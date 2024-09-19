啟德體育園活動時間表｜Coldplay演唱會4月舉行 體育賽事日期一覽
撰文：普利森
出版：更新：
啟德體育園將於2025年第一季開幕，佔地28公頃的園區有多項設施，將舉辦不同體育運動比賽及演唱會等不同活動與盛事。
本文詳列啟德體育園的活動時間表，並隨各方公布而持續更新詳情。
啟德體育園｜活動時間表
暫時已知項目
2025年第一季 啟德體育園開幕
2025年3月28至30日 香港國際七人欖球賽
2025年4月9日、11日及12日 Coldplay演唱會
2025年11月9至21日 第十五屆全運會
財政司司長陳茂波曾表示，適時將公布啟德體育園各項活動的時間表。啟德體育園預計2025年第一季啟用，樂隊Coldplay將於2025年4月在啟德體育園開三場演唱會。
Coldplay演唱會｜基本資料
日期：2025年4月9,11,12日
票價：待公布
門票開售日期：
藝人優先訂票：2024年10月7日
Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日
Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日
公開發售：2024年10月10日
體育運動賽事與活動
至於已知體育賽事，則是2025年香港國際七人欖球賽，以及第15屆全運會。全運會將於2025年11月9至11月21日舉行，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目：劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。
啟德體育園設施一覽：
啟德體育園2025年開幕 設施/演唱會及比賽/飲食購物/交通一覽