啟德體育園活動時間表｜Coldplay演唱會4月舉行 體育賽事日期一覽

啟德體育園將於2025年第一季開幕，佔地28公頃的園區有多項設施，將舉辦不同體育運動比賽及演唱會等不同活動與盛事。

本文詳列啟德體育園的活動時間表，並隨各方公布而持續更新詳情。



啟德體育園｜活動時間表

暫時已知項目

2025年第一季 啟德體育園開幕

2025年3月28至30日 香港國際七人欖球賽

2025年4月9日、11日及12日 Coldplay演唱會

2025年11月9至21日 第十五屆全運會



財政司司長陳茂波曾表示，適時將公布啟德體育園各項活動的時間表。啟德體育園預計2025年第一季啟用，樂隊Coldplay將於2025年4月在啟德體育園開三場演唱會。

Coldplay演唱會｜基本資料

日期：2025年4月9,11,12日

票價：待公布

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日

Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（網上圖片）

體育運動賽事與活動

至於已知體育賽事，則是2025年香港國際七人欖球賽，以及第15屆全運會。全運會將於2025年11月9至11月21日舉行，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目：劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

香港國際七人欖球賽於2024年告別大球場，2025年將移師啟德體育。（資料圖片；廖雁雄攝）

啟德體育園設施一覽：

啟德體育園2025年開幕 設施/演唱會及比賽/飲食購物/交通一覽