，分別排第2及第3名。何南慧在女子400米自由泳初賽第二組，以4分23.68秒排第6；鄭渝4分25.27秒排第三組第6，兩人都未能晉級。

張心悅。（楊宇翹攝）

9月25日戰報（1金4銀2銅）

游泳：

今晚香港隊出戰四場決賽，率先登場的歐鎧淳在女子50米背泳游出28.35秒，列「梗頸四」，與個人賽獎牌只差一步。何甄陶則在男子50米自由泳不負眾望，奪得銀牌，是香港歷來第二面男子亞運個人游泳項目獎牌。至於何詩蓓則在女子200米自由泳輕鬆封后，1分54.12秒的時間，更打破亞運紀錄。

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何詩蓓。（楊宇翹攝）

劍擊：

女子花劍個人賽，陳諾思和鄭曉為同時殺入8強，但後者不敵日本劍手，前者擊敗韓國對手殺入4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。晚上準決賽，陳諾思以7：15負上野優佳，為港隊增添一面銅牌。

男子佩劍個人賽，何思朗同去屆奪得銅牌的羅浩天同樣16強下馬，無緣獎牌。

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陳諾思（右）。（趙子晉攝）

手球：

今天上演兩場分組賽。男隊以14：32不敵韓國，女子組則以15：35不敵中國。

網球：

女單第2輪，李芬以盤數2：0輕取澳門的姚思依；張瑋桓則於女單第2輪以盤數0：2不敵韓國的朴昭炫。男單次輪，黃澤林以6：2及6：0擊敗尼泊爾選手晉級。

射擊：

出戰男子25米手槍速射，陳浩輝完成兩個階段的資格賽後排名第23，未能晉級決賽。

柔道：

今日有5名港將出戰，楊諾琳在女子57公斤級16強被中國的蔡琪「一本」，李玨穎在男子81公斤級16強亦被哈薩克選手「一本」，梁寶心在女子63公斤級16強未有出賽，麥康年在男子73公斤級32強擊敗也門選手晉級，但在16強被哈薩克選手「一本」，無緣晉級。

李玨穎。（港協暨奧委會提供）

跆拳道：

卓俊延、林小慧分途出戰男子58公斤以下級及女子49公斤以下級賽事，前者於1/16淘汰賽以0：2負阿聯酋選手，後者亦以0：2不敵中華台北的莊天羽。

單車（山地車）：

賴俊健及關旨君分途出戰男、女子賽事。早上女子組，關旨君最終被超圈，排名第9。賴俊健則以1小時49分59秒完成賽事，排名第8。

關旨君。（港協暨奧委會）

游泳：

何詩蓓昨晚憑女子50米蛙泳及女子4X100米自由泳接力奪得兩面銅牌，今日出戰主項女子200米自由泳，初賽輕鬆游出2分0.75秒，首名晉級決賽。決賽今晚7時48分舉行。

其他晉級決賽項目，包括歐鎧淳的女子50米背泳、何甄陶的男子50米自由泳、以及男子4X200米自由泳接力。

何詩蓓今早出戰女子200米自由泳初賽。（楊宇翹攝）

武術：

劉徐徐今早出戰女子長拳決賽，以9.756分奪得銀牌，金牌為澳門的李褘。男子太極拳太極劍全能，世大金牌許得恩完成上午的太極拳環節，以9.743分暫列第4位，下午2時30分將上演太極劍環節，決出獎牌誰屬。

許得恩。（葉詩敏攝）

劉徐徐。（葉詩敏攝）

賽艇：

賽艇隊今早出戰三個項目決賽，趙顯臻憑凌厲後勁，後上奪得一面男子單人雙槳艇銅牌。女子雙人單槳無舵艇，梁瓊允/張海琳為港隊增添一銀。

趙顯臻。（林靄怡攝）

梁瓊允（左）、張海琳（右）。（林靄怡攝）

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9月24日戰報：2金5銅

9月24日獎牌一覽

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅



劍擊：

張家朗和蔡俊彥攜手晉級男子花劍個人賽4強，但後者負中國的陳海威未能晉級，張家朗擊敗日本敷根崇裕後，再挫陳海威奪金，是香港劍擊隊歷來亞運首金。江旻憓亦於女子重劍增添一面銅牌。

乒乓：

男、女子乒乓球隊在團體16強奏凱，晉級後卻同樣8強止步，男隊不敵中華台北，女隊則負韓國，其中女隊未能連續兩屆奪得團體獎牌。

詳情：

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武術：

莫宛螢及陳穗津今早出戰女子太極拳太極劍全能的太極拳項目，後者以9.746分暫列第2，莫宛螢則以9.633分排名第9。下午的太極劍環節，陳穗津及莫宛螢均已完成，兩人同得9.73分，最終陳穗津以19.476分奪得一面銅牌，莫宛螢則以19.363分排名第7。

莫宛螢。（葉詩敏攝）

陳穗津。（葉詩敏攝）

賽艇：

賽艇隊的林新棟/王瑋駿成為香港今屆第一金得主。他們出戰男子雙人單槳無舵艇，起步後與鳥茲別克選手並駕齊驅，頭半程守住次席。進入最後500米，他們已經進佔領先位置，最後首名衝線，奪得香港今屆第一金。

這是賽艇隊繼2014年後再次奪得亞運金牌，當時駱均海憑男子單人雙槳艇奪得冠軍。

詳情：

杭州亞運直擊｜林新棟王瑋駿奪香港今屆第一金 雙人單槳艇封王

林新棟/王瑋駿奪港隊今屆第一金。（林靄怡攝）

游泳：

香港游泳代表何詩蓓周日（24日）首日出戰便獲得兩面獎牌，先在不屬自己強項的女子50米蛙泳奪銅、再領香港女子4X100米接力隊獲得一面銅牌，她更游出全場最快分段，賽後表示很高興能跟隊友一起作賽。

事實上，何詩蓓不僅首次獲得亞運獎牌，更一日內三度刷新香港紀錄，盡顯世界級水準。

詳情：

杭州亞運．游泳｜何詩蓓締最快分段助港隊接力奪銅 一日三破港績

滑浪風帆：

水翼帆板iQFoil，完成14輪賽事，鄭清然穩守男子組總成績第3位，馬君正則排女子組第2。RS:X方面，10輪過後，區令揚排男子組第3，魏瑋恩排女子組第2。

滑板：

港將于朗出戰男子碗池賽預賽，以32.28分排第11，未能晉級。

網球：

王康傑男子單打第二輪以盤數1：2不敵印尼選手FITRIADI Muhammad Rifqi，張瑋桓則在女子第二輪以盤數2：0勝印尼的貝婭特麗斯古穆莉亞，王康傑/黃澤林則在男雙首圈負韓國組合。

9月23日港隊戰報

乒乓：

香港男子乒乓球隊昨晚與伊朗展開連場激戰，主將黃鎮廷成為英雄。今日港隊再對巴林，黃鎮廷及林兆恒未有上陣，港隊以何鈞傑打頭陣，吳柏男出戰第二仗，小將姚鈞濤則打第三場，三人分別贏3：0、3：1及3：0，港隊晉級16強，將會面對勁敵朝鮮。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：今日上演第9至12場賽事，馬君正繼續穩守女子組總成績第2名，鄭清然則在男子組排名第3。

9月22日港隊戰報

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組次日第5至8場賽事以第2、第3、第3及第3完成，兩天比賽過後總成績暫列第3；馬君正在女子組次日第5至8場賽事以第2、第2、第1及第1，總成績暫列第2。

RS:X項目方面，歐令揚在男子組賽事首兩天共6輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩同樣守住第1。

女子足球：

香港女足在今屆亞運首場分組賽對菲律賓，早段先失一球十二碼，但張煒琪在39分鐘射入靚波追平，雙方到末段仍戰成1：1，可惜在90分鐘門前混亂，菲律賓疑有球員手球，趁港隊球員分心時射入再領先，未幾再入一球，港隊首戰以1：3落敗。

賽艇：

港將趙顯臻及梁穎桉分別進入男子、女子單人雙槳決賽A，將在周一（25日）早上爭取獎牌，詳細報道可按此。

女子板球：

港隊8強對菲律賓賽事因天雨未能展開，根據賽例列明，「如果場地、天氣和光照條件導致超級回合無法完成，或者比賽沒有結果，國際排名靠前的隊伍將被宣布為獲勝者」，故港隊宣告出局。

沙灘排球：

男子預賽C組，王沛林／林琪豐0：2不敵泰國組合迪占／道華多；女子預賽B組，杜詠彤／黃雯靖2：0擊敗澳門組合譚健婷／李京勵。女子預賽C組，袁廷芝／盧慧茵1：2不敵泰國的Phirachayakrailert／Patcharamainaruebhorn。

9月21日港隊戰報

男子排球：

港隊在初賽E組次輪面對卡塔爾，以21：25、23：25、25：22、21：25局數1：3敗陣，兩戰兩敗得小組第三名，未能晉級16強。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組首4場賽事以第2、第2、第3及第3完成，暫列第3；馬君正在女子組首4場賽事全部第2，暫列第2。

RS：X項目方面，歐令揚在男子組賽事首3輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩暫列第1。

女子沙灘排球：

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對日本組合，以8：21，11：21落敗。

9月20日港隊戰報

女子體操：

香港女子體操代表陳卓琳早前在成都世界大學生運動會中受傷，中國香港體操總會9月20日宣布，收到港協暨奧委會及醫學顧問的判斷後，決定讓陳卓琳退賽，陳卓琳亦同意安排，將專心治療，並會以明年的世界盃系列、及2025年德國世大運、2026年名古屋亞運為目標。

陳卓琳因傷退出亞運。（資料圖片／黃寶瑩攝）

女子板球：

港隊在女子1/4決賽資格賽大比數擊敗蒙古，晉身8強，詳細報道請按此觀看。

9月19日港隊戰報

女子板球：

港隊在初賽B組出戰，面對馬來西亞，港隊以84：102敗陣後，跌入負方組，明日將面對蒙古，勝方仍可獲8強席位。

女子沙灘排球：

杜詠彤／黃雯靖在初賽B組面對菲律賓組合，雙方激戰3局，港將以21：17先贏首局，惟隨後以21：23、13：15連失兩局遭對手反勝。

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對澳門組合梁安盈／羅詠心，首局以16：21先失，次局兩位港將雖在頭段領前，但終被澳門組合後來居上，以15：21再負一局落敗。

男子沙灘排球：

王沛林／林琪豐在初賽C組面對日本組合，以9：21、14：21敗陣。

男子排球：

港隊在初賽E組首仗面對泰國，以17：25、16：25、13：25直落3局敗陣。

港隊亞運背景：



香港1954年首次參加亞運會，當時為第二屆賽事，1986年第九次參賽由保齡球選手車菊紅贏得歷來首面亞運金牌。自此香港每屆亞運獎牌數目持續提升，上屆印尼亞運港隊奪得8金18銀20銅共46面獎牌，再創新高，亦追平2010廣州亞運的8面金牌紀錄。



「牛下女車神」李慧詩在3屆亞運個人累積5金，是獲得最多亞運金牌港將；累積獎牌數目最多的一位是游泳女將施幸余，她在4屆亞運共獲9面獎牌，李慧詩、傅家俊、黃金寶和歐鎧淳各得6面獎牌。

