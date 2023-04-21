歐霸｜曼聯0：3西維爾出局　馬古尼非頭號罪人　迪基亞難辭其咎

歐霸盃俗稱西維爾盃，是以曼聯在歐霸8強次回合0：3敗走塞維利亞，兩回合總比數2：5出局，絕不意外。令人稍為驚訝的是，「紅魔鬼」門將迪基亞災難性演出，令人聯想到，會方跟他續約是否明智決定？



曼聯開賽僅8分鐘便失守，與其怪責中堅哈利馬古尼被截得皮球，然後讓安尼斯利順勢射入，或許更大責任是迪基亞沒有洞察馬古尼周圍滿是敵人，還是要短傳給他。易邊後2分鐘，迪基亞無法救出洛斯巴迪接應角球的攻門，還屬情有可原，但81分鐘出迎解圍「撻Q」，被安尼斯利再入一球，卻難辭其咎。

西維爾眾將搶得馬古尼腳下球後，憑安利斯尼（左）先開紀錄。（Getty Images）

然而，說迪基亞是差勁的門將，又未免太嚴苛，畢竟他今季在英超保持了14場不失，暫於「金手套榜」領導群雄。事實上，他反應奇快，屢有神救，但腳下功夫卻一般，解圍或大腳長傳並不準繩，可是現代足球戰術卻強調門將需要參與組織攻勢，利物浦的艾利臣與曼城的艾達臣，便往往是由守轉攻的起點。這也解釋了，為何迪基亞看似曼聯的守護神，但在西班牙國家隊卻不受重用。

迪基亞對第二個失球責任不大，但他整場而言，卻肯定不是其最佳狀態。（路透社）

有趣的是，曼聯主帥坦赫格在今仗賽前剛好就迪基亞續約問題開腔說：「迪基亞是一個多功能且全面的門將，我們對他的表現很高興。」然而，曼聯希望迪基亞可以減薪續約，由37.5鎊周薪，減至20萬鎊，但該32歲西班牙門將暫時拒絕簽約。經過今仗後，反而可能是曼聯要再三考慮是否續用迪基亞。

中堅巴迪建功，助西維爾領先至2:0。（Getty Images）

當然，坦赫格也不僅要煩惱迪基亞的問題，今場般奴費南迪斯累積夠黃牌停賽，令球隊中場運轉不順，全場都沒有組織到稍具威脅的攻勢，也是要改善的地方。上場英超對諾定咸森林時，三大中場般奴費南迪斯、卡斯米路及艾歷臣悉數正選上陣，曼聯踢出精彩一戰，但今仗般奴缺陣，前場便缺乏創造力；之前試過卡斯米路停賽，令防守能力大幅下降。原來，三大中場，缺一不可。

曼聯主帥坦赫格對球隊接連敗北，看似憂心忡忡。（路透社）

曼聯今仗除了有般奴缺陣外，後防兩員大將華拉尼及利辛度馬天尼斯皆因傷倦勤，實令球隊整體打了折扣；但坦赫格在落敗後再一次將矛頭指向球員，「（落敗）不是因為他們（缺陣的球員），而是場中的球員，他們需要有表現，我相信他們，可是他們表現不夠好」。

曼聯今仗缺少了多員主力。（路透社）

每逢落敗，坦帥都會歸咎球員，但他今仗讓沙比薩任攻中，又是否明知的決定？儘管這名拜仁借將在首回合梅開二度，但他擅長的是走上走落，而不是在對方禁局邊組織或後上入楔。球員在場上表現不夠出色，難道跟主帥沒有關係？

雖然在歐霸出局，但曼聯周日將於足總盃4強面對白禮頓，向今季第二項錦標進發；聯賽上，亦要繼續努力保住前四席位，以獲來季歐聯入場券。坦帥與其怪罪球員，不如將精神花在改善球隊的弊病更好吧。

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