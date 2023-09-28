杭州亞運港隊最新賽果獎牌榜︱9.28：何詩蓓50米自由泳摘銀

泳香港隊杭州亞運最新賽果及獎牌數字，9月28日，港隊暫獲四銀一銅，分別為場地單車女子麥迪遜賽銀牌李思穎/楊倩玉、場地單車男子全能賽銀牌梁嘉儒、馬術盛裝舞步個人賽銀牌蕭頴瑩、女子50米自由泳銀牌何詩蓓、女子花劍團體賽銅牌陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄。

01體育記者袁志浩、葉詩敏、趙子晉、林靄怡 杭州直擊



港隊獎牌一覽（持續更新，暫獲32面獎牌）

5金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

游泳 何詩蓓 女子100米自由泳 金

七人欖球 香港隊 男子組 金

12銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

滑浪風帆 魏瑋恩 女子RS:X 銀

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

15銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

劍擊 何瑋桁 男子重劍個人 銅

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

劍擊 陳諾思、鄭曉為、關渝澄、符妤名 女子花劍團體 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅

七人欖球 香港隊 女子組 銅

馬術 陳萃彥、何苑欣、蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽 銅

帆船 Akira Sakai、Russell Aylsworth 男子49人級 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

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9月28日戰報（3銀1銅）

單車 李思穎、楊倩玉 女子麥迪遜賽 銀

單車 梁嘉儒 男子全能賽 銀

馬術 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銀

游泳 何詩蓓 女子50米自由泳 銀

劍擊 鄭曉為、陳諾思、符妤名、關渝澄 女子花劍團體 銅



乒乓：

晚上混雙8強，黃鎮廷/杜凱琹面對中國的王楚欽/孫穎莎，首局以2：11大敗，第二及第三局均以7：11告負，8強止步。

游泳：

女子50米自由泳決賽，何詩蓓以24.34秒6奪得銀牌，中國的張雨霏以24.26秒打破大會紀錄奪金。另一港將譚凱琳游出25.55秒，排名第6。

男子200米蛙泳，麥世霆及趙浩俊雙雙晉級決賽，分別游出2分12.46秒及2分13.03秒，排名第5及第6。

馬術：

個人盛裝舞步賽，力爭衛冕的蕭頴瑩，取得73.450分，奪得銀牌。

場地單車：

今早有女子爭先賽200米資格賽，楊礎搖及昨日於競輪賽取得第12名的吳思穎出戰，吳踩出11.230秒，楊則踩出11.291秒，分別排第8及第9晉級。

女子麥迪遜賽，「新女車神」李思穎伙拍楊倩玉出戰，最終取得40分，不敵50分的日本，為香港取得一面銀牌。

梁嘉儒在男子全能賽亦獲得一面銀牌。

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羽毛球：

羽毛球今日展開，港隊在女子團體16強遇上中華台北，盧善恩打頭陣以0：2不敵戴資穎，楊雅婷/楊霈霖亦吞李佳馨/鄧淳薰兩隻光蛋，第三場馬子雪負許玟琪0：2，女團未能晉級。

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劍擊：

亞運劍擊今日是「尾二」賽日，男子佩劍隊先在團體16強以45：31擊敗泰國，但8強以39：45憾負伊朗，無緣4強。

女子花劍8強，個人賽銅牌得主陳諾思、鄭曉為、符妤名和關渝澄出戰，以45：15輕勝泰國，殺入4強，肯定獲得一面獎牌。他們將於下午1時30分鬥韓國，以25：45不敵，獲得一面銅牌。

乒乓：

混雙16強今早舉行，黃鎮廷/杜凱琹以局數3：1擊敗朝鮮組合李鄭息/卞松京，晉級8強，今晚殺入4強就能穩奪獎牌；何鈞傑/李皓晴與張本智和/早田希娜激戰5局，憾負2：3。

其他雙打賽事，林兆恒/吳柏男以1：3不敵朝鮮組合咸柔成/李鄭息，何鈞傑/黃鎮廷則擊敗巴林組合，晉級16強。女雙賽事，杜凱琹/朱成竹及李皓晴/李清韻雙雙晉級16強。

單打方面，杜凱琹及朱成竹分別以4：0及4：1淘汰烏茲別克和蒙古選手，杜周五早上與中華台北的陳思羽爭入8強，朱於16強撼中國的王藝迪。男單黃鎮廷及林兆恒分別贏波，晉級16強。

游泳：

何詩蓓及譚凱琳今早出戰女子50米自由泳初賽，前者在第二組游出24.94秒，後者則在第三組游出25.61秒，兩人分別以第2及第7名晉級決賽。中國張雨霏以24.50秒首名晉級，打破亞運紀錄。

男子200米蛙泳初賽，麥世霆及趙浩俊分別游出2分12.40秒及2分13.57秒，晉級今晚決賽。同樣晉級決賽的尚有女子200米蛙泳常鈺娟，她於初賽游出2分33.32秒。

男子4X100米自由泳接力，卓銘浩、何甄陶、劉平治、伍棹然游出3分23.35秒，以第8名晉級決賽。女子4X200米自由泳接力，何南慧、鄭渝、吳麗華及莫思騏游出8分18.94秒，排名第3晉級。

何詩蓓在女子50米自由泳以第二名晉級決賽。（楊宇翹攝）

9月27日戰報（3銀3銅）

是日獎牌

滑浪風帆 馬君正 女子iQFOiL 銀

帆船 洛雅怡 ILCA 6單人帆船 銀

劍擊 江旻憓、佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望 女子重劍團體 銀

劍擊 張家朗、蔡俊彥、楊子加、崔浩然 男子花劍團體 銅

滑浪風帆 鄭清然 男子iQFOiL 銅

單車 李思穎、楊倩玉、梁寶儀、梁穎儀 女子團體追逐賽 銅



足球：

港足於16強面對巴勒斯坦，憑安永佳47分鐘一箭定江山，以1：0小勝，晉級8強，平65年來港足亞運最佳戰績，下圈將對伊朗。

杭州亞運：香港隊男足前鋒安永佳上半場有幾次起腳射門機會。（袁志浩攝）

+ 8

劍擊：

晚上女子重劍團體決賽，香港隊與韓國展開連場激戰。進入最後一節，落後下的江旻憓打得主動，鬥擅守的宋世羅，連環追分下追至30：31，兩人互得一分，在32：33餘14秒之際，宋世羅再獲一次「單燈」，江即再追一分，之後一次「雙燈」，宋在餘3秒獲一次「單燈」，最終港隊力戰之下，僅34：36不敵韓國隊獲銀牌，但這面銀牌亦創下女子重劍在亞運會的最佳成績。

女子重劍隊。（趙子晉攝）

男子花劍隊奪得團體銅牌。（林靄怡攝）

男子花劍隊奪得團體銅牌。（林靄怡攝）

男子花劍隊奪得團體銅牌。（林靄怡攝）

游泳：

晚上女子100米背泳決賽，歐鎧淳再次游出「正秒」，以1分00.78秒完賽，排名第4，繼早前的50米背泳後再列「梗頸四」，無緣亞運個人項目獎牌。

至於男女子4X100米混合泳接力決賽，港隊派出張心悅、黃培燊、楊凱晴、劉平治出戰，四人以3分55.21秒完成，排名第6。

乒乓球：

雙打賽事今日展開，林兆恒/吳柏男在男雙首圈以3：1擊敗卡塔爾組合，黃鎮廷/杜凱琹在混雙次輪以3：0輕取澳門，另一混雙組合何鈞傑/李皓晴亦以3：0擊敗巴林組合。

網球：

黃澤林在男單8強面對韓國的洪性贊，先取首盤下反負，以1：2不敵，無緣4強。今日現場高達攝氏33度，黃澤林更力戰抽筋。

黃澤林。（葉詩敏攝）

場地單車：

今日上演男、女子團體追逐賽銅牌戰及女子競輪賽，其中李思穎、楊倩玉及梁氏姊妹梁寶儀梁穎儀組成的團體追逐組合，在銅牌戰踩出4分28.888秒，力壓4分30.158秒的韓國隊，奪得銅牌。男隊則命運迥異，在銅牌戰不敵韓國，與獎牌只差一步。

女子競輪賽，吳思穎在7至12名名次賽中敬陪末席，以12名完賽。

女子團體追逐賽摘銅。（港協暨奧委會提供）

馬術：

蕭頴瑩及何苑欣出戰盛裝舞步個人資格賽，分別取得71.794分及68.000分的成績，排名第3及第9，晉級明日決賽。力爭衛冕的蕭頴瑩伙馬匹「馬會驍騰」出戰，何苑欣則策騎「Southern Cross Braemar」。

滑浪風帆及帆船：

原定今日上午舉行的滑浪風帆iQFOiL兩個組別，由於風速截至指定時間仍未達到賽會要求，是日獎牌賽未能上演，根據賽例將以初賽成績作為最終賽果。經過18場初賽，馬君正於iQFOiL女子組排在次席，為香港滑浪風帆隊增添一面銀牌，於男子組排在第3位的鄭清然取得銅牌。

由於中國選手已透過早前舉行的世界帆船錦標賽取得明年巴黎奧運iQFOiL女子組的參賽資格，故隨馬君正奪得杭州亞運銀牌後，香港滑浪風帆隊亦可藉着每個洲份指定賽事最高名次，鎖定巴黎奧運iQFOiL女子組的入場券。巴黎奧運最終人選將透過選拔賽落實名單。

另外，洛雅怡在亞運女子ILCA 6單人帆船賽奪得銀牌。

鄭清然。（袁志浩攝）

馬君正。（袁志浩攝）

劍擊：

男子花劍個人賽金牌及銅牌得主張家朗與蔡俊彥，今早與隊友楊子加和崔浩然出戰團體賽8強，以45：34擊敗新加坡，躋身4強鎖定一面獎牌。4強面對韓國，他們以37：45不敵，無緣決賽，獲得一面銅牌，這是香港劍擊隊今屆第六面獎牌，亦是男子花劍隊第三面獎牌。

張家朗（右）、蔡俊彥（左）。（趙子晉攝）

游泳：

連續3日作賽的何詩蓓今日休息，焦點落在女子100米背泳的歐鎧淳身上。她在初賽游出1分01.34秒，總成績排名第4，晉級今晚19:42的決賽。男女子4X100米混合泳接力，港隊游出3分54.20秒，總成績排名第5，躋身決賽。

（楊宇翹攝）

武術：

沈曉榆在女子劍術槍術全能取得19.326分，總成績排名第6。

壘球：

女子壘球隊在小組賽遇上新加坡，以4：9不敵。

跆拳道：

男子80公斤以下級1/16淘汰賽，譚政南以0：2不敵中國的崔陽，盧蔚豐則在男子68公斤以下級1/8淘汰賽以0：2不運烏茲別克選手。

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9月26日戰報（2金1銀4銅）

亞運獎牌榜 - 截至9月26晚上10時30分（01美術製圖）

劍擊：

男子重劍隊的吳浩天及何瑋桁一同晉級8強，惜吳浩天未能再進一步，何瑋桁則殺入4強，雖然無緣決賽，但不設季軍戰下勇奪銅牌，創出香港男子重劍歷來最佳亞運戰績。

拳擊：

曹星如於男子57公斤級32強以0：5不敵泰國拳手尊龍，首圈止步。

游泳：

何詩蓓出戰女子100米自由泳，她游出52.17秒，打破自己保持的亞洲紀錄，並奪得港隊第五金。

帆船：

帆船代表Akira Sakai和Russell Aylsworth勇奪49人級帆船銅牌。兩人在第十三輪賽事以第4名完成，最後一場賽事更以第一名完成，淨得分跟韓國隊同分，因為較韓國隊有更多場數以第一名完成，最終獲得奪銅牌。

七人欖球：

女子隊鬥泰國的銅牌戰，港隊憑莊嘉欣率先達陣領先7：0。泰國之後差點追平，幸港隊防守成功。下半場港隊繼續與泰國以快打快，莊嘉欣一次防守上的猶豫，泰國就達陣追至5：7，幸港隊最終守住優勢完場，增添一面銅牌。

男隊方面，決賽面對韓國未受考驗，終以14：7取勝，奪得香港今屆第四金，他們亦順利衛冕，連續兩屆封王。

香港男子欖球隊衛冕。（林靄怡攝）

馬術：

去屆亞運為港隊奪得第一金的蕭頴瑩，今日與陳萃彥、何苑欣出戰盛裝舞步團體賽及個人賽資格賽，以204.852分奪得一面團體賽銅牌。

武術：

男子南拳南棍全能，劉子龍以總分19.346分排第11。女子南拳南刀全能，何健欣獲19.363分，排第5。

網球：

男單第三圈，黃澤林（Coleman）火併東道主球手吳易昺，爭奪8強席位。Coleman男單世界排名478，遠低於吳易昺的第98位，不過他未因實力差距而言棄，首盤爆冷先勝6：4。第二盤Coleman一度領先2：1，但吳易昺力追反先5：2。第二盤面臨落敗邊緣，黃澤林力保發球局，追至3：5，可惜之後未能打破吳易昺發球局，以3：6輸第二盤。

第三盤，黃澤林在保住發球局下領先3：2，但吳易昺之後又保住發球局。黃澤林今日一戰發球極佳，Ace球成為關鍵，他繼續保住發球局，領先6：5。不過吳易昺之後又保住發球局，雙方戰至6：6，以Tie Break決勝。然而黃澤林在Tie Break兩次打波落網，一度落後1：6，但黃澤林關鍵時刻發力連救5個Match Point，連取7分反勝吳易昺，躋身8強。

滑浪風帆：

浪風帆女子RS:X組別剛完成最後兩場賽事，香港代表魏瑋恩於兩場賽事均取得第2名，不敵在最後兩仗也以首名衝線的泰國代表Siripon Kaewduang-Ngam，取得一面銀牌。

滑板：

男子街式賽預賽，香港隊有陸俊彥及李嘉龍出戰，兩人分別得19.91分及17.59分，排13和14，未能晉級。

跆拳道：

女子53公斤以下級1/8賽，蘇園婷以0：2不敵烏茲別克選手。女子57公斤以下級1/8賽，羅倩兒負哈薩克選手，比數為0：2。

七欖：

香港男子七人欖球隊在準決賽憑加時達陣，以12：7力克日本，今晚6時上演決賽，力爭衛冕。女隊則於4時50分銅牌戰鬥泰國。

（林靄怡攝）

游泳：

何詩蓓、譚凱琳打入女子100米自由泳決賽，張心悅進入女子200米背泳決賽，香港男子接力隊亦打入男子4X100米混合泳接力決賽。

女子100自和200背外，張榮恩、衛恆恩在男子400米個人混合泳初賽，分別游4分26.74秒和4分38.24秒，未能進入決賽；郭俊希、何承燁在男子1500米自由泳慢決賽，前者游16分21.69秒，何游16:21.74秒，分別排第2及第3名。何南慧在女子400米自由泳初賽第二組，以4分23.68秒排第6；鄭渝4分25.27秒排第三組第6，兩人都未能晉級。

張心悅。（楊宇翹攝）

9月25日戰報（1金4銀2銅）

游泳：

今晚香港隊出戰四場決賽，率先登場的歐鎧淳在女子50米背泳游出28.35秒，列「梗頸四」，與個人賽獎牌只差一步。何甄陶則在男子50米自由泳不負眾望，奪得銀牌，是香港歷來第二面男子亞運個人游泳項目獎牌。至於何詩蓓則在女子200米自由泳輕鬆封后，1分54.12秒的時間，更打破亞運紀錄。

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何詩蓓。（楊宇翹攝）

劍擊：

女子花劍個人賽，陳諾思和鄭曉為同時殺入8強，但後者不敵日本劍手，前者擊敗韓國對手殺入4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。晚上準決賽，陳諾思以7：15負上野優佳，為港隊增添一面銅牌。

男子佩劍個人賽，何思朗同去屆奪得銅牌的羅浩天同樣16強下馬，無緣獎牌。

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陳諾思（右）。（趙子晉攝）

手球：

今天上演兩場分組賽。男隊以14：32不敵韓國，女子組則以15：35不敵中國。

網球：

女單第2輪，李芬以盤數2：0輕取澳門的姚思依；張瑋桓則於女單第2輪以盤數0：2不敵韓國的朴昭炫。男單次輪，黃澤林以6：2及6：0擊敗尼泊爾選手晉級。

射擊：

出戰男子25米手槍速射，陳浩輝完成兩個階段的資格賽後排名第23，未能晉級決賽。

柔道：

今日有5名港將出戰，楊諾琳在女子57公斤級16強被中國的蔡琪「一本」，李玨穎在男子81公斤級16強亦被哈薩克選手「一本」，梁寶心在女子63公斤級16強未有出賽，麥康年在男子73公斤級32強擊敗也門選手晉級，但在16強被哈薩克選手「一本」，無緣晉級。

李玨穎。（港協暨奧委會提供）

跆拳道：

卓俊延、林小慧分途出戰男子58公斤以下級及女子49公斤以下級賽事，前者於1/16淘汰賽以0：2負阿聯酋選手，後者亦以0：2不敵中華台北的莊天羽。

單車（山地車）：

賴俊健及關旨君分途出戰男、女子賽事。早上女子組，關旨君最終被超圈，排名第9。賴俊健則以1小時49分59秒完成賽事，排名第8。

關旨君。（港協暨奧委會）

游泳：

何詩蓓昨晚憑女子50米蛙泳及女子4X100米自由泳接力奪得兩面銅牌，今日出戰主項女子200米自由泳，初賽輕鬆游出2分0.75秒，首名晉級決賽。決賽今晚7時48分舉行。

其他晉級決賽項目，包括歐鎧淳的女子50米背泳、何甄陶的男子50米自由泳、以及男子4X200米自由泳接力。

何詩蓓今早出戰女子200米自由泳初賽。（楊宇翹攝）

武術：

劉徐徐今早出戰女子長拳決賽，以9.756分奪得銀牌，金牌為澳門的李褘。男子太極拳太極劍全能，世大金牌許得恩完成上午的太極拳環節，以9.743分暫列第4位，下午2時30分將上演太極劍環節，決出獎牌誰屬。

許得恩。（葉詩敏攝）

劉徐徐。（葉詩敏攝）

賽艇：

賽艇隊今早出戰三個項目決賽，趙顯臻憑凌厲後勁，後上奪得一面男子單人雙槳艇銅牌。女子雙人單槳無舵艇，梁瓊允/張海琳為港隊增添一銀。

趙顯臻。（林靄怡攝）

梁瓊允（左）、張海琳（右）。（林靄怡攝）

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9月24日戰報：2金5銅

9月24日獎牌一覽

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅



劍擊：

張家朗和蔡俊彥攜手晉級男子花劍個人賽4強，但後者負中國的陳海威未能晉級，張家朗擊敗日本敷根崇裕後，再挫陳海威奪金，是香港劍擊隊歷來亞運首金。江旻憓亦於女子重劍增添一面銅牌。

乒乓：

男、女子乒乓球隊在團體16強奏凱，晉級後卻同樣8強止步，男隊不敵中華台北，女隊則負韓國，其中女隊未能連續兩屆奪得團體獎牌。

詳情：

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武術：

莫宛螢及陳穗津今早出戰女子太極拳太極劍全能的太極拳項目，後者以9.746分暫列第2，莫宛螢則以9.633分排名第9。下午的太極劍環節，陳穗津及莫宛螢均已完成，兩人同得9.73分，最終陳穗津以19.476分奪得一面銅牌，莫宛螢則以19.363分排名第7。

莫宛螢。（葉詩敏攝）

陳穗津。（葉詩敏攝）

賽艇：

賽艇隊的林新棟/王瑋駿成為香港今屆第一金得主。他們出戰男子雙人單槳無舵艇，起步後與鳥茲別克選手並駕齊驅，頭半程守住次席。進入最後500米，他們已經進佔領先位置，最後首名衝線，奪得香港今屆第一金。

這是賽艇隊繼2014年後再次奪得亞運金牌，當時駱均海憑男子單人雙槳艇奪得冠軍。

詳情：

杭州亞運直擊｜林新棟王瑋駿奪香港今屆第一金 雙人單槳艇封王

林新棟/王瑋駿奪港隊今屆第一金。（林靄怡攝）

游泳：

香港游泳代表何詩蓓周日（24日）首日出戰便獲得兩面獎牌，先在不屬自己強項的女子50米蛙泳奪銅、再領香港女子4X100米接力隊獲得一面銅牌，她更游出全場最快分段，賽後表示很高興能跟隊友一起作賽。

事實上，何詩蓓不僅首次獲得亞運獎牌，更一日內三度刷新香港紀錄，盡顯世界級水準。

詳情：

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滑浪風帆：

水翼帆板iQFoil，完成14輪賽事，鄭清然穩守男子組總成績第3位，馬君正則排女子組第2。RS:X方面，10輪過後，區令揚排男子組第3，魏瑋恩排女子組第2。

滑板：

港將于朗出戰男子碗池賽預賽，以32.28分排第11，未能晉級。

網球：

王康傑男子單打第二輪以盤數1：2不敵印尼選手FITRIADI Muhammad Rifqi，張瑋桓則在女子第二輪以盤數2：0勝印尼的貝婭特麗斯古穆莉亞，王康傑/黃澤林則在男雙首圈負韓國組合。

9月23日港隊戰報

乒乓：

香港男子乒乓球隊昨晚與伊朗展開連場激戰，主將黃鎮廷成為英雄。今日港隊再對巴林，黃鎮廷及林兆恒未有上陣，港隊以何鈞傑打頭陣，吳柏男出戰第二仗，小將姚鈞濤則打第三場，三人分別贏3：0、3：1及3：0，港隊晉級16強，將會面對勁敵朝鮮。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：今日上演第9至12場賽事，馬君正繼續穩守女子組總成績第2名，鄭清然則在男子組排名第3。

9月22日港隊戰報

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組次日第5至8場賽事以第2、第3、第3及第3完成，兩天比賽過後總成績暫列第3；馬君正在女子組次日第5至8場賽事以第2、第2、第1及第1，總成績暫列第2。

RS:X項目方面，歐令揚在男子組賽事首兩天共6輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩同樣守住第1。

女子足球：

香港女足在今屆亞運首場分組賽對菲律賓，早段先失一球十二碼，但張煒琪在39分鐘射入靚波追平，雙方到末段仍戰成1：1，可惜在90分鐘門前混亂，菲律賓疑有球員手球，趁港隊球員分心時射入再領先，未幾再入一球，港隊首戰以1：3落敗。

賽艇：

港將趙顯臻及梁穎桉分別進入男子、女子單人雙槳決賽A，將在周一（25日）早上爭取獎牌，詳細報道可按此。

女子板球：

港隊8強對菲律賓賽事因天雨未能展開，根據賽例列明，「如果場地、天氣和光照條件導致超級回合無法完成，或者比賽沒有結果，國際排名靠前的隊伍將被宣布為獲勝者」，故港隊宣告出局。

沙灘排球：

男子預賽C組，王沛林／林琪豐0：2不敵泰國組合迪占／道華多；女子預賽B組，杜詠彤／黃雯靖2：0擊敗澳門組合譚健婷／李京勵。女子預賽C組，袁廷芝／盧慧茵1：2不敵泰國的Phirachayakrailert／Patcharamainaruebhorn。

9月21日港隊戰報

男子排球：

港隊在初賽E組次輪面對卡塔爾，以21：25、23：25、25：22、21：25局數1：3敗陣，兩戰兩敗得小組第三名，未能晉級16強。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組首4場賽事以第2、第2、第3及第3完成，暫列第3；馬君正在女子組首4場賽事全部第2，暫列第2。

RS：X項目方面，歐令揚在男子組賽事首3輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩暫列第1。

女子沙灘排球：

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對日本組合，以8：21，11：21落敗。

9月20日港隊戰報

女子體操：

香港女子體操代表陳卓琳早前在成都世界大學生運動會中受傷，中國香港體操總會9月20日宣布，收到港協暨奧委會及醫學顧問的判斷後，決定讓陳卓琳退賽，陳卓琳亦同意安排，將專心治療，並會以明年的世界盃系列、及2025年德國世大運、2026年名古屋亞運為目標。

陳卓琳因傷退出亞運。（資料圖片／黃寶瑩攝）

女子板球：

港隊在女子1/4決賽資格賽大比數擊敗蒙古，晉身8強，詳細報道請按此觀看。

9月19日港隊戰報

女子板球：

港隊在初賽B組出戰，面對馬來西亞，港隊以84：102敗陣後，跌入負方組，明日將面對蒙古，勝方仍可獲8強席位。

女子沙灘排球：

杜詠彤／黃雯靖在初賽B組面對菲律賓組合，雙方激戰3局，港將以21：17先贏首局，惟隨後以21：23、13：15連失兩局遭對手反勝。

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對澳門組合梁安盈／羅詠心，首局以16：21先失，次局兩位港將雖在頭段領前，但終被澳門組合後來居上，以15：21再負一局落敗。

男子沙灘排球：

王沛林／林琪豐在初賽C組面對日本組合，以9：21、14：21敗陣。

男子排球：

港隊在初賽E組首仗面對泰國，以17：25、16：25、13：25直落3局敗陣。

港隊亞運背景：



香港1954年首次參加亞運會，當時為第二屆賽事，1986年第九次參賽由保齡球選手車菊紅贏得歷來首面亞運金牌。自此香港每屆亞運獎牌數目持續提升，上屆印尼亞運港隊奪得8金18銀20銅共46面獎牌，再創新高，亦追平2010廣州亞運的8面金牌紀錄。



「牛下女車神」李慧詩在3屆亞運個人累積5金，是獲得最多亞運金牌港將；累積獎牌數目最多的一位是游泳女將施幸余，她在4屆亞運共獲9面獎牌，李慧詩、傅家俊、黃金寶和歐鎧淳各得6面獎牌。

