啟德體育園測試賽 / 演唱會｜11月欖球賽票價100元　附售票連結

啟德體育園將於2025年第一季開幕，佔地28公頃的園區有多項設施，將舉辦不同體育運動比賽及演唱會等不同活動與盛事。

本文詳列啟德體育園的活動時間表，並隨各方公布而持續更新詳情。



啟德體育園｜演唱會／比賽盛事時間表

暫時已知項目

2024年11月16日 15人欖球國際邀請賽 香港Vs巴西

2025年第一季 啟德體育園開幕

2025年3月4至9日 世界桌球大獎賽

2025年3月28至30日 香港國際七人欖球賽

2025年4月9日、11日及12日 Coldplay演唱會

2025年11月9至21日 第十五屆全運會



啟德體育園測試賽｜15人欖球國際賽

繼10月27日黃大仙對西貢的港乙聯賽後，啟德體育園於2024年11月16日再有測試賽，當日將舉辦15人欖球國際邀請賽，由香港對巴西，預計3000人入場，賽事公開售票。政務局局長陳國基透露，直至正式開幕前，啟德體育園將有約20場測試賽。

15人欖球國際賽 香港Vs巴西

日期：2024年11月16日

時間：下午4時

地點：啟德體育園青年運動場

票價：成人$100、小童$50

購票連結按此

啟德體育園｜青年運動場交通位置

宋皇臺站D出口往來啟德青年運動場最近，步行約5分鐘；由啟德港鐵站前往則大約步行8分鐘。

啟德體育園｜青年運動場以港乙聯賽作為首場測試賽。（趙子晉攝）

+ 1

啟德體育園｜世界桌球大獎賽

世界桌球大獎賽將於2025年3月4至9日在啟德體育園舉行，屆時世界最頂尖頭32名球手來港角逐，是香港35年來首個桌球排名賽。

日期：2025年3月4至9日

票價：有待官方公布

啟德體育園｜香港國際七人欖球賽

中國香港欖球總會（欖總）宣布，香港國際七人欖球賽將於2025年3月28日至30日在5萬座位的啟德主場館舉行。

日期：2025年3月28日至30日

票價：待公布

啟德體育園｜香港國際七人欖球賽於2024年告別大球場，2025年將移師啟德體育園。（資料圖片；廖雁雄攝）

啟德體育園｜Coldplay演唱會

日期：2025年4月9、11及12日

票價：門票已經售罄

Coldplay將於2025年4月於啟德體育園開三場演唱會。（網上圖片）

啟德體育園｜第15屆全運會

全運會將於2025年11月9至11月21日舉行，香港將承辦8個競賽項目及1個群眾項目：劍擊、籃球（男子22歲以下組）、場地單車、高爾夫球、手球（男子）、七人欖球、三項鐵人、沙灘排球及保齡球（群眾項目），其中劍擊、手球、七人欖球及保齡球將在啟德體育園作賽。

啟德體育園設施一覽：

啟德體育園2025年開幕 設施/演唱會及比賽/飲食購物/交通一覽