傑出運動員選舉持續更新︱張家朗何詩蓓再爭殊榮　直擊紅地氈盛況

「2022年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（18日）於香港會議及展覽中心舉行，本文將持續更新得獎名單及頒獎禮現場盛況。

活動大約下午4時開始，屆時運動員將陸續到場。

採訪：袁志浩、葉詩敏、張倩儀、林靄怡



有「體壇奧斯卡」的傑運是體壇年度盛事，過去三屆因疫情而縮減規模，但今屆仍保留頒獎禮焦點之一的「紅地氈」環節，預計各位候選運動員將盛裝打扮，並於下午4時起陸續抵達會場。

今屆傑運繼續設有4個選舉項目，包括「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」。

「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」最多各五名，兩個獎項中得票最高者，將分別奪得最高殊榮的「國泰星中之星香港傑出男／女運動員」。在上月已截止的公眾投票中，東京奧運金牌得主張家朗、游泳女將何詩蓓，分別在香港傑出男／女運動員的公眾投票中領先，力爭衛冕「星中之星」。

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去屆紅地毯盛況：

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席，大露背明艷照人。（李澤彤攝）

張家朗身穿黑色Dior西裝出席，張小倫則以淺色為主調。（李澤彤攝）