杭州亞運港隊最新賽果獎牌總覽︱9.26：七欖爭金　曹星如亮相

香港隊杭州亞運最新賽果及獎牌數字，9月26日焦點，除了何詩蓓在女子100米自由泳爭取個人第二金，男、女子七人欖球亦將決出獎牌，女隊銅牌戰對泰國，男隊撼日本爭入決賽。曹星如將在晚上男子57公斤級32強亮相，亞運資格一波三折的男子五人籃球隊，亦於晚上亮相。

01體育記者袁志浩、葉詩敏、趙子晉、林靄怡 杭州直擊



港隊獎牌一覽（持續更新）

3金

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

游泳 何詩蓓 女子200米自由泳 金

4銀

武術 劉徐徐 女子長拳 銀

武術 許得恩 男子太極拳太極劍全能 銀

賽艇 梁瓊允/張海琳 女子雙人單槳無舵艇 銀

游泳 何甄陶 男子50米背泳 銀

7銅

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

劍擊 陳諾思 女子花劍個人 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅

賽艇 趙顯臻 男子單人雙槳艇 銅



杭州亞運會2023｜香港隊運動員全名單 張家朗何詩蓓領銜衝擊獎牌

杭州亞運會2023賽程+有線HOY TV免費直播 香港隊比賽日期及時間

9月25日港隊戰報（1金4銀2銅）

游泳：

今晚香港隊出戰四場決賽，率先登場的歐鎧淳在女子50米背泳游出28.35秒，列「梗頸四」，與個人賽獎牌只差一步。何甄陶則在男子50米自由泳不負眾望，奪得銀牌，是香港歷來第二面男子亞運個人游泳項目獎牌。至於何詩蓓則在女子200米自由泳輕鬆封后，1分54.12秒的時間，更打破亞運紀錄。

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何詩蓓。（楊宇翹攝）

劍擊：

女子花劍個人賽，陳諾思和鄭曉為同時殺入8強，但後者不敵日本劍手，前者擊敗韓國對手殺入4強，不設季軍戰下穩奪獎牌。晚上準決賽，陳諾思以7：15負上野優佳，為港隊增添一面銅牌。

男子佩劍個人賽，何思朗同去屆奪得銅牌的羅浩天同樣16強下馬，無緣獎牌。

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陳諾思（右）。（趙子晉攝）

手球：

今天上演兩場分組賽。男隊以14：32不敵韓國，女子組則以15：35不敵中國。

網球：

女單第2輪，李芬以盤數2：0輕取澳門的姚思依；張瑋桓則於女單第2輪以盤數0：2不敵韓國的朴昭炫。男單次輪，黃澤林以6：2及6：0擊敗尼泊爾選手晉級。

射擊：

出戰男子25米手槍速射，陳浩輝完成兩個階段的資格賽後排名第23，未能晉級決賽。

柔道：

今日有5名港將出戰，楊諾琳在女子57公斤級16強被中國的蔡琪「一本」，李玨穎在男子81公斤級16強亦被哈薩克選手「一本」，梁寶心在女子63公斤級16強未有出賽，麥康年在男子73公斤級32強擊敗也門選手晉級，但在16強被哈薩克選手「一本」，無緣晉級。

李玨穎。（港協暨奧委會提供）

跆拳道：

卓俊延、林小慧分途出戰男子58公斤以下級及女子49公斤以下級賽事，前者於1/16淘汰賽以0：2負阿聯酋選手，後者亦以0：2不敵中華台北的莊天羽。

單車（山地車）：

賴俊健及關旨君分途出戰男、女子賽事。早上女子組，關旨君最終被超圈，排名第9。賴俊健則以1小時49分59秒完成賽事，排名第8。

關旨君。（港協暨奧委會）

游泳：

何詩蓓昨晚憑女子50米蛙泳及女子4X100米自由泳接力奪得兩面銅牌，今日出戰主項女子200米自由泳，初賽輕鬆游出2分0.75秒，首名晉級決賽。決賽今晚7時48分舉行。

其他晉級決賽項目，包括歐鎧淳的女子50米背泳、何甄陶的男子50米自由泳、以及男子4X200米自由泳接力。

何詩蓓今早出戰女子200米自由泳初賽。（楊宇翹攝）

武術：

劉徐徐今早出戰女子長拳決賽，以9.756分奪得銀牌，金牌為澳門的李褘。男子太極拳太極劍全能，世大金牌許得恩完成上午的太極拳環節，以9.743分暫列第4位，下午2時30分將上演太極劍環節，決出獎牌誰屬。

許得恩。（葉詩敏攝）

劉徐徐。（葉詩敏攝）

賽艇：

賽艇隊今早出戰三個項目決賽，趙顯臻憑凌厲後勁，後上奪得一面男子單人雙槳艇銅牌。女子雙人單槳無舵艇，梁瓊允/張海琳為港隊增添一銀。

趙顯臻。（林靄怡攝）

梁瓊允（左）、張海琳（右）。（林靄怡攝）

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9月24日戰報：2金5銅

9月24日獎牌一覽

賽艇 林新棟/王瑋駿 男子雙人單槳無舵艇 金

劍擊 張家朗 男子花劍個人 金

劍擊 蔡俊彥 男子花劍個人 銅

劍擊 江旻憓 女子重劍個人賽 銅

游泳 何詩蓓 女子50米蛙泳 銅

游泳 何詩蓓/歐鎧淳/鄭莉梅/譚海琳 女子4X100米自由泳接力 銅

武術 陳穗津 女子太極拳太極劍全能 銅



劍擊：

張家朗和蔡俊彥攜手晉級男子花劍個人賽4強，但後者負中國的陳海威未能晉級，張家朗擊敗日本敷根崇裕後，再挫陳海威奪金，是香港劍擊隊歷來亞運首金。江旻憓亦於女子重劍增添一面銅牌。

乒乓：

男、女子乒乓球隊在團體16強奏凱，晉級後卻同樣8強止步，男隊不敵中華台北，女隊則負韓國，其中女隊未能連續兩屆奪得團體獎牌。

詳情：

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武術：

莫宛螢及陳穗津今早出戰女子太極拳太極劍全能的太極拳項目，後者以9.746分暫列第2，莫宛螢則以9.633分排名第9。下午的太極劍環節，陳穗津及莫宛螢均已完成，兩人同得9.73分，最終陳穗津以19.476分奪得一面銅牌，莫宛螢則以19.363分排名第7。

莫宛螢。（葉詩敏攝）

陳穗津。（葉詩敏攝）

賽艇：

賽艇隊的林新棟/王瑋駿成為香港今屆第一金得主。他們出戰男子雙人單槳無舵艇，起步後與鳥茲別克選手並駕齊驅，頭半程守住次席。進入最後500米，他們已經進佔領先位置，最後首名衝線，奪得香港今屆第一金。

這是賽艇隊繼2014年後再次奪得亞運金牌，當時駱均海憑男子單人雙槳艇奪得冠軍。

詳情：

杭州亞運直擊｜林新棟王瑋駿奪香港今屆第一金 雙人單槳艇封王

林新棟/王瑋駿奪港隊今屆第一金。（林靄怡攝）

游泳：

香港游泳代表何詩蓓周日（24日）首日出戰便獲得兩面獎牌，先在不屬自己強項的女子50米蛙泳奪銅、再領香港女子4X100米接力隊獲得一面銅牌，她更游出全場最快分段，賽後表示很高興能跟隊友一起作賽。

事實上，何詩蓓不僅首次獲得亞運獎牌，更一日內三度刷新香港紀錄，盡顯世界級水準。

詳情：

杭州亞運．游泳｜何詩蓓締最快分段助港隊接力奪銅 一日三破港績

滑浪風帆：

水翼帆板iQFoil，完成14輪賽事，鄭清然穩守男子組總成績第3位，馬君正則排女子組第2。RS:X方面，10輪過後，區令揚排男子組第3，魏瑋恩排女子組第2。

滑板：

港將于朗出戰男子碗池賽預賽，以32.28分排第11，未能晉級。

網球：

王康傑男子單打第二輪以盤數1：2不敵印尼選手FITRIADI Muhammad Rifqi，張瑋桓則在女子第二輪以盤數2：0勝印尼的貝婭特麗斯古穆莉亞，王康傑/黃澤林則在男雙首圈負韓國組合。

9月23日港隊戰報

乒乓：

香港男子乒乓球隊昨晚與伊朗展開連場激戰，主將黃鎮廷成為英雄。今日港隊再對巴林，黃鎮廷及林兆恒未有上陣，港隊以何鈞傑打頭陣，吳柏男出戰第二仗，小將姚鈞濤則打第三場，三人分別贏3：0、3：1及3：0，港隊晉級16強，將會面對勁敵朝鮮。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：今日上演第9至12場賽事，馬君正繼續穩守女子組總成績第2名，鄭清然則在男子組排名第3。

9月22日港隊戰報

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組次日第5至8場賽事以第2、第3、第3及第3完成，兩天比賽過後總成績暫列第3；馬君正在女子組次日第5至8場賽事以第2、第2、第1及第1，總成績暫列第2。

RS:X項目方面，歐令揚在男子組賽事首兩天共6輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩同樣守住第1。

女子足球：

香港女足在今屆亞運首場分組賽對菲律賓，早段先失一球十二碼，但張煒琪在39分鐘射入靚波追平，雙方到末段仍戰成1：1，可惜在90分鐘門前混亂，菲律賓疑有球員手球，趁港隊球員分心時射入再領先，未幾再入一球，港隊首戰以1：3落敗。

賽艇：

港將趙顯臻及梁穎桉分別進入男子、女子單人雙槳決賽A，將在周一（25日）早上爭取獎牌，詳細報道可按此。

女子板球：

港隊8強對菲律賓賽事因天雨未能展開，根據賽例列明，「如果場地、天氣和光照條件導致超級回合無法完成，或者比賽沒有結果，國際排名靠前的隊伍將被宣布為獲勝者」，故港隊宣告出局。

沙灘排球：

男子預賽C組，王沛林／林琪豐0：2不敵泰國組合迪占／道華多；女子預賽B組，杜詠彤／黃雯靖2：0擊敗澳門組合譚健婷／李京勵。女子預賽C組，袁廷芝／盧慧茵1：2不敵泰國的Phirachayakrailert／Patcharamainaruebhorn。

9月21日港隊戰報

男子排球：

港隊在初賽E組次輪面對卡塔爾，以21：25、23：25、25：22、21：25局數1：3敗陣，兩戰兩敗得小組第三名，未能晉級16強。

滑浪風帆：

iQFOil水翼風帆賽事：鄭清然在男子組首4場賽事以第2、第2、第3及第3完成，暫列第3；馬君正在女子組首4場賽事全部第2，暫列第2。

RS：X項目方面，歐令揚在男子組賽事首3輪後暫列第3；女子組賽事魏瑋恩暫列第1。

女子沙灘排球：

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對日本組合，以8：21，11：21落敗。

9月20日港隊戰報

女子體操：

香港女子體操代表陳卓琳早前在成都世界大學生運動會中受傷，中國香港體操總會9月20日宣布，收到港協暨奧委會及醫學顧問的判斷後，決定讓陳卓琳退賽，陳卓琳亦同意安排，將專心治療，並會以明年的世界盃系列、及2025年德國世大運、2026年名古屋亞運為目標。

陳卓琳因傷退出亞運。（資料圖片／黃寶瑩攝）

女子板球：

港隊在女子1/4決賽資格賽大比數擊敗蒙古，晉身8強，詳細報道請按此觀看。

9月19日港隊戰報

女子板球：

港隊在初賽B組出戰，面對馬來西亞，港隊以84：102敗陣後，跌入負方組，明日將面對蒙古，勝方仍可獲8強席位。

女子沙灘排球：

杜詠彤／黃雯靖在初賽B組面對菲律賓組合，雙方激戰3局，港將以21：17先贏首局，惟隨後以21：23、13：15連失兩局遭對手反勝。

盧慧茵／袁廷芝在初賽C組面對澳門組合梁安盈／羅詠心，首局以16：21先失，次局兩位港將雖在頭段領前，但終被澳門組合後來居上，以15：21再負一局落敗。

男子沙灘排球：

王沛林／林琪豐在初賽C組面對日本組合，以9：21、14：21敗陣。

男子排球：

港隊在初賽E組首仗面對泰國，以17：25、16：25、13：25直落3局敗陣。

港隊亞運背景：



香港1954年首次參加亞運會，當時為第二屆賽事，1986年第九次參賽由保齡球選手車菊紅贏得歷來首面亞運金牌。自此香港每屆亞運獎牌數目持續提升，上屆印尼亞運港隊奪得8金18銀20銅共46面獎牌，再創新高，亦追平2010廣州亞運的8面金牌紀錄。



「牛下女車神」李慧詩在3屆亞運個人累積5金，是獲得最多亞運金牌港將；累積獎牌數目最多的一位是游泳女將施幸余，她在4屆亞運共獲9面獎牌，李慧詩、傅家俊、黃金寶和歐鎧淳各得6面獎牌。

