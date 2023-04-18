傑出運動員選舉持續更新︱何詩蓓晚裝搶鏡　江旻憓率隊友先奪一獎

「2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（18日）於香港會議及展覽中心舉行，本文將持續更新得獎名單及頒獎禮現場盛況。

活動大約下午4時開始，屆時運動員將陸續到場。

採訪：袁志浩、葉詩敏、張倩儀、林靄怡



【17:36】張家朗奪第一個傑出運動員

「劍神」張家朗成為今屆首位男子傑出運動員得主，第4次獲得殊項殊榮。他表示：「很高興再奪得這個獎，感謝奧委會及各贊助商。希望接下來的杭州亞運，各位運動員都能取得佳績。」

【17:29】

「香港最佳運動隊伍」獎項，則由香港男子七人欖球代表隊贏得，將獲得75000港元獎金。

【17:25】女子重劍隊、女子壁球隊及殘疾乒乓球隊獲最佳運動組合

今屆頒獎禮正式展開，首個頒發的獎項為「香港最佳運動組合」，得獎者為香港女子重劍代表隊（江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希、朱嘉望）、香港女子壁球隊及香港智障人士體育協會的女子乒乓球代表隊。每對組合可獲得5.5萬港元獎金。

【紅地毯環節】

力爭衛冕女子星中之星的何詩蓓壓軸到場，她身穿一襲Channel「大Deep V」黑色連身裙，盡顯高貴。至於同是傑出女運動員大熱的吳安儀就穿上黑白配色的西裝，打上銀色閃閃bowtie，以中性打扮亮相。

何詩蓓晚裝搶鏡。（林靄怡攝）

吳安儀中性打扮。（林靄怡攝）

去年奪得男子星中之星大獎的張家朗，早在4時30分已經到達。他身穿Dior全黑西裝、配上深藍色領帶，並笑言最喜歡的是那對黑白色的波鞋，但強調沒有因此而「增高」。「打扮沒什麼特別，但最喜歡波鞋，因我最愛黑色，加上白色，簡單得來又很『四正』。」

角逐「香港最佳運動組合」的香港女子重劍代表隊代表江旻憓、陳渭泠、佘繕妡、連翊希及朱嘉望，緊隨張家朗到場，同時競逐傑出女運動員的江旻憓穿上露背吊帶花花裙，「平時着得密實一點」，她之後在傳媒要求下轉圈，更反問記者：「要轉幾快？」

張家朗到場。（林靄怡攝）

江旻憓。（林靄怡攝）

女子重劍隊。（張倩儀攝）

羽毛球的吳芷柔（左）、李晉熙（右）。（林靄怡攝）

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有「體壇奧斯卡」的傑運是體壇年度盛事，過去三屆因疫情而縮減規模，但今屆仍保留頒獎禮焦點之一的「紅地氈」環節，預計各位候選運動員將盛裝打扮，並於下午4時起陸續抵達會場。

今屆傑運繼續設有4個選舉項目，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。

「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」最多各五名，兩個獎項中得票最高者，將分別奪得最高殊榮的「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」。在上月已截止的公眾投票中，東京奧運金牌得主張家朗、游泳女將何詩蓓，分別在香港傑出男／女運動員的公眾投票中領先，力爭衛冕「星中之星」。

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延伸閱讀：去屆賽果及得獎運動員心聲

去屆紅地毯盛況：

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席，大露背明艷照人。（李澤彤攝）

張家朗身穿黑色Dior西裝出席，張小倫則以淺色為主調。（李澤彤攝）